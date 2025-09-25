Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt STORY: Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy ist am Donnerstag von einem Pariser Gericht wegen krimineller Verschwörung im Zusammenhang mit illegaler Wahlkampffinanzierung aus Libyen zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Diese muss er auch dann antreten, wenn er Berufung einlegt. Zudem verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 100.000 Euro. Die Richterin sprach Sarkozy jedoch von anderen Anklagepunkten wie Korruption frei. Es gebe keine Beweise dafür, dass Sarkozy eine entsprechende Vereinbarung mit dem damaligen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi getroffen habe, sagte sie. Auch sei nicht nachgewiesen, dass Geld aus Libyen die Wahlkampfkassen Sarkozys erreicht habe. Sarkozy hat die Vorwürfe stets bestritten. Ihm wurde vorgeworfen, eine Vereinbarung mit Gaddafi getroffen zu haben, um Wahlkampfgelder zu erhalten. Im Gegenzug sollte er demnach die damals isolierte Regierung Libyens auf internationaler Bühne unterstützen. Es ist nicht die erste Verurteilung Sarkozys: Er war in der Vergangenheit bereits in zwei anderen Prozessen wegen Bestechlichkeit beziehungsweise überhöhter Wahlkampfkosten schuldig gesprochen worden. 25.09.2025

Fünf Jahre Haft hat ein Pariser Gericht gegen Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy verhängt. Der Politiker spricht von Ungerechtigkeit und will sich wehren. Dabei ist es nicht seine erste Affäre. Ein Überblick.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy ist am Donnerstag von einem Pariser Gericht wegen krimineller Verschwörung zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Das Urteil soll vorzeitig vollstreckt werden. Der aktuelle Prozess ist nicht die erste Justizaffäre von Sarkozy.

Er war in der Vergangenheit bereits in anderen Prozessen wegen Bestechlichkeit und überhöhter Wahlkampfkosten schuldig gesprochen worden. Mehr anzeigen

Immerhin blieb es Nicolas Sarkozy erspart, gleich in Handschellen abgeführt zu werden. Dennoch soll er bereits in Gefängnis kommen, während die Berufung läuft.

Frankreichs ehemaliger Präsident wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt – wegen der illegalen Finanzierung seines Präsidentschaftswahlkampfs 2007.

Ein Pariser Gericht sah es als erwiesen an, dass der mittlerweile 70-Jährige Gelder aus Libyen angenommen hat.

«Dieses Unrecht ist ein Skandal», sagte Nicolas Sarkozy in einer ersten Reaktion und sprach von «grenzenlosem Hass auf ihn». Er kündigte umgehend Berufung an.

Nach dem Urteil des Gerichts schützt ihn das aber nicht davor, ziemlich bald seine Freiheitsstrafe antreten zu müssen – es ist übrigens nicht die erste für den streitbaren Politiker.

Ein Überblick über den aktuellen Prozess und frühere Justizaffären um Nicolas Sarkozy:

Zu welcher Strafe wurde im Libyen-Prozess Nicolas Sarkozy verurteilt?

Das Gericht ordnete im Prozess um die Gaddafi-Gelder eine vorläufige Vollstreckung des Urteils an und erliess einen Haftbefehl, der allerdings nicht sofort greift. Bei einer Vorladung soll das Datum des Haftantritts festgesetzt werden.

Das Gericht wolle ihn so früh wie möglich im Gefängnis schlafen sehen, kommentierte Nicolas Sarkozy. «Wenn sie absolut wollen, dass ich im Gefängnis schlafe, werde ich im Gefängnis schlafen, aber mit erhobenem Haupt.»

Frisch gewählt Im Jahr 2007, empfängt Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy den lybischen Machthaber Al-Gaddafi mit Pomp im Élysée-Palast. (Archivbild) Bild: epa Maya Vidon/EPA/dpa

Insgesamt deutete das Urteil darauf hin, dass das Gericht davon ausging, dass sich Sarkozy und weitere Angeklagte verschworen hatten, um libysche Gelder für den Wahlkampf 2007 zu beschaffen.

Anderseits scheint es, dass die Richter nicht davon überzeugt waren, dass der konservative Politiker selbst direkt daran beteiligt war oder dass libysche Gelder letztendlich tatsächlich für seinen erfolgreichen Wahlkampf verwendet wurden.

Worum ging es in dem Verfahren gegen Nicolas Sarkozy?

Der 70-jährige Sarkozy wurde für schuldig befunden, als Teil einer kriminellen Vereinigung im Gegenzug für diplomatisches Entgegenkommen von der Regierung des damaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi Gelder für seinen Wahlkampf angenommen zu haben. Vom Vorwurf der Bestechlichkeit und der illegalen Wahlkampffinanzierung sprach ihn das Gericht hingegen frei.

Sarkozy habe sich schuldig gemacht, weil er enge Mitarbeiter und politische Unterstützer – «auf die er Einfluss hatte und die in seinem Namen handelten» – bei den libyschen Behörden anfragen liess, «um finanzielle Unterstützung aus Libyen zu bekommen oder versuchen zu bekommen für die Wahlkampffinanzierung» im Jahr 2007, sagte die Vorsitzende Richterin Nathalie Gavarino. Das Strafmass stand zunächst noch aus.

Die Staatsanwaltschaft war überzeugt gewesen, dass Sarkozy einen «Korruptionspakt» mit dem damaligen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi geschlossen hatte. Nach Einschätzung der Anklage bestand die Gegenleistung vor allem darin, den damals international geächteten libyschen Machthaber wieder salonfähig zu machen. Kaum war Sarkozy zum Präsidenten gewählt, lud er Gaddafi zu einem prunkvollen Staatsbesuch nach Paris ein.

Wie kam die Affäre um die Gaddafi-Gelder ans Licht?

Die Vorwürfe gegen Nicolas Sarkozy waren bereits 2011 öffentlich geworden, als eine libysche Nachrichtenagentur und Gaddafi selbst erklärten, der libysche Staat habe heimlich Millionen Euro in Sarkozys Wahlkampf 2007 gesteckt.

Im Jahr 2012 veröffentlichte die französische Nachrichtenseite Mediapart ein Memo des libyschen Geheimdienstes, das sich auf eine Finanzierungsvereinbarung über 50 Millionen Euro bezog.

Sarkozy bezeichnete das Dokument als Fälschung und klagte wegen Verleumdung. Das Gericht urteilte am Donnerstag, dass das Dokument vermutlich tatsächlich gefälscht gewesen sei.

Warum ist das Urteil gegen Sarkozy so besonders?

Nicolas Sarkozy ist das erste frühere französische Staatsoberhaupt, das wegen der Annahme von Wahlkampfgeld aus dem Ausland schuldig gesprochen wurde.

Neben ihm gab es elf weitere Angeklagte, darunter auch frühere Minister. Zwei dieser Politiker, Claude Guéant und Brice Hortefeux, wurden ebenfalls schuldig gesprochen, einer kriminellen Vereinigung angehört zu haben.

Sarkozy stand, als das Urteil verlesen wurde. Mit ihm war seine Frau, Sängerin und Model Carla Bruni-Sarkozy, in den Gerichtssaal gekommen. Seine drei erwachsenen Söhne waren ebenfalls anwesend.

Weitere Wahlkampfaffäre: Eventfirma Bygmalion 2012

Bei seinem erfolglosen Präsidentschaftswahlkampf für eine zweite Amtszeit, er verlor 2012 gegen seinen sozialistischen Herausforderer François Hollande, hatte Sarkozy die rechtlich zulässige Budgetobergrenze von 22,5 Millionen Euro um fast das Doppelte überschritten.

Die Eventfirma Bygmalion hatte das Volumen durch falsche Rechnungen verschleiert. Bygmalion stellte einen Teil der Kosten nicht dem Kandidaten, sondern seiner konservativen Partei UMP (heute: Die Republikaner) für fiktive Geschäfte in Rechnung. Deshalb wurde der Fall als «Bygmalion-Affäre» bekannt.

Sarkozy bestritt die Vorwürfe. Ein Berufungsgericht verurteilte Sarkozy im Februar 2024 zu einem Jahr Haft, davon sechs Monate auf Bewährung. Haftstrafen unter zwei Jahren werden in Frankreich üblicherweise durch das Tragen einer elektronischen Fussfessel abgegolten. Sarkozy legte Rechtsmittel ein. Das höchste Berufungsgericht soll sich am 8. Oktober dazu äussern.

Sarkozy wollte einen Richter bestechen

Als Nicolas Sarkozy wegen des Verdachts der illegalen Wahlkampffinanzierung 2007 abgehört wurde, erhielt die Justiz Hinweise auf eine weitere Straftat:

Sarkozy hatte versucht, einen Richter des Kassationsgerichts zu bestechen, um Informationen zu einem gegen ihn laufenden Verfahren zu bekommen. Im Gegenzug stellte er dem Richter einen Posten in Monaco in Aussicht.

Sarkozy wurde wegen Bestechung und illegaler Einflussnahme auf die Justiz zu drei Jahren Haft, davon zwei auf Bewährung verurteilt. Das höchste Berufungsgericht bestätigte dies im Dezember 2024.

Sarkozy wurde damit der erste Präsident Frankreichs, der für Handlungen nach seiner Amtszeit verurteilt wurde. Die elektronische Fussfessel wurde ihm nach drei Monaten im Mai 2025 aus Altersgründen abgenommen.

Eingestellte Ermittlungen

In der sogenannten Bettencourt-Affäre wurde das Verfahren mangels Beweisen eingestellt. Sarkozy war mit dem Vorwurf konfrontiert gewesen, er habe die Schwäche der demenzkranken L'Oréal-Milliardärin Liliane Bettencourt ausgenutzt, um an Geld für seinen Wahlkampf 2007 zu kommen.

