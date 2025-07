Estela de Carlotto (rechts) umarmt Adriana Metz in der Pressekonferenz, auf der die Entdeckung des Bruders von Frau Metz nach 48 Jahren bekannt gegeben wurde. KEYSTONE

Er wurde seiner Mutter als Neugeborenes entrissen und wuchs in einer anderen Familie auf – fast ein halbes Jahrhundert später kennt er endlich seine wahre Identität. In Argentinien wurde ein weiteres Opfer der Militärdiktatur mithilfe eines DNA-Tests gefunden.

Igor Sertori Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Militärjunta in Argentinien liess zwischen 1976 und 1983 schätzungsweise 30'000 Menschen verschwinden.

Auch Neugeborene inhaftierter Mütter wurden entführt und anderweitig untergebracht.

Der jetzt identifizierte Mann ist das 140. Kind, das mithilfe eines DNA-Tests wiedergefunden wurde. Mehr anzeigen

In Argentinien ist ein weiterer Fall politisch motivierter Kindesentziehung aus der Zeit der Militärdiktatur (1976–1983) aufgeklärt worden. Ein Mann, der 1977 als Neugeborenes aus einem geheimen Gefängnis verschleppt wurde, konnte dank eines DNA-Abgleichs als Sohn der damals verhafteten Aktivisten Raúl Metz und Graciela Romero identifiziert werden. Seine Schwester Adriana Metz, die ihn jahrzehntelang gesucht hatte, sprach letzte Woche erstmals mit ihm.

Der Fall wurde durch die Menschenrechtsgruppe Abuelas de Plaza de Mayo publik gemacht, die seit Jahrzehnten verschwundene Kinder sucht. Estela de Carlotto, die 94-jährige Vorsitzende, verlas während einer Pressekonferenz die Worte: «Heute begrüssen wir den Sohn von Graciela Alicia Romero und Raúl Eugenio Metz.» Der Betroffene selbst blieb aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes anonym.

Die Eltern des Mannes gehörten der marxistischen Guerillabewegung PRT-ERP an und wurden im Dezember 1976 in Bahía Blanca verhaftet. Während Graciela im geheimen Haftzentrum «La Escuelita» inhaftiert war, brachte sie im April 1977 einen Sohn zur Welt. Was danach mit ihr und Raúl Metz geschah, ist bis heute ungeklärt – beide gelten als verschwunden.

Bislang 140 Kinder identifiziert

Die Schwester Adriana Metz wurde zunächst von Nachbarn betreut, später von den Grosseltern aufgenommen. Sie wandte sich früh an die Abuelas und stellte ihre DNA zur Verfügung. Jahrzehntelang blieb die Suche ergebnislos – bis im April 2025 ein Mann Kontakt mit der Nationalen Identitätskommission aufnahm und zu einem freiwilligen Test bereit war.

Der Treffer folgte im Juni. Die Organisation bestätigte, dass es sich um das lang vermisste Kind handle. Adriana Metz sagte an der Medienkonferenz, sie freue sich darauf, ihren Bruder nun bald persönlich zu treffen.

Die Abuelas de Plaza de Mayo gehen davon aus, dass während der Diktatur rund 500 Kinder systematisch ihren Familien entrissen wurden. Mit dem aktuellen Fall konnte das 140. Kind identifiziert werden.

Estela de Carlotto, selbst Grossmutter eines verschwundenen Enkels, erklärte: «Auch nach fast 50 Jahren zeigt dieser Fall, wie wichtig unsere Arbeit bleibt.»