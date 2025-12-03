In Edinburgh hat eine Frau nach dem Tod ihres Mannes einen erschütternden Fund gemacht. Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, entdeckte sie in einer Socke ihres verstorbenen Partners eine abgetrennte Fusssohle. Die Kleidung war ihr zuvor in einem verschlossenen Beutel vom Bestattungsinstitut übergeben worden.
Der Mann war im Juni auf einer Fähre vor der schottischen Küste über Bord gegangen. Die Polizei geht von einem Suizid aus. Der Leichnam wurde erst Monate später, im Oktober, an einem Strand entdeckt. Am 12. November erhielt der ehemalige Marinetaucher ein Begräbnis mit militärischen Ehren.
Beim Durchsehen der persönlichen Gegenstände sei der Frau zunächst ein starker Geruch aufgefallen. Als sie die Kleidung sortierte, habe sie bemerkt, dass eine Socke ungewöhnlich schwer war.
Frau leidet seit Vorfall unter Alpträumen
«Ich griff hinein und berührte Marks Füsse», sagte sie der Zeitung. Nachdem sie Gummihandschuhe geholt hatte, fand sie darin eine Fusssohle mit einem Teil der Ferse, die offenbar an der Socke festklebte.
Die Frau stellt nun Fragen zum Umgang mit dem Leichnam im Spital. Das Bestattungsinstitut wollte laut Bericht keine Stellung nehmen. Nach eigenen Angaben leidet sie seit dem Vorfall unter Albträumen und macht die Polizei und die Klinik für den Fehler verantwortlich.