Nach Schüssen in der norddeutschen Stadt Stade sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. Zu den Hintergründen machten die Behörden keine Angaben.

Die Schüsse fielen laut Polizei in der Nähe einer Jungendeinrichtung, wo Mutter-Kind-Wohngruppen untergebracht sind.

Zwei Tatverdächtige festgenommen Fünf Tote nach Schüssen in Mutter-Kind-Wohngruppen in deutscher Stadt Stade

In der norddeutschen Stadt Stade bei Hamburg kamen fünf erwachsene Menschen nach Schüssen ums Leben, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Weitere Personen seien verletzt, zum Teil schwer.

Die Schüsse sind laut Polizei im Bereich der Dankersstrasse in der Nähe einer Jugendeinrichtung gefallen. Dort sind Mutter-Kind-Wohngruppen untergebracht. Zwei Tatverdächtige hat die Polizei bereits festgenommen, darunter auch der mutmassliche Schütze.

«Meidet den Bereich weiträumig!», postete die Polizeidirektion Lüneburg bei X. Auf Bildern waren zahlreiche Einsatzkräfte, Rettungswagen und Polizeiautos zu sehen. Auch Kriminaltechniker in weissen Overalls waren vor Ort. Am Strassenrand standen auch Frauen mit Babys in Tragen. Gefahr für die Bevölkerung nach den Schüssen bestand nach Polizeiangaben nicht.

Zu den Hintergründen der Tat machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben. Auch Details zu den Opfern und den Verletzten lagen zunächst nicht vor.

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