Passanten filmen Schreckmoment Freiheitsstatue stürzt auf Parkplatz in Brasilien

Adrian Kammer

17.12.2025

Schreckmoment im Video: Freiheitsstatue stürzt auf Parkplatz in Brasilien

Schreckmoment im Video: Freiheitsstatue stürzt auf Parkplatz in Brasilien

Heftige Unwetter plagen den Süden Brasiliens. Eine 24 Meter hohe Nachbildung der Freiheitsstatue in New York fiel dem Sturm zum Opfer und fiel auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums.

17.12.2025

Heftige Unwetter plagen den Süden Brasiliens: Eine 24 Meter hohe Nachbildung der Freiheitsstatue in New York fiel dem Sturm zum Opfer und fiel auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums.

Adrian Kammer

17.12.2025, 20:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul stürzte eine 24 Meter hohe Freiheitsstatue.
  • Grund für den Vorfall war ein Unwetter in der Region mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h.
  • Verletzt wurde niemand.
Mehr anzeigen

In der brasilianischen Stadt Guaíba ist am Montag, den 15. Dezember, eine Freiheitsstatue auf einem Parkplatz umgestürzt. Der Vorfall wurde von Passanten gefilmt und ins Internet gestellt, wo sich die Videos rasch verbreiteten.

Die 24 Meter hohe Nachbildung des Originals in New York stand auf dem Parkplatz eines Einkaufsareals im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Ein Sturm riss die Statue aus dem Sockel und liessen sie kippen.

Der Süden Brasiliens wurde von einem heftigen Unwetter mit heftigen Regenfällen und Windgeschwindigkeiten bis zu 90 km/h heimgesucht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Bereich auf dem Parkplatz wurde abgesperrt. Das Einkaufszentrum blieb geöffnet.

Mehr Videos aus dem Ressort

Orkan,Tornado, Downburst: Sturm ist nicht gleich Sturm – das musst du wissen

Orkan,Tornado, Downburst: Sturm ist nicht gleich Sturm – das musst du wissen

Es gibt verschiedene Kategorien von Stürmen, aber alle können sie gehörigen Schaden anrichten. Welche Sturmarten gibt es in der Schweiz? Und wie unterscheiden sie sich? blue News erklärt es dir im Video.

28.07.2023

Mehr zum Thema

Chile als nächster Kipppunkt. Rechte Welle rollt über Südamerika – und mit ihr die Angst vor Chaos

Chile als nächster KipppunktRechte Welle rollt über Südamerika – und mit ihr die Angst vor Chaos

Orkanböen und starker Regen. Sturmtief «Benjamin» peitscht heute über die Schweiz – wann es bei dir losgeht

Orkanböen und starker RegenSturmtief «Benjamin» peitscht heute über die Schweiz – wann es bei dir losgeht

Forscher warnen. Sonnensturm im Anflug? Erde erreicht wieder gefährliches Aktivitätsmaximum

Forscher warnenSonnensturm im Anflug? Erde erreicht wieder gefährliches Aktivitätsmaximum

