Friedenspräsident? Trump hat es sich anders überlegt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

So beschäftigt ist das US-Militär – eine Liste Friedenspräsident? Trump hat es sich anders überlegt

Andreas Fischer

7.1.2026

Video zeigt Beschlagnahmung von Tanker durch US-Truppen

Video zeigt Beschlagnahmung von Tanker durch US-Truppen

Ein Öltanker unter russischer Flagge sorgt im Nordatlantik für Aufregung. Der Frachter soll vor der US-Blockade geflohen sein. Moskau entsendet ein U-Boot zum Schutz, die US-Küstenwache beginnt dennoch mit der Beschlagnahmung.

07.01.2026

Vom angekündigten Friedenspräsidenten ist wenig geblieben: Donald Trump setzt in seiner zweiten Amtszeit auf Militärmacht. Von Venezuela bis Iran häufen sich Einsätze: eine Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Andreas Fischer

07.01.2026, 18:00

07.01.2026, 18:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Machtdemonstrationen: Donald Trump setzt in seiner zweiten Amtszeit konsequent auf militärische Interventionen und widerspricht damit seinem Versprechen, neue Kriege zu vermeiden.
  • Globale Einsätze: US-Streitkräfte sind  teilweise gleichzeitig in Lateinamerika, Afrika, der Karibik und im Nahen Osten aktiv.
  • Völkerrecht unter Druck: Mehrere Operationen, etwa aussergerichtliche Tötungen und Eingriffe in souveräne Staaten, stossen international auf scharfe Kritik.
Mehr anzeigen

Dieser Sinneswandel ist erstaunlich: Donald Trump wollte als Friedenspräsident in die Geschichte eingehen. Das hatte er im Wahlkampf und auch nach Beginn seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident immer wieder versprochen.

Die Realität sieht anders aus. Das US-Verteidigungsministerium heisst jetzt Kriegsministerium, und statt des erhofften Friedensnobelpreises gab es für Trump nur einen flugs ins Leben gerufenen Trostpreis von seinem FIFA-Kumpel Gianni Infantino.

Drohungen nach Maduro-Coup. Trumps lange Liste – welches Land ist als Nächstes dran?

Drohungen nach Maduro-CoupTrumps lange Liste – welches Land ist als Nächstes dran?

Frieden scheint Donald Trump im Moment überhaupt nicht im Sinn zu haben, das Völkerrecht spielt auch nur eine untergeordnete Rolle. Stattdessen erlebt der Imperialismus unter der Regentschaft des Republikaners eine Renaissance. Die US-Streitkräfte haben alle Hände voll zu tun – mit militärischen Einsätzen auf der ganzen Welt.

Russischer Tanker beschlagnahmt

Der jüngste militärische Eingriff: Die USA beschlagnahmen im Nordatlantik einen Öltanker unter russischer Flagge. Einheiten der Küstenwache haben die «Marinera», die ursprünglich unter dem Namen «Bella-1» fuhr, mehr als zwei Wochen über den Atlantik verfolgt.

Video zeigt Einsatz. USA beschlagnahmen Öltanker unter russischer Flagge

Video zeigt EinsatzUSA beschlagnahmen Öltanker unter russischer Flagge

Die Besatzung hatte sich zuvor auf dem Weg nach Venezuela US-Massnahmen entzogen. Besonders heikel an der Operation: Russland hatte zuvor ein U-Boot und weitere Schiffe als Begleitschutz entsandt.

Heimatschutzministerin Kristi Noem teilte in einem Social-Media-Beitrag mit, US-Truppen hätten zudem die Kontrolle über einen weiteren Tanker übernommen: Die «Sophia» wurde demnach in internationalen Gewässern der Karibik von der US-Marine geentert.

US-Präsident Donald Trump hat Frieden versprochen.
US-Präsident Donald Trump hat Frieden versprochen.
IMAGO/Avalon.red

Venezuela: Präsident verhaftet, Kontrolle übernommen

Unter Bruch des Völkerrechts führten US-Spezialeinheiten am 3. Januar 2026 eine gezielte Aktion in Venezuela durch. Die Air Force schaltete mit gezielten Schlägen die Luftverteidigungssysteme aus, bevor Bodentruppen den venezolanischen Diktator Nicolás Maduro und seine Ehefrau verhafteten. Beide wurden in die USA geflogen, wo sich der gestürzte Präsident vor Gericht verantworten muss.

Geheimoperation in der Dunkelheit. Delta Force holt Maduro – das sind Trumps Schattenkrieger

Geheimoperation in der DunkelheitDelta Force holt Maduro – das sind Trumps Schattenkrieger

Der Sturz Maduros ist schon jetzt ein zentrales Ereignis in der Aussenpolitik Trumps in dessen zweiter Amtszeit. Der Republikaner hat damit gezeigt, dass er nicht zögert, US-Militärmacht gegen Länder einzusetzen, die er als Feinde sieht. Dies, obwohl er versprochen hat, dass die USA unter ihm in keine Kriege geraten würden.

Mittlerweile ist das US-Militär allerdings so beschäftigt, dass es Terminprobleme bekommt. Die Operation gegen Maduro musste verschoben werden, weil die Spezialkräfte noch in Nigeria gebunden waren.

Nigeria: Militärschläge gegen den IS

Nach Angaben von Donald Trump haben US-Einheiten an Weihnachten tödliche Angriffe auf Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Nigeria verübt. Die Militärschläge seien im Nordwesten des Landes erfolgt.

Politik. Trump: Tödliche US-Angriffe auf IS-Terroristen in Nigeria

PolitikTrump: Tödliche US-Angriffe auf IS-Terroristen in Nigeria

Bereits Anfang November hatte der US-Präsident mit Militärschlägen in dem westafrikanischen Land gedroht. Als Grund führte er an, dass islamistische Terroristen dort Christen töteten.

Karibik: Angriffe auf angebliche Drogenboote

Seit September 2025 greifen US-Streitkräfte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden bei rund 30 Angriffen offiziellen Angaben zufolge bereits mehr als 100 Menschen getötet.

USA. US-Angriffe auf Karibik-Boote: Flugzeugträger in Grossregion

USAUS-Angriffe auf Karibik-Boote: Flugzeugträger in Grossregion

Die US-Regierung bezeichnet die Opfer durchweg als Drogenschmuggler und «Terroristen», wird für die aussergerichtlichen Tötungen aber heftig kritisiert. Experten argumentieren, die Angriffe seien völkerrechtlich nicht zulässig.

Iran: Luftangriffe auf Atomanlagen

Bereits im Juni 2025 hat Donald Trump das US-Militär für eine riskante Operation eingesetzt und  US-Angriffe auf iranische Atomanlagen angeordnet. Dutzende Kampfjets und Tankflugzeuge, mehrere Tarnkappenbomber, massive bunkerbrechende Bomben und von einem U-Boot abgefeuerte Marschflugkörper kamen zum Einsatz.

GBU-57 erstmals im Einsatz. Diese US-Bombe trieb Trump zum Angriff auf den Iran

GBU-57 erstmals im EinsatzDiese US-Bombe trieb Trump zum Angriff auf den Iran

Der komplexe US-Angriff war nach Militärangaben «monatelang» vorbereitet. Mit der Militäraktion wollte Donald Trump eine neue Verhandlungsrunde über das Nuklearprogramm einläuten. Wie stark die iranischen Atomanlagen zerstört wurden und wie wirksam das Atombombenprogramm der Mullahs gestört wurde, ist umstritten.

Videos zeigen US-Angriff auf Venezuela

Videos zeigen US-Angriff auf Venezuela

Die USA haben militärische Ziele in Venezuela angegriffen. Aufnahmen aus dem südamerikanischen Land zeigen Explosionen und Rauch.

03.01.2026

Mehr zum Thema

USA greifen Venezuela an. US-Regierung lockert Sanktionen gegen Venezuela – wegen Erdöl

USA greifen Venezuela anUS-Regierung lockert Sanktionen gegen Venezuela – wegen Erdöl

USA unter Donald Trump. Trump befürchtet drittes Impeachment

USA unter Donald TrumpTrump befürchtet drittes Impeachment

Uneinheitlicher Grönland-Kurs. Angriff? Kauf? Trump-Regierung sendet völlig widersprüchliche Signale

Uneinheitlicher Grönland-KursAngriff? Kauf? Trump-Regierung sendet völlig widersprüchliche Signale

Meistgelesen

Brandverletzter Martin Achermann: «Lebensziele verschwinden nicht»
Aussage des Gemeindepräsidenten sorgt für heftige Reaktionen
Noch 28 Brandopfer in Schweizer Spitälern +++ Verfahrensfehler: Polizei empfiehlt Opfern Anwälte
Hallberg löst Tanguy Nef an der Spitze ab – dahinter reihen sich die Topstars in Mini-Abständen
Friedenspräsident? Trump hat es sich anders überlegt