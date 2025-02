Die Leiche wurde auf einer Stena-Nordica-Fähre gefunden. (Archiv) Adam Warzawa/PAP via epa/dpa

Eine Frau wurde während der Überfahrt von Wales nach Irland tot aufgefunden. Nach dem Fund der Frauenleiche eskalierte die Situation und es kam es zu einer Massenschlägerei.

Eine Person wurde festgenommen.

Die 39-jährige Mary C. befand sich am Dienstag mit Familienmitgliedern und Freunden auf der Reise zu einer Beerdigung. Die Gruppe war auf der 14-Uhr-Fähre der Stena Nordica von Fishguard in Wales nach Irland unterwegs.

Allerdings wurde etwa 30 Minuten vor der geplanten Ankunft im Hafen von Rosslare an Bord eine Frauenleiche entdeckt, wie mehrere lokale Medien berichten. Laut dem «Irish Mirror» handelt es sich bei der Toten um Mary C., eine irische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Grossbritannien.

Mann wurde auf Frauentoilette gefunden

Die genauen Umstände des Vorfalls bleiben unklar. Ein Mann wurde zunächst in der Frauentoilette mit einer bewusstlosen Frau angetroffen, die später für tot erklärt wurde.

Nach dem anfänglichen Schock eskalierte die Situation: Passagiere gerieten in eine Massenschlägerei, an der auch viele Rugby-Fans beteiligt waren, die nach dem Spiel Wales gegen Irland zurückreisten. Die Polizei schaffte es schliesslich, den Konflikt zu schlichten.

Der Mann, der bei der Toten war, wurde festgenommen, jedoch später wieder freigelassen. Der Verdacht gegen ihn hatte sich nicht erhärtet.