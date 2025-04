Für den Papst bricht sogar Selenskyj mit seiner eisernen Tradition

Freiburg: Schweizer Garde an Gedenkfeier für den Papst

Zum Gedenken an den verstorbenen Papst Franziskus hielt der Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg, Charles Morerod, einen zweisprachigen Gottesdienst in der Kathedrale St. Nikolaus in Freiburg. Anwesend war auch eine Vier-Delegation der Päpstlichen Schweizergarde.

25.04.2025