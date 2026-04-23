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Mögliche Hundeattacke Frau wird tot in Wald gefunden 

SDA

24.4.2026 - 08:42

Die Carabinieri griffen ein, nachdem eine Person gemeldet hatte, dass sie seit einiger Zeit nichts mehr von der älteren Frau gehört hatte. (Symbolisches Foto)
Die Carabinieri griffen ein, nachdem eine Person gemeldet hatte, dass sie seit einiger Zeit nichts mehr von der älteren Frau gehört hatte. (Symbolisches Foto)
sda

Eine Frau wird tot in einem abgelegenen Waldgebiet im Veltlin gefunden – erste Hinweise deuten auf eine mögliche Attacke durch mehrere Hunde hin. Doch die Ermittlungen stehen noch am Anfang.

Keystone-ATS

24.04.2026, 08:42

24.04.2026, 08:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Frau wurde in einem Waldgebiet im italienischen Veltlin tot aufgefunden.
  • Erste Hinweise sprechen von einer möglichen Attacke durch mehrere grosse Hunde.
  • Die genaue Todesursache ist unklar und soll durch eine Obduktion geklärt werden.
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Im Norden Italiens gibt ein rätselhafter Todesfall den Behörden Rätsel auf. In einem abgelegenen Waldgebiet oberhalb von Tirano im Veltlin ist eine Frau tot aufgefunden worden.

Die Frau war nach Berichten italienischer Medien alleine unterwegs, als sie in rund 1800 Metern Höhe in unwegsamem Gelände ums Leben kam. Entdeckt wurde sie entlang eines bei Einheimischen bekannten Wanderwegs, in der Nähe einer kleinen Kapelle.

Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die Frau von mehreren grossen Hunden angegriffen worden sein könnte. Medien berichten von einem Rudel mit bis zu fünf Tieren. Bestätigt ist diese Version bislang jedoch nicht.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Wie der zuständige Staatsanwalt erklärte, kann erst die Obduktion klären, ob die Frau an Bissverletzungen gestorben ist – oder ob andere Ursachen eine Rolle gespielt haben.

So wird auch geprüft, ob die Frau gestürzt sein könnte und die Tiere erst danach auf sie aufmerksam wurden. Selbst ein Angriff durch ein Wildtier wird nicht vollständig ausgeschlossen.

Besonders im Fokus steht ein abgelegenes Anwesen in der Nähe des Fundorts. Dort lebt eine Person, die mehrere grosse Hunde hält, darunter sogenannte Dogo Argentinos – eine Hunderasse, die ursprünglich für die Jagd auf Grosswild gezüchtet wurde.

Nach Aussagen aus der Bevölkerung sollen die Tiere häufig frei herumlaufen. Medien berichten zudem von früheren Vorfällen im Zusammenhang mit den Hunden. Offiziell bestätigt sind diese Angaben jedoch nicht.

Mindestens ein Hund wurde von den Behörden eingefangen und wird nun untersucht. Ob ein Zusammenhang mit dem Todesfall besteht, ist derzeit offen.

Die Ermittlungen dauern an. 

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