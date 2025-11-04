  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Austausch von Gefangenen? Französisches Paar nach drei Jahren Haft im Iran entlassen

SDA

4.11.2025 - 21:31

Ein französisches Paar wurde nach drei Jahren Haft im Iran entlassen. (Archivbild)
Ein französisches Paar wurde nach drei Jahren Haft im Iran entlassen. (Archivbild)
Rachel Boßmeyer/dpa

Nach über drei Jahren in iranischer Haft ist ein französisches Paar freigekommen, wie Präsident Macron mitteilte. Laut Beobachtern könnte dabei auch ein Gefangenenaustausch eine Rolle gespielt haben.

Keystone-SDA

04.11.2025, 21:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Über drei Jahre sassen Cécile Kohler und Jacques Paris in einem Gefängnis im Iran − nun ist das französische Paar wieder frei.
  • Die beiden befinden sich laut Präsident Emmanuel Macron auf dem Weg in die Botschaft in Teheran.
  • Das Paar, das 2022 auf einer Reise festgenommen worden und in Haft gekommen war, könnte Beobachtern zufolge Teil eines Gefangenenaustauschs zwischen Frankreich und dem Iran sein.
Mehr anzeigen

Nach mehr als drei Jahren Haft im Iran ist ein französisches Paar entlassen worden. Wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mitteilte, befänden sich Cécile Kohler und Jacques Paris auf dem Weg in die französische Botschaft in Teheran.

«Der Dialog geht weiter, um ihre Rückkehr nach Frankreich so schnell wie möglich zu ermöglichen», teilte Macron mit. Er lobte den Schritt und schrieb von einer «immensen Erleichterung».

Frankreich hatte bereits seit Langem die Freilassung der beiden gefordert und der iranischen Regierung vorgeworfen, die Franzosen als «Staatsgeiseln» zu halten.

Während einer Reise festgenommen

Kohler und Paris wurden im Mai 2022 während einer Reise im Iran festgenommen. Französischen Medien zufolge handelt es sich bei beiden um Lehrkräfte, er ist allerdings bereits im Ruhestand.

Informierten Kreisen in Teheran zufolge traf sich das Paar mit iranischen Gewerkschaftsaktivisten – ein möglicher Grund für ihre Festnahme. Irans Justiz verurteilte sie Mitte Oktober wegen Spionage zu 17 und 20 Jahren Haft.

Nickerchen und Amphetamine. So konnten die US-Piloten den Marathon-Bombenangriff auf Iran fliegen

Nickerchen und AmphetamineSo konnten die US-Piloten den Marathon-Bombenangriff auf Iran fliegen

Menschenrechtler und Aktivisten werfen der iranischen Führung seit Jahren eine sogenannte «Geiseldiplomatie» vor – die Festnahme westlicher Staatsbürger, um etwa iranische Funktionäre im Ausland freizupressen. Die Regierung in Teheran weist die Vorwürfe entschieden zurück und begründet die Festnahmen meist mit Spionageverdacht.

Gefangenentausch mit dem Iran?

Erst vor zwei Wochen war die iranische Staatsbürgerin Mahdieh Esfandiari in Frankreich laut Teheran aus der Haft entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft sass Esfandiari seit dem Frühjahr 2025 in französischer Untersuchungshaft.

Ihr wurde vorgeworfen, in sozialen Netzwerken Terrorakte verherrlicht zu haben – insbesondere die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober 2023. Beobachtern zufolge könnte es sich bei den Freilassungen der jeweils anderen Staatsbürger um einen Gefangenenaustausch handeln.

Frankreich hatte den Ton gegenüber Teheran in den zurückliegenden Monaten verschärft, um wegen der festgehaltenen Franzosen Druck zu machen. Im Januar wurde Irans Botschafter in Paris einbestellt. Im März kam ein Franzose nach 887 Tagen Haft im Iran frei. Auch vor dem Hintergrund des Atomstreits mit dem Westen sind die Beziehungen europäischer Länder mit Irans Regierung auf ein neues Tief gesunken. Auch ein Deutsch-Franzose wurde jüngst freigelassen.

Mehr zum Thema

Zivile Nutzung oder Atombombe?. Iran sieht «Beschränkungen» aus Atom-Abkommen als beendet

Zivile Nutzung oder Atombombe?Iran sieht «Beschränkungen» aus Atom-Abkommen als beendet

Drei Jahre nach Protesten. Iran mobilisiert 80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen

Drei Jahre nach ProtestenIran mobilisiert 80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen

«Entfremdung von Islam». Irans Präsident warnt vor Gewalt bei Kopftuchpflicht

«Entfremdung von Islam»Irans Präsident warnt vor Gewalt bei Kopftuchpflicht

Meistgelesen

Erst Doppelpack, dann Horrorfoul: Diaz fliegt vom Platz – schafft PSG gegen Bayern die Wende?
New York wählt Bürgermeister – Trump will Mamdani verhindern
Wo und wann der Supermond am besten zu sehen ist
Wie Trump im Luxus schwelgt, während Millionen Hunger droht
Landwirt Armin macht RTL nach Show-Aus schwere Vorwürfe