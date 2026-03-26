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Video zeigt Panne «Bin ich blöd?» – Peinliche Szene aus Gericht geht viral

Nicole Agostini

26.3.2026

Frau fährt Auto während Verhandlung: Richter zur Angeklagten: «Glauben Sie, ich bin so blöd?»

Frau fährt Auto während Verhandlung: Richter zur Angeklagten: «Glauben Sie, ich bin so blöd?»

Eine Frau aus Detroit nimmt an ihrer Zoom-Gerichtsverhandlung teil und sitzt dabei offenbar am Steuer. Der Richter reagiert sofort und konfrontiert sie. Er gibt ihr die Chance, die Wahrheit zu sagen. Doch sie sagt: «Ich sitze auf der Beifahrerseite.»

26.03.2026

Eine Frau aus Detroit nimmt an ihrer Zoom-Gerichtsverhandlung teil und sitzt dabei offenbar am Steuer. Der Richter reagiert sofort und konfrontiert sie. Er gibt ihr die Chance, die Wahrheit zu sagen. Doch sie sagt: «Ich sitze auf der Beifahrerseite.»

Nicole Agostini

26.03.2026, 13:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Frau schaltete sich verspätet zu einer Online-Gerichtsverhandlung in den USA zu.
  • Der Richter bemerkte, dass sie offenbar ein Auto steuerte – sie bestritt dies jedoch.
  • Nach widersprüchlichen Aussagen verlor der Richter die Geduld und entschied gegen sie.
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Eine Online-Gerichtsverhandlung im US-Bundesstaat Michigan hat für Aufmerksamkeit in den sozialen Medien gesorgt. Der Grund: Eine Angeklagte erschien verspätet zur Sitzung – und befand sich dabei offenbar hinter dem Steuer eines Autos.

Die Frau hatte sich wegen einer offenen Forderung vor Gericht zu verantworten. Nachdem sie zunächst nicht zur angesetzten Zeit erschien, leitete der zuständige Richter bereits ein Versäumnisverfahren ein. Erst knapp 50 Minuten später schaltete sich die Angeklagte per Smartphone zur Verhandlung dazu.

Kurz nach Beginn fiel dem Richter auf, dass sich die Frau offenbar in einem fahrenden Fahrzeug befand. Er sprach sie direkt darauf an und stellte infrage, ob sie während der laufenden Sitzung ein Auto lenke.

Die Angeklagte widersprach und erklärte, sie sitze lediglich auf dem Beifahrersitz. Diese Darstellung überzeugte jedoch nicht. In der Videoübertragung war erkennbar, dass sie angeschnallt war – mit einem Gurtverlauf, der eher für den Fahrersitz spricht.

Im weiteren Verlauf versuchte die Frau, ihre Situation zu erklären und verwies auf einen dringenden familiären Anlass. Gleichzeitig geriet sie dabei zunehmend in Widersprüche. Der Richter forderte sie schliesslich auf, die angebliche Fahrerin oder den Fahrer zu zeigen. Eine entsprechende Person war jedoch nicht zu sehen.

Die Situation eskalierte, als der Richter die Aussagen der Angeklagten offen infrage stellte. Schliesslich beendete er die Verhandlung mit einem Versäumnisentscheid.

Der Vorfall verbreitete sich anschliessend rasch in den sozialen Netzwerken und löste zahlreiche Reaktionen aus.

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