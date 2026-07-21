Das Parlament in Frankreich stimmt für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren. Diese Regelung soll zum Beginn des neuen Schuljahres im September in Kraft treten.

Darum geht’s Als erstes EU-Land will Frankreich ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren einführen.

Präsident Emmanuel Macron will die Regelung zum Beginn des neuen Schuljahres in Kraft setzen.

Im Vorfeld hatten mehrere französische Familien die Videoplattform Tiktok nach Suiziden von Jugendlichen verklagt. Zusammenfassung erstellt mit

Frankreich will Kindern unter 15 Jahren die Nutzung von Social-Media-Plattformen verbieten. Beide Parlamentskammern stimmten am Dienstag für eine Gesetzesvorlage, die auch die Benutzung von Smartphones in weiterführenden Schulen untersagt. Präsident Emmanuel Macron will die Regelung zum Beginn des neuen Schuljahres im September in Kraft setzen. Zuvor dürfte das Gesetz allerdings noch auf seine Vereinbarkeit mit der französischen Verfassung geprüft werden. Dadurch könnte sich die Umsetzung verzögern.

Ausgenommen von dem Verbot sind unter anderem Online-Enzyklopädien sowie Bildungs- und Wissenschaftsangebote. Wie bestehende Konten von Kindern erkannt und gesperrt werden sollen, ist noch offen. Auch für neue Nutzer müssen Verfahren zur Alterskontrolle entwickelt werden.

Französische Familien verklagen Videoplattform

Die Juristin Ines Legendre von der Kinderschutzorganisation e-Enfance warnte vor der Erwartung, dass das Gesetz sofort zu einem vollständigen Ausschluss aller Betroffenen führen werde. Es müsse zunächst geklärt werden, wie Nutzer zuverlässig identifiziert werden könnten, sagte sie.

Abgeordnete der linksgerichteten Partei La France Insoumise lehnten das Vorhaben ab. Sie zweifelten an der Verfassungsmässigkeit, warnten vor einem Ende der Anonymität im Internet und hielten das Verbot für kaum durchsetzbar.

Anlass für die Debatte sind wachsende Sorgen über schädliche Auswirkungen sozialer Netzwerke auf Kinder und Jugendliche. Mehrere französische Familien haben die Videoplattform Tiktok nach Suiziden von Jugendlichen verklagt.