Diebstahl in Venedig geht schief Frau klaut Boot voller Pakete – dann rammt sie berühmtes Wahrzeichen

Nicole Agostini

12.12.2025

Diebstahl in Venedig geht schief: Frau klaut Boot voller Pakete – dann rammt sie berühmtes Wahrzeichen

Diebstahl in Venedig geht schief: Frau klaut Boot voller Pakete – dann rammt sie berühmtes Wahrzeichen

In Italiens Lagunenstadt sorgte eine 20-Jährige für Chaos, als sie ein Boot voller Weihnachtspakete klaute und anschliessend gegen ein Wahrzeichen krachte: die Rialtobrücke.

12.12.2025

In Italiens Lagunenstadt sorgte eine 20-Jährige für Chaos, als sie ein Boot voller Weihnachtspakete kaperte und anschliessend gegen ein Wahrzeichen krachte: die Rialtobrücke.

Nicole Agostini

12.12.2025, 10:26

12.12.2025, 10:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 20-jährige Frau stahl in Venedig ein mit Weihnachtsgeschenken beladenes Boot, um sich das Einkaufen zu sparen.
  • Bei ihrer Flucht kollidierte sie mit dem Frachtschiff gegen die berühmte Rialtobrücke.
  • Dabei wurden drei Säulen der Brücke beschädigt und mehrere Pakete fielen ins Wasser. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.
Mehr anzeigen

Eine 20-jährige Frau wollte sich das Shoppen der Weihnachtsgeschenke in Venedig ersparen und beschloss, sie zu stehlen. Als sie am Morgen das mit Weihnachtspaketen beladene Boot Topo unter der Riva del Palazzo dei Camerlenghi, dem Sitz des Rechnungshofs, in Rialto geankert sah, dachte sie, das sei ein leichter Fang.

Doch jemand sah die Diebin und schlug Alarm. Daraufhin floh sie mit dem beladenen Boot. Kurze Zeit später prallte sie mit dem Frachtschiff gegen die berühmte Rialtobrücke.

Drei Säulen der historischen Brücke wurden dabei beschädigt und einige Pakete fielen ins Wasser. Die Höhe des Schadens ist jedoch noch unklar. Im Video siehst du den spektakulären Unfall.

