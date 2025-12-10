Friedensnobelpreisträgerin kommt nicht zur Preisverleihung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wegen Drohungen Venezuelas Friedensnobelpreisträgerin kommt nicht zur Preisverleihung

SDA

10.12.2025 - 07:49

María Corina Machado wird nicht an der Preiszeremonie teilnehmen.
María Corina Machado wird nicht an der Preiszeremonie teilnehmen.
Jesus Vargas/dpa

Die venezolanische Oppositionelle María Corina Machado wird den Friedensnobelpreis nicht persönlich entgegennehmen – aus Angst vor Repressionen durch das Maduro-Regime.

Keystone-SDA

10.12.2025, 07:49

10.12.2025, 08:28

Die diesjährige Verleihung des Friedensnobelpreises wird ohne die eigentliche Preisträgerin stattfinden. Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado wird nach Drohungen der autoritären Führung ihres Landes nicht an der heutigen Preisverleihung im Rathaus von Oslo teilnehmen.

Die 58-Jährige sei derzeit leider nicht in Norwegen und werde auch nicht bei der Preiszeremonie auf der Bühne stehen, sagte der Direktor des norwegischen Nobelinstituts, Kristian Berg Harpviken, dem Rundfunksender NRK. Stattdessen werde ihre Tochter den Nobelpreis in Empfang nehmen und auch eine Rede halten, die ihre Mutter geschrieben habe. Wo sich Machado aufhalte, wisse er nicht.

María Machado erhält Friedensnobelpreis. Wer ist die Frau, die Trump aussticht?

María Machado erhält FriedensnobelpreisWer ist die Frau, die Trump aussticht?

Das norwegische Nobelkomitee hatte im Oktober verkündet, dass die an einem geheimen Ort innerhalb Venezuelas lebende Machado in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Das Komitee sprach ihr den renommierten Preis «für ihren unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und für ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie» zu.

Die 58-Jährige widmete die Auszeichnung daraufhin «dem leidenden Volk Venezuelas» sowie US-Präsident Donald Trump für seine Unterstützung der venezolanischen Opposition. Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro bezeichnete sie im Anschluss indirekt als «dämonische Hexe» – ihren Namen nimmt er für gewöhnlich nicht in den Mund.

Hohes persönliches Risiko

Machado gilt als einende Kraft der Opposition in Venezuela und entschiedene Widersacherin des seit 2013 autoritär regierenden Maduro. Sie hatte sich 2023 um die Präsidentschaftskandidatur in ihrem Land bemüht, wurde jedoch wegen angeblicher Unregelmässigkeiten von der Wahl im darauffolgenden Jahr ausgeschlossen. Kritiker werfen Maduro systematische Wahlmanipulation vor.

Machado ist vor geraumer Zeit aus Sorge um ihre Sicherheit innerhalb ihres Landes abgetaucht. Das Nobelkomitee war bislang davon ausgegangen, dass sie für die Preiszeremonie nach Oslo kommen könnte. Sie selbst hatte beteuert, alles daranzusetzen, um für die grösste Ehrung ihres Lebens in die norwegische Hauptstadt reisen zu können.

«Ein historischer Fehler». Weisses Haus tobt nach Nobelpreis-Entscheid

«Ein historischer Fehler»Weisses Haus tobt nach Nobelpreis-Entscheid

Die venezolanische Staatsanwaltschaft hatte jedoch damit gedroht, Machado aufgrund verschiedener Ermittlungen gegen sie als flüchtig zu betrachten, sollte sie das Land verlassen. Ihr würde damit möglicherweise die Festnahme, ein Einreiseverbot oder Schlimmeres drohen, wenn sie aus Oslo nach Venezuela zurückkehren würde.

«Mir sind alle erdenklichen Verbrechen vorgeworfen worden, bis hin zu Terrorismus», sagte Machado jüngst in einem NRK-Interview. «Das Regime ist sehr deutlich geworden. Maduro hat gesagt, dass sie mich töten werden, wenn sie mich erwischen.»

Verhinderte Nobelpreisträger absolute Ausnahme

Es kommt bei den seit 1901 vergebenen Nobelpreisen nur äusserst selten vor, dass Preisträger ihre Auszeichnungen nicht persönlich in Empfang nehmen können. Fünf Friedensnobelpreisträgern war dies in der Preisgeschichte verwehrt geblieben, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Auszeichnung in ihren Heimatländern inhaftiert waren.

Zu ihnen zählten der deutsche Journalist Carl von Ossietzky 1935, die myanmarische Politikerin Aung San Suu Kyi 1991, der chinesische Menschenrechtler Liu Xiaobo 2010 sowie zuletzt der belarussische Anwalt Ales Bjaljazki 2022 und die iranische Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi 2023.

Der vietnamesische Politiker Le Duc Tho war 1973 der bislang einzige Friedensnobelpreisträger, der den ihm zugesprochenen Preis aus freien Stücken ablehnte. Er war damals gemeinsam mit US-Aussenminister Henry Kissinger ausgezeichnet worden und begründete die Zurückweisung des Preises damit, dass in Vietnam immer noch kein Frieden herrsche.

Der Friedensnobelpreis wird traditionell am 10. Dezember feierlich im Osloer Rathaus überreicht – die Zeremonie findet heute um 13.00 Uhr statt. Am selben Tag, dem Todestag von Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel (1833–1896), werden später alle anderen Nobelpreise in den weiteren Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaftswissenschaften in Stockholm überreicht. Dotiert sind die Preise in diesem Jahr mit jeweils elf Millionen schwedischen Kronen (rund eine Million Euro) pro Kategorie.

Mehr zum Thema

Machado zu Friedensnobelpreis: «Mir fehlen die Worte»

Machado zu Friedensnobelpreis: «Mir fehlen die Worte»

Grosse Emotionen auf beiden Seiten des Hörers: Als Kristian Berg Harpviken, Sekretär des Norwegischen Nobelkomitees in Oslo am Freitagvormittag Maria Corina Machado darüber informiert, dass sie den Friedensnobelpreis 2025 bekommen wird, verschlägt es der venezolanischen Oppositionspolitikerin die Sprache. «Oh mein Gott. Nun, mir fehlen die Worte. Ich, nun ja, ich danke Ihnen vielmals, aber ich hoffe, Sie verstehen, dass dies eine Bewegung ist, eine Leistung der gesamten Gesellschaft. Ich bin nur eine Person. Ich habe das wirklich nicht verdient. Oh mein Gott.»

10.10.2025

Meistgelesen

Berner (30) fälscht Marschbefehl – scheitert aber an eigener Schusseligkeit
Zölle für Schweizer Güter sollen diese Woche sinken +++ Trump bekräftigt Kritik an Europa
Brigitte Macron nennt Feministinnen «dreckige Schlampen»
Friedensnobelpreisträgerin kommt nicht zur Preisverleihung
Liam Neeson stellte Pamela Anderson als zukünftige Ehefrau vor

Mehr aus dem Ressort

Politik. Kambodscha meldet Luftangriffe thailändischer F-16

PolitikKambodscha meldet Luftangriffe thailändischer F-16

Norwegen. Friedensnobelpreisträgerin kommt nicht zur Preisverleihung

NorwegenFriedensnobelpreisträgerin kommt nicht zur Preisverleihung

Norwegen. Friedensnobelpreisträgerin kommt nicht zur Preisverleihung

NorwegenFriedensnobelpreisträgerin kommt nicht zur Preisverleihung