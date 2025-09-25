  1. Privatkunden
Selbst bei einer Berufung Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy muss wegen der Libyen-Affäre in den Knast

dpa

25.9.2025 - 13:17

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy trifft vor Gericht in Paris ein.
Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy trifft vor Gericht in Paris ein.
KEYSTONE

Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy ist im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. 

DPA

25.09.2025, 13:17

25.09.2025, 13:31

Ein Pariser Gericht hat den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy im Prozess um illegale Finanzierung seines Präsidentschaftswahlkampfs 2007 zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Er müsse seine Gefängnisstrafe auch antreten, wenn er in Berufung gehe, teilte das Gericht heute mit. Zuvor war Sarkozy in einem zentralen Anklagepunkt für schuldig befunden und in drei anderen freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre Haft gefordert.

Gefälligkeiten gegen Geld

Der 70-jährige Sarkozy wurde für schuldig befunden, im Gegenzug für diplomatisches Entgegenkommen von der Regierung des damaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi Gelder für seinen Wahlkampf angenommen zu haben.

Sarkozy ist das erste frühere französische Staatsoberhaupt, das wegen der Annahme von Wahlkampfgeld aus dem Ausland schuldig gesprochen wurde. Neben ihm gab es elf weitere Angeklagte, darunter drei frühere Minister.

Die Vorwürfe gegen Sarkozy gehen auf das Jahr 2011 zurück, als eine libysche Nachrichtenagentur und Gaddafi selbst erklärten, der libysche Staat habe heimlich Millionen Euro in Sarkozys Wahlkampf 2007 gesteckt.

Richter halten Memo trotz Dementi für echt

Im Jahr 2012 veröffentlichte die französische Nachrichtenseite Mediapart ein Memo des libyschen Geheimdienstes, das sich auf eine Finanzierungsvereinbarung über 50 Millionen Euro bezog. Sarkozy bezeichnete das Dokument als Fälschung und klagte wegen Verleumdung.

Französische Richter urteilten, das Memo sei offenbar authentisch, es gebe aber keine schlüssigen Beweise dafür, dass die Transaktion abgeschlossen wurde. Sarkozy hat die Anklage als politisch motiviert bezeichnet und sprach im Prozess von einer Verschwörung unter anderen der Gaddafi-Familie.

Die Vorwürfe seien Vergeltung dafür, dass er 2011 als einer der ersten westlichen Staatschefs zum Sturz Gaddafis aufgerufen habe. Im vergangenen Jahr wurde Sarkozy in einem weiteren Fall wegen illegaler Wahlkampffinanzierung bei seiner gescheiterten Wiederwahlkampagne 2012 schuldig gesprochen, ist aber in Berufung gegangen.

