Trump in Davos Für das WEF reist Trump erstmals seit Oktober wieder ins Ausland

Noemi Hüsser

21.1.2026

US-Präsident Donald Trump bei seinem letzten Besuch am WEF im Jahr 2020.
US-Präsident Donald Trump bei seinem letzten Besuch am WEF im Jahr 2020.
KEYSTONE

Donald Trump verlässt erstmals seit Oktober 2025 wieder amerikanischen Boden. Seine erste Auslandsreise 2026 führt in ans WEF in die Schweiz.

Noemi Hüsser

21.01.2026, 11:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trumps Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos ist seine erste Auslandsreise seit Oktober 2025.
  • Im Oktober 2025 reiste er unter anderem nach Israel, Ägypten, Katar, Malaysia, Japan und Südkorea.
  • Für 2026 sind bisher nur zwei weitere Auslandsreisen geplant: nach China im April und zum G7-Gipfel in Paris im Juni.
Mehr anzeigen

Trumps Reise nach Davos ist nicht nur siene erste Auslandreise im Jahr 2026, es ist auch seine erste seit Oktober 2025.

Damals hatte der US-Präsident eine Reihe an internationalen Besuchen absolviert: Am 13. Oktober besuchte er Israel und Ägypten, um seinen Friedensplan im Gaza-Krieg zu finalisieren.

Nach einem Zwischenstop zurück in den USA in Palm Beach in Florida reiste er schliesslich vom 25. bis 30. Oktober für Staatsbesuche nach Katar, Malaysia, Japan und Südkorea.

Seither hat Trump keine weiteren Auslandsreisen mehr unternommen. Stattdessen beschränkte er sich auf Termine innerhalb der USA – am meisten reiste er von Washington D.C. nach Palm Beach, wo sich sein Luxusclub Mar-a-Lago befindet.

Trump kam schon 2018 und 2020 ans WEF

Für 2026 sind neben dem Auftritt im Davos bislang erst zwei weitere Auslandsreisen angekündigt: Im April will Trump nach China reisen, um Präsident Xi Jinping zu treffen. Im Juni ist zudem eine Teilnahme an einem G7-Treffen in Paris vorgesehen.

Das WEF hat Trump bereits zweimal besucht. Einmal im Jahr 2018 und einmal 2020. Im Jahr 2025 schaltete er sich nur wenige Tage nach seiner Amtseinführung per Video zu.

