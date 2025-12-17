Schreckmoment im Video: Freiheitsstatue stürzt auf Parkplatz in Brasilien Heftige Unwetter plagen den Süden Brasiliens. Eine 24 Meter hohe Nachbildung der Freiheitsstatue in New York fiel dem Sturm zum Opfer und fiel auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums. 17.12.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul stürzte eine 24 Meter hohe Freiheitsstatue.

Grund für den Vorfall war ein Unwetter in der Region mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h.

Verletzt wurde niemand. Mehr anzeigen

In der brasilianischen Stadt Guaíba ist am Montag, den 15. Dezember, eine Freiheitsstatue auf einem Parkplatz umgestürzt. Der Vorfall wurde von Passanten gefilmt und ins Internet gestellt, wo sich die Videos rasch verbreiteten.

Die 24 Meter hohe Nachbildung des Originals in New York stand auf dem Parkplatz eines Einkaufsareals im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Ein Sturm riss die Statue aus dem Sockel und liessen sie kippen.

Der Süden Brasiliens wurde von einem heftigen Unwetter mit heftigen Regenfällen und Windgeschwindigkeiten bis zu 90 km/h heimgesucht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Bereich auf dem Parkplatz wurde abgesperrt. Das Einkaufszentrum blieb geöffnet.

