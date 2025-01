Frau bestellt Pizza bei der Polizei – dann wird sie gerettet

Pippa Harvey legte den Hörer nicht auf, als eine Frau bei der Polizei anrief, und nach einer Pizza fragte. Instagram

Eine Frau will bei der Polizei eine Pizza bestellen. Anstatt den Hörer aufzulegen, beginnt die Polizeimitarbeiterin Pippa Harvey Fragen zu stellen. So schafft sie es, die Frau am anderen Ende der Leitung zu retten.

Die britische Polizeimitarbeiterin Pippa Harvey wird aktuell im Netz gefeiert. Grund dafür: Sie schaffte es dank ihrer besonders guten Auffassungsgabe, einer Frau, die von häuslicher Gewalt betroffen war, zu helfen.

Die Frau hatte die Notrufnummer gewählt und wollte eine Pizza bestellen. Harvey merke schnell, dass das kein Scherzanruf ist. Mit ruhiger Stimme fragte sie die Frau: «Brauchen sie den Pizzalieferdienst oder die Polizei? Wenn es die Polizei ist, sagen sie ja.»

Die Frau antwortet «Ja». Harvey fragte deshalb weiter: «Ist die Person, die ihnen Angst macht, jetzt im Raum?» Die Frau bejahte die Frage erneut.

«Wenn es die Kinder sind, sagen sie ‹Käse›»

Harvey versicherte der Frau, dass Hilfe kommt. Sie fragte noch, ob der Mann bewaffnet sei und ob die Person der Frau selbst oder ihren Kindern mit Gewaltanwendung gedroht habe. «Wenn er sie bedroht hat, sagen sie ‹Peperoni›. Wenn es die Kinder sind, sagen sie ‹Käse›.»

«Peperoni», antwortete die Frau. Harvey beruhigte die Frau am Telefon weiter und versicherte ihr, dass die Polizei gleich bei ihr sei. «Es wird Misstrauen wecken, wenn wir den Anruf angeblich für eine Pizza noch länger fortsetzen, ok?» Schliesslich konnte die Frau gerettet werden und erhält nun die nötige Hilfe.

Die junge Dispatcherin hatte ihre Stelle erst vor wenigen Monaten angetreten. Ihr Vorgesetzter bei der Londoner Polizei hat sie für diesen Einsatz gelobt.