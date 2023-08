22 Jahre Haft für potenziell gewalttätige Trump-Gegnerin: Eine Kanadierin hatte dem damaligen US-Präsidenten einen Brief mit dem Gift Rizin geschickt. IMAGO/Icon Sportswire

Eine gewaltbereite Gegnerin Donald Trumps ist zu 22 Jahren Haft verurteilt worden. 2020 schickte die Kanadierin dem damaligen US-Präsidenten einen Giftbrief. Er wurde abgefangen, bevor er das Weisse Haus erreichte.

Der Brief wurde in einer Sortieranlage abgefangen, bevor er das Weisse Haus erreichte.

Die Frau ist nun zu 22 Jahren Haft verurteilt worden. Nach Verbüssung der Strafe muss sie ausserdem die USA verlassen. Mehr anzeigen

Für das Versenden eine Briefes mit Rizin an den damaligen Präsidenten Donald Trump ist eine Frau in Washington zu fast 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Die 56-jährige Kanadierin bekannte sich schuldig, mit ihren Briefen an Trump und an Polizeibeamte in Texas gegen das Verbot biologischer Waffen verstossen zu haben. Dort war sie 2019 inhaftiert worden, nachdem sie sich geweigert hatte, ein Parkgelände zu verlassen, als es geschlossen wurde.

Ihr Verteidiger Eugene Ohm erklärte, seine Mandantin habe keine Vorstrafen und sei eine intelligente französische Einwanderin, die einen Master-Abschluss in Ingenieurwesen erlangt und als Alleinerziehende zwei Kinder grossgezogen habe.

Giftbrief kam nie im Weissen Haus an

Doch nach Angaben der Staatsanwälte stellte sie im September 2020 das Rizin her, ein potenziell tödliches Gift. Sie schickte es zusammen mit einem Brief an Trump, in dem sie ihn beleidigte und mit Anschlägen auf ihn drohte.

Der Brief wurde in einer Sortieranlage abgefangen, bevor er das Weisse Haus erreichte. Bei ihrer Festnahme hatte sie nach Angaben der Behörden eine Pistole, ein Messer und Hunderte Patronen bei sich. Die Ermittler fanden auch acht ähnliche Briefe an texanische Beamte.

US-Bezirksrichter Dabney Friedrich verurteilte sie im Rahmen einer Absprache mit der Staatsanwaltschaft zu 262 Monaten Haft. Ausserdem muss sie nach ihrer Entlassung das Land verlassen und steht lebenslang unter Aufsicht, sollte sie jemals in die USA zurückkehren.

tjnj/dpa