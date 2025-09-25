Selbst bei einer BerufungFrankreichs Ex-Präsident Sarkozy muss wegen der Libyen-Affäre in den Knast
dpa
25.9.2025 - 13:17
Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy ist im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden.
DPA
25.09.2025, 13:17
25.09.2025, 13:31
dpa
Ein Pariser Gericht hat den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy im Prozess um illegale Finanzierung seines Präsidentschaftswahlkampfs 2007 zu fünf Jahren Haft verurteilt.
Er müsse seine Gefängnisstrafe auch antreten, wenn er in Berufung gehe, teilte das Gericht heute mit. Zuvor war Sarkozy in einem zentralen Anklagepunkt für schuldig befunden und in drei anderen freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre Haft gefordert.
Gefälligkeiten gegen Geld
Der 70-jährige Sarkozy wurde für schuldig befunden, im Gegenzug für diplomatisches Entgegenkommen von der Regierung des damaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi Gelder für seinen Wahlkampf angenommen zu haben.
Sarkozy ist das erste frühere französische Staatsoberhaupt, das wegen der Annahme von Wahlkampfgeld aus dem Ausland schuldig gesprochen wurde. Neben ihm gab es elf weitere Angeklagte, darunter drei frühere Minister.
Die Vorwürfe gegen Sarkozy gehen auf das Jahr 2011 zurück, als eine libysche Nachrichtenagentur und Gaddafi selbst erklärten, der libysche Staat habe heimlich Millionen Euro in Sarkozys Wahlkampf 2007 gesteckt.
Richter halten Memo trotz Dementi für echt
Im Jahr 2012 veröffentlichte die französische Nachrichtenseite Mediapart ein Memo des libyschen Geheimdienstes, das sich auf eine Finanzierungsvereinbarung über 50 Millionen Euro bezog. Sarkozy bezeichnete das Dokument als Fälschung und klagte wegen Verleumdung.
Französische Richter urteilten, das Memo sei offenbar authentisch, es gebe aber keine schlüssigen Beweise dafür, dass die Transaktion abgeschlossen wurde. Sarkozy hat die Anklage als politisch motiviert bezeichnet und sprach im Prozess von einer Verschwörung unter anderen der Gaddafi-Familie.
Die Vorwürfe seien Vergeltung dafür, dass er 2011 als einer der ersten westlichen Staatschefs zum Sturz Gaddafis aufgerufen habe. Im vergangenen Jahr wurde Sarkozy in einem weiteren Fall wegen illegaler Wahlkampffinanzierung bei seiner gescheiterten Wiederwahlkampagne 2012 schuldig gesprochen, ist aber in Berufung gegangen.
Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?
Orem, 13.09.2025:
Nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist der Tatverdächtige gefasst. Der Tatverdächtige ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten 22 Jahre alt.
Was ist über ihn bekannt?
Der Tatverdächtige war kein Student der Uni, an der sich die Tat ereignete. Er soll in den vergangenen Jahren laut einem Familienmitglied politischer geworden sein.
Unklar ist, ob sich der Tatverdächtige bisher zu den Vorwürfen geäussert hat. Und auch das genaue Motiv ist bisher noch unklar.
Zuletzt hatte die Bundespolizei FBI intensiv nach dem Schützen gesucht. Die Behörde veröffentlichte dazu eine Videosequenz und weitere Fotos. Eine mögliche Tatwaffe wurde in einem Wald entdeckt. Der Schütze könnte laut Berichten von einem Dach auf Kirk geschossen haben.
15.09.2025
Eskalation an Ostflanke: Europa ringt um Antwort auf Moskaus Drohnen im Nato-Luftraum
Eskalation an Nato-Ostflanke: Polen und seine Verbündeten suchen nach dem massiven Eindringen russischer Drohnen auf Nato-Gebiet nach einer Antwort. Erstmals seit Moskaus Angriff auf die Ukraine geraten in der Nacht auf Mittwoch mehrere russische Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato. Erstmals werden die Drohnen abgeschossen. Russland räumt die Verletzung des Luftraums zwar nicht direkt ein, erklärt aber, es sei kein Angriff auf Polen gewesen.
11.09.2025
Kim Jong-uns Handlanger verwischen seine DNA
Ein Video zeigt, wie nordkoreanische Bedienstete alles abwischen, was Kim Jong-un bei seinem Besuch in China berührt hat. Offensichtlich hat der «Oberste Führer» Angst, dass seine DNA bekannt wird.
08.09.2025
Verdächtiger nach Kirk-Tod festgenommen: Wer ist Tyler Robinson?
Eskalation an Ostflanke: Europa ringt um Antwort auf Moskaus Drohnen im Nato-Luftraum