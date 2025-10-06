  1. Privatkunden
Nach nur vier Wochen Frankreichs Premierminister Lecornu tritt zurück

SDA

6.10.2025 - 09:51

Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu legt sein Amt nieder.
Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu legt sein Amt nieder.
Keystone

Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu legt sein Amt nach nur vier Wochen bereits nieder.

Keystone-SDA

06.10.2025, 09:51

06.10.2025, 09:58

Knapp vier Wochen nach seiner Ernennung hatte Frankreichs neuer Premier Sébastien Lecornu am Sonntagabend die Besetzung der Schlüsselressorts der künftigen Regierung vorgestellt. Am Montag ist bereits wieder alles anders: Lecornu tritt als Premierminister zurück.

Der Premier habe seinen Rücktritt bei Präsident Emmanuel Macron eingereicht und dieser habe ihn angenommen, teilte der Élysée-Palast mit.

Am Dienstag ist eigentlich Lecornus Regierungserklärung erwartet worden. Dem nun scheidenden Premier und seiner Regierungsmannschaft drohte danach ein Misstrauensvotum der Opposition.

Frankreich befindet sich in einer Haushaltskrise. Die Vorgängerregierung unter François Bayrou stürzte bei einer Vertrauensfrage im Streit um den geplanten Sparhaushalt. Das Land hat mit rund 3,3 Billionen Euro die höchsten Schulden in der Europäischen Union.

