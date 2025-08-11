  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Politische Erfolge ja, aber … Für Donald Trump steht der Tag der Abrechnung bevor

Andreas Fischer

11.8.2025

Trump: Putin muss Selenskyj nicht vor Gipfel treffen

Trump: Putin muss Selenskyj nicht vor Gipfel treffen

STORY: Vor seinem ersten persönlichen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sieht US-Präsident Donald Trump zunächst keine Notwendigkeit für eine Zusammenkunft des Kremlchefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Auf eine entsprechende Frage von Journalisten, ob Putin zunächst Selenskyj treffen müsse, sagte Trump: «Nein.» Trump und Putin wollen sich voraussichtlich kommende Woche erstmals persönlich zu Gesprächen über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine treffen. Beide Seiten erklärten, die Zeit sei reif für einen solchen Gipfel. Tag und Ort stehen bisher nicht fest. Putin hatte die Vereinigten Arabischen Emirate als passenden Ort für das geplante Treffen ins Gespräch gebracht. Für Verhandlungen mit Selenskyj seien die Bedingungen bislang nicht erfüllt, so Putin.  Sollte es bei den Plänen bleiben, würde Selenskyj erst in einer späteren Phase zu den Gesprächen hinzugezogen werden. Noch im Frühjahr hatte Kiew darauf bestanden, bei allen Gesprächen direkt beteiligt zu sein.  Selenskyj hatte am Donnerstag mit Bundeskanzler Friedrich Merz telefoniert. Beide hatten die Vermittlungsbemühungen von Trump nach Aussage von Regierungssprecher Stefan Kornelius gewürdigt und  seien sich einig, dass Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beenden müsse.  Die Ukraine sei ein fester Bestandteil Europas, deshalb müsse Europa auch an Gesprächen beteiligt werden, schrieb Selenskyj nach dem Telefonat auf X. 

08.08.2025

Donald Trump inszeniert sich als gern als erfolgreicher Deal-Maker: Bisher ist er mit seiner rücksichtslosen und erratischen Politik auch gut durchgekommen. Doch jetzt scheinen sich die Zeiten zu ändern.

Andreas Fischer

11.08.2025, 21:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fast sieben Monate nach Beginn seiner zweiten Amtszeit befindet sich US-Präsident Donald Trump auf dem Höhepunkt seiner Macht.
  • Er feiert sich selbst für aussen- und innenpolitische Erfolge, die er teils mit rabiaten Methoden erringt.
  • Doch langsam zeichnen sich die Konsequenzen seiner Politik ab: Fünf Anzeichen, warum das für Donald Trump zum Problem werden könnte.
Mehr anzeigen

Natürlich hat er den Friedensnobelpreis verdient, denkt zumindest Donald Trump selbst. Seit Jahren beschwert er sich, dass ihm diese Ehre verwehrt wird. Völlig zu Unrecht natürlich. «Sie werden mir niemals den Friedensnobelpreis verleihen», klagte Trump Anfang Jahr bei einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Oval Office. «Das ist schade. Ich hätte ihn verdient, aber sie werden ihn mir niemals geben.»

Fragen und Antworten. Nationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?

Fragen und AntwortenNationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?

Aber der US-Präsident kann sich wieder Hoffnungen machen. Zumindest wurde er offiziell nominiert: unter anderem von Kambodschas Premierminister Han Manet und von Netanjahu. Auch die Regierungschefs von Armenien und Aserbaidschan wollen den Antrag unterstützen.

Dem Friedensnobelpreis ganz nahe?

Die US-Regierung hat in den vergangenen Monaten in potenziell gefährlichen Konflikten vermittelt: zwischen den Atommächten Indien und Pakistan, zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo, zwischen Kambodscha und Thailand. Zuletzt wurde im Weissen Haus ein Friedensvertrag zwischen den Erzfeinden Armenien und Aserbaidschan unterzeichnet.

Wie nachhaltig die ausgehandelten Friedensabkommen sind, bleibt abzuwarten. Aber für den Moment scheint es, als würde Donald Trump auf dem Höhepunkt einer aussenpolitischen Erfolgswelle schwimmen. Und das Gipfeltreffen mit Wladimir Putin, bei dem er den Krieg gegen die Ukraine beenden will, steht ja erst noch an.

Ein Waffenstillstand würde Trump dem Friedensnobelpreis wieder ein Stück näher bringen. Dass die Ukraine dafür weitgehende territoriale Zugeständnisse machen müsste, ist ihm egal.

Schlechte Aussichten für Kiew. Trump und Putin reden über Gebietsabtretungen der Ukraine

Schlechte Aussichten für KiewTrump und Putin reden über Gebietsabtretungen der Ukraine

Fast sieben Monate nach seinem Amtsantritt hat Trump aussenpolitisch genügend Gelegenheiten geschaffen, sich als selbsternannter «Peace President» (Friedenspräsident) zu inszenieren. Auch innenpolitisch konnte Trump seine Agenda weitgehend durchsetzen. Oder wie es CNN ausdrückt: Trump dringt «in jeden Winkel des amerikanischen Lebens vor, um seinen Willen und seine Weltanschauung durchzusetzen.»

Ruhelos und kaltschnäuzig

Dass Trump mit all seinen Vorhaben weitgehend unbehelligt umsetzen kann, liegt an seiner Ruhelosigkeit und seiner Kaltschnäuzigkeit. Trump legt ein unglaubliches Tempo vor, packt alles gleichzeitig an: Migration, Zölle, Steuern. Dabei schüchtert er politische Gegner ein, instrumentalisiert das Rechtssystem, erpresst kleinere Staaten, um seine Zölle durchzusetzen.

Trump überrumpelt erst und feiert sich dann selbst. Bislang ging sein Kalkül sogar auf. Sein «Big Beautiful Bill» hat er durch den Kongress geboxt – mit Steuererleichterungen für die Reichen. Der Welt hat er teils hohe Strafzölle aufgebrummt, wovon nicht zuletzt die Schweiz ein Klagelied singen kann. Einwanderer werden auf offener Strasse festgenommen und deportiert.

Widerstand? Ist zwecklos, und bislang gibt es auch kaum. Doch das könnte sich jetzt ändern: Trumps Zustimmungswerte liegen nur noch bei 40 bis 45 Prozent. Und langsam zeichnen sich die politischen und strategischen Konsequenzen von Trumps Politik ab. Die Auswirkungen werden weltweit zu spüren sein: Ausgerechnet seine eigenen Wähler werden davon aber besonders hart getroffen, wie fünf Beispiele zeigen.

Zölle und Handelspolitik

Da wäre zum Beispiel die Handelspolitik. Bislang sind die Auswirkungen relativ gering, stieg. Die Inflation stieg laut «Handelsblatt» langsamer als vorhergesagt. Die US-Wirtschaft wuchs im Gegenzug stärker als erwartet. Das wirtschaftliche Chaos sei ausgeblieben, analysiert Kristen Soltis Anderson, republikanische Meinungsforscherin, Strategin und politische Kommentatorin bei CNN.

Doch Trumps Zölle, die höchsten seit der «Great Depression» in den 1930er-Jahren, haben mitnichten zu mehr Industriearbeitsplätzen geführt. Im Gegenteil: Laut Arbeitsmarktstatistik gingen im Mai und Juni insgesamt 14’000 Jobs in der Produktion verloren.

«Schönes Reisli zum Händeschütteln». Das sagen blue News Leser zum US-Zollhammer

«Schönes Reisli zum Händeschütteln»Das sagen blue News Leser zum US-Zollhammer

Anderson erwartet, dass sich die Lage weiter ändern wird, wenn die höheren Preise auf die Verbraucher durchschlagen. «Es ist schwierig, sich aus einer Situation herauszureden, wenn die Preise wirklich steigen und die Einzelhändler sagen: ‹Wir haben einen Teil davon eine Zeit lang aufgefangen, aber jetzt müssen wir damit aufhören›» Für Trump bestehe dann die reale Gefahr politischer Gegenreaktionen.

Migrationspolitik

Vor wenigen Monaten noch befürwortete eine Mehrheit der Amerikaner Trumps Migrationspolitik. Mittlerweile haben sich die Verhältnisse gedreht: Die Mehrheit lehnt sie als zu rigide und brutal ab. Vor allem die Deportationen illegaler Einwanderer stösst auf Widerstand, genau wie geplante Gefangenenlager für Migranten, wie das schon jetzt berüchtigte «Alligator Alcatraz». Farmer klagen zudem immer häufiger über fehlende Arbeitskräfte – weil Einwanderer sich nicht mehr aus dem Haus trauen.

«Amerikaner sind ignorant». Trumps Amerika ist so zerrissen wie nie – Einblicke in ein Land im Ausnahmezustand

«Amerikaner sind ignorant»Trumps Amerika ist so zerrissen wie nie – Einblicke in ein Land im Ausnahmezustand

Steuern

Das «Big Beautiful Bill» ist Donalds Trumps Meisterstück. Er hat das umfassende Gesetz trotz Widerstand aus den eigenen Reihen durch den Kongress gedrückt. Die Menschen, vor allem in ländlichen Regionen und schlecht bezahlten Beschäftigungsverhältnissen, Trumps Kernwählerschaft, werden aber erst in den kommenden Wochen die Auswirkungen spüren. Durch die massiven Steuererleichterungen für Reiche fehlt das Geld für Spitäler auf dem Land und abertausende Menschen verlieren ihre Krankenversicherung «Medicaid».

Late Night USA. Big Beautiful Bill? «Das ist das System, das kaputt ist»

Late Night USABig Beautiful Bill? «Das ist das System, das kaputt ist»

Epstein-Akten

Wirtschaft, Steuern, Kriege? Nein, es ist ein innenpolitischer Skandal, der Trumps Wähler am meisten beschäftigt. Seine Weigerung, die Akten im Fall Epstein wie versprochen zu veröffentlichenden, hat erstmals grössere Risse im «MAGA»-Lager gezeigt.

Epstein, Iran, Gaza. Das Maga-Lager bröckelt – Konflikte in der Basis werden deutlicher

Epstein, Iran, GazaDas Maga-Lager bröckelt – Konflikte in der Basis werden deutlicher

Nicht nur seine Wähler gehen auf Distanz, sondern auch bislang gehorsame politische Gefolgsleute und wohlgesonnene Influencer stellen sich offen gegen den Präsidenten.

Verprellte Verbündete

Die Schweiz haben die neuen US-Zölle besonders hart getroffen, aber auch andere befreundete Nationen mussten bittere Pillen schlucken. Diese Länder könnten Trump die kalte Schulter zeigen, wenn die USA selbst auf Hilfe angewiesen sind. Oder sie landen gleich in den Armen mächtiger Gegenspieler: China jedenfalls hätte kein Problem damit, eine Anti-Amerika-Allianz aufzubauen.

Fussball-Fans als Druckmittel. Trump erwägt Visa-Beschränkungen bei der WM 2026

Fussball-Fans als DruckmittelTrump erwägt Visa-Beschränkungen bei der WM 2026

Trump setzt das Recht des Stärkeren rücksichtslos ein und vergrault damit seine Verbündeten. Die Erpressung Brasiliens, um den Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro nach dessen Putschversuch freizupressen, ist nur die Spitze des Eisbergs.

Ob ihn diese Bully-Taktik noch für den Friedensnobelpreis qualifiziert? Aber der hat ohnehin «keinen Sinn, wenn Präsident Trump – dem ultimativen Friedenspräsidenten – die ihm zustehende Anerkennung für die Schaffung von Harmonie in der Welt verweigert wird», baut Steven Cheung, Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses, schon mal vor.

US-Präsident Donald Trump könnte seine politischen Erfolge teuer erkauft haben: Die Stimmung in den USA und weltweit ist an einem Wendepunkt.
US-Präsident Donald Trump könnte seine politischen Erfolge teuer erkauft haben: Die Stimmung in den USA und weltweit ist an einem Wendepunkt.
KEYSTONE/AP Photo/Alex Brandon

Mehr zum Thema

USA unter Donald Trump. Trump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»

USA unter Donald TrumpTrump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»

Richter und Anwälte nutzen es fleissig. Trump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern

Richter und Anwälte nutzen es fleissigTrump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern

Kalte Füsse bekommen?. Warum Trump die Schweiz nicht mag, seine Ex und Kinder aber schon

Kalte Füsse bekommen?Warum Trump die Schweiz nicht mag, seine Ex und Kinder aber schon

Meistgelesen

So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet
Mutter bringt Kind an Konzert und wird von Sänger blossgestellt
Nationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?
Trump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»
Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt