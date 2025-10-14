  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Macrons Rentenpläne auf Eis Frankreichs Regierungschef Lecornu setzt Rentenreform aus

SDA

14.10.2025 - 15:48

Lecornu setzt Rentenreform aus.
Lecornu setzt Rentenreform aus.
Stephanie Lecocq/Reuters Pool/AP/dpa

Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu hat angekündigt, die umstrittene Rentenreform von Präsident Macron vorerst auszusetzen – ein überraschender Kurswechsel in der sozialpolitischen Debatte.

Keystone-SDA

14.10.2025, 15:48

14.10.2025, 16:45

Frankreichs Regierungschef Sébastien Lecornu setzt die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aus. Wie Lecornu in seiner Regierungserklärung ankündigte, soll die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre bis Januar 2028 ausgesetzt werden.

Mit der Ankündigung steigen die Chancen des Premiers, ein Misstrauensvotum zu überstehen, über das am Donnerstag im Parlament abgestimmt wird.

Misstrauensantrag der Sozialisten droht Frankreichs Linkspartei und die nationale Rechte hatten bereits vor der Regierungserklärung zwei Misstrauensanträge gestellt und angekündigt, die Regierung auf jeden Fall stürzen zu wollen. Das rechte Rassemblement National (RN) hatte zudem gesagt, auch für den Antrag der Linkspartei zu stimmen.

Die Sozialisten machten eine Duldung der neuen Regierung unterdessen davon abhängig, ob Lecornu in seiner Regierungserklärung ein Aussetzen der umstrittenen Rentenreform ankündigt. Dies liessen die Sozialisten 40 Minuten vor Beginn von Lecornus Rede in einer Erklärung wissen.

Reform löste Massenproteste aus

Die im Frühjahr 2023 ohne Abstimmung durchs Parlament durchgebrachte Rentenreform hatte in Frankreich zu monatelangen Massenprotesten geführt. Begründet wurde das Schlüsselvorhaben von Macrons zweiter Amtszeit mit einem Loch in der Rentenkasse.

Lecornu rief nun zu einer erneuten Debatte über ein Reformieren des Rentensystems auf. Das System müsse dabei aber langfristig im Gleichgewicht bleiben und dürfe das ohnehin schon hohe staatliche Defizit Frankreichs nicht erhöhen. «Die Kosten des Rentensystems belaufen sich auf 400 Millionen Euro im Jahr 2026 und 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2027. Diese Aussetzung wird letztlich 3,5 Millionen Franzosen zugutekommen. Sie muss daher finanziell ausgeglichen werden, auch durch Einsparmassnahmen.»

Meistgelesen

Wer die US-Zölle zahlt +++ Trump ziert Magazin-Cover – und regt sich auf
Erster Etappensieg für Anleger – Bauchlandung für Bund
Kameras in Wiener Ikea soll tausende Karten-Pincodes gefilmt haben
Im Ausland gefeiert, doch daheim läuft es für Trump gar nicht rund
Prozess gegen Pleite-Investor Benko nach nur zwei Stunden vertagt

Videos aus dem Ressort

Musks Mars-Rakete: Starship absolviert elften Testflug

Musks Mars-Rakete: Starship absolviert elften Testflug

Testflug nach Plan: Die Riesen-Rakete Starship des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardärs Elon Musk startet vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas, fliegt eine Weile durch das Weltall und setzt rund eine Stunde später im Indischen Ozean auf. Die untere Raketenstufe landet erneut wie geplant im Meer.

14.10.2025

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister: «Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten.»

01.10.2025

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in Warschau: Auf dem dortigen Sicherheitsforum ruft er zu verstärkten Anstrengungen bei der Luftverteidigung der Nato auf.Russland werde für das Bündnis immer mehr zur Gefahr – gleichzeitig warnt Pistorius davor, in eine von Kremlchef Wladimir Putin aufgebaute Falle fortgesetzter Eskalation zu gehen.

30.09.2025

Musks Mars-Rakete: Starship absolviert elften Testflug

Musks Mars-Rakete: Starship absolviert elften Testflug

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

USA unter Donald Trump. Trump über Leavitt: «Diese Lippen bewegen sich wie ein Maschinengewehr, oder?»

USA unter Donald TrumpTrump über Leavitt: «Diese Lippen bewegen sich wie ein Maschinengewehr, oder?»

Politik. Militär übernimmt Macht in Madagaskar

PolitikMilitär übernimmt Macht in Madagaskar

Politik. Militär verkündet Machtübernahme in Madagaskar

PolitikMilitär verkündet Machtübernahme in Madagaskar