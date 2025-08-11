Trump: Putin muss Selenskyj nicht vor Gipfel treffen STORY: Vor seinem ersten persönlichen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sieht US-Präsident Donald Trump zunächst keine Notwendigkeit für eine Zusammenkunft des Kremlchefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Auf eine entsprechende Frage von Journalisten, ob Putin zunächst Selenskyj treffen müsse, sagte Trump: «Nein.» Trump und Putin wollen sich voraussichtlich kommende Woche erstmals persönlich zu Gesprächen über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine treffen. Beide Seiten erklärten, die Zeit sei reif für einen solchen Gipfel. Tag und Ort stehen bisher nicht fest. Putin hatte die Vereinigten Arabischen Emirate als passenden Ort für das geplante Treffen ins Gespräch gebracht. Für Verhandlungen mit Selenskyj seien die Bedingungen bislang nicht erfüllt, so Putin. Sollte es bei den Plänen bleiben, würde Selenskyj erst in einer späteren Phase zu den Gesprächen hinzugezogen werden. Noch im Frühjahr hatte Kiew darauf bestanden, bei allen Gesprächen direkt beteiligt zu sein. Selenskyj hatte am Donnerstag mit Bundeskanzler Friedrich Merz telefoniert. Beide hatten die Vermittlungsbemühungen von Trump nach Aussage von Regierungssprecher Stefan Kornelius gewürdigt und seien sich einig, dass Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beenden müsse. Die Ukraine sei ein fester Bestandteil Europas, deshalb müsse Europa auch an Gesprächen beteiligt werden, schrieb Selenskyj nach dem Telefonat auf X. 08.08.2025

Donald Trump inszeniert sich als gern als erfolgreicher Deal-Maker: Bisher ist er mit seiner rücksichtslosen und erratischen Politik auch gut durchgekommen. Doch jetzt scheinen sich die Zeiten zu ändern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fast sieben Monate nach Beginn seiner zweiten Amtszeit befindet sich US-Präsident Donald Trump auf dem Höhepunkt seiner Macht.

Er feiert sich selbst für aussen- und innenpolitische Erfolge, die er teils mit rabiaten Methoden erringt.

Doch langsam zeichnen sich die Konsequenzen seiner Politik ab: Fünf Anzeichen, warum das für Donald Trump zum Problem werden könnte. Mehr anzeigen

Natürlich hat er den Friedensnobelpreis verdient, denkt zumindest Donald Trump selbst. Seit Jahren beschwert er sich, dass ihm diese Ehre verwehrt wird. Völlig zu Unrecht natürlich. «Sie werden mir niemals den Friedensnobelpreis verleihen», klagte Trump Anfang Jahr bei einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Oval Office. «Das ist schade. Ich hätte ihn verdient, aber sie werden ihn mir niemals geben.»

Aber der US-Präsident kann sich wieder Hoffnungen machen. Zumindest wurde er offiziell nominiert: unter anderem von Kambodschas Premierminister Han Manet und von Netanjahu. Auch die Regierungschefs von Armenien und Aserbaidschan wollen den Antrag unterstützen.

Dem Friedensnobelpreis ganz nahe?

Die US-Regierung hat in den vergangenen Monaten in potenziell gefährlichen Konflikten vermittelt: zwischen den Atommächten Indien und Pakistan, zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo, zwischen Kambodscha und Thailand. Zuletzt wurde im Weissen Haus ein Friedensvertrag zwischen den Erzfeinden Armenien und Aserbaidschan unterzeichnet.

Wie nachhaltig die ausgehandelten Friedensabkommen sind, bleibt abzuwarten. Aber für den Moment scheint es, als würde Donald Trump auf dem Höhepunkt einer aussenpolitischen Erfolgswelle schwimmen. Und das Gipfeltreffen mit Wladimir Putin, bei dem er den Krieg gegen die Ukraine beenden will, steht ja erst noch an.

Ein Waffenstillstand würde Trump dem Friedensnobelpreis wieder ein Stück näher bringen. Dass die Ukraine dafür weitgehende territoriale Zugeständnisse machen müsste, ist ihm egal.

Fast sieben Monate nach seinem Amtsantritt hat Trump aussenpolitisch genügend Gelegenheiten geschaffen, sich als selbsternannter «Peace President» (Friedenspräsident) zu inszenieren. Auch innenpolitisch konnte Trump seine Agenda weitgehend durchsetzen. Oder wie es CNN ausdrückt: Trump dringt «in jeden Winkel des amerikanischen Lebens vor, um seinen Willen und seine Weltanschauung durchzusetzen.»

Ruhelos und kaltschnäuzig

Dass Trump mit all seinen Vorhaben weitgehend unbehelligt umsetzen kann, liegt an seiner Ruhelosigkeit und seiner Kaltschnäuzigkeit. Trump legt ein unglaubliches Tempo vor, packt alles gleichzeitig an: Migration, Zölle, Steuern. Dabei schüchtert er politische Gegner ein, instrumentalisiert das Rechtssystem, erpresst kleinere Staaten, um seine Zölle durchzusetzen.

Trump überrumpelt erst und feiert sich dann selbst. Bislang ging sein Kalkül sogar auf. Sein «Big Beautiful Bill» hat er durch den Kongress geboxt – mit Steuererleichterungen für die Reichen. Der Welt hat er teils hohe Strafzölle aufgebrummt, wovon nicht zuletzt die Schweiz ein Klagelied singen kann. Einwanderer werden auf offener Strasse festgenommen und deportiert.

Widerstand? Ist zwecklos, und bislang gibt es auch kaum. Doch das könnte sich jetzt ändern: Trumps Zustimmungswerte liegen nur noch bei 40 bis 45 Prozent. Und langsam zeichnen sich die politischen und strategischen Konsequenzen von Trumps Politik ab. Die Auswirkungen werden weltweit zu spüren sein: Ausgerechnet seine eigenen Wähler werden davon aber besonders hart getroffen, wie fünf Beispiele zeigen.

Zölle und Handelspolitik

Da wäre zum Beispiel die Handelspolitik. Bislang sind die Auswirkungen relativ gering, stieg. Die Inflation stieg laut «Handelsblatt» langsamer als vorhergesagt. Die US-Wirtschaft wuchs im Gegenzug stärker als erwartet. Das wirtschaftliche Chaos sei ausgeblieben, analysiert Kristen Soltis Anderson, republikanische Meinungsforscherin, Strategin und politische Kommentatorin bei CNN.

Doch Trumps Zölle, die höchsten seit der «Great Depression» in den 1930er-Jahren, haben mitnichten zu mehr Industriearbeitsplätzen geführt. Im Gegenteil: Laut Arbeitsmarktstatistik gingen im Mai und Juni insgesamt 14’000 Jobs in der Produktion verloren.

Anderson erwartet, dass sich die Lage weiter ändern wird, wenn die höheren Preise auf die Verbraucher durchschlagen. «Es ist schwierig, sich aus einer Situation herauszureden, wenn die Preise wirklich steigen und die Einzelhändler sagen: ‹Wir haben einen Teil davon eine Zeit lang aufgefangen, aber jetzt müssen wir damit aufhören›» Für Trump bestehe dann die reale Gefahr politischer Gegenreaktionen.

Migrationspolitik

Vor wenigen Monaten noch befürwortete eine Mehrheit der Amerikaner Trumps Migrationspolitik. Mittlerweile haben sich die Verhältnisse gedreht: Die Mehrheit lehnt sie als zu rigide und brutal ab. Vor allem die Deportationen illegaler Einwanderer stösst auf Widerstand, genau wie geplante Gefangenenlager für Migranten, wie das schon jetzt berüchtigte «Alligator Alcatraz». Farmer klagen zudem immer häufiger über fehlende Arbeitskräfte – weil Einwanderer sich nicht mehr aus dem Haus trauen.

Steuern

Das «Big Beautiful Bill» ist Donalds Trumps Meisterstück. Er hat das umfassende Gesetz trotz Widerstand aus den eigenen Reihen durch den Kongress gedrückt. Die Menschen, vor allem in ländlichen Regionen und schlecht bezahlten Beschäftigungsverhältnissen, Trumps Kernwählerschaft, werden aber erst in den kommenden Wochen die Auswirkungen spüren. Durch die massiven Steuererleichterungen für Reiche fehlt das Geld für Spitäler auf dem Land und abertausende Menschen verlieren ihre Krankenversicherung «Medicaid».

Epstein-Akten

Wirtschaft, Steuern, Kriege? Nein, es ist ein innenpolitischer Skandal, der Trumps Wähler am meisten beschäftigt. Seine Weigerung, die Akten im Fall Epstein wie versprochen zu veröffentlichenden, hat erstmals grössere Risse im «MAGA»-Lager gezeigt.

Nicht nur seine Wähler gehen auf Distanz, sondern auch bislang gehorsame politische Gefolgsleute und wohlgesonnene Influencer stellen sich offen gegen den Präsidenten.

New South Park episode depicts Dora the Explorer getting s*x trafficked to Mar-a-Lago following an ICE raid.



ICE was seen carrying out a raid at a Dora the Explorer show earlier on in the episode where Kristi Noem shot a puppy.



Later in the episode, Dora was found at Mar-a-Lago… pic.twitter.com/Op4H0Trv1j — Collin Rugg (@CollinRugg) August 7, 2025

Verprellte Verbündete

Die Schweiz haben die neuen US-Zölle besonders hart getroffen, aber auch andere befreundete Nationen mussten bittere Pillen schlucken. Diese Länder könnten Trump die kalte Schulter zeigen, wenn die USA selbst auf Hilfe angewiesen sind. Oder sie landen gleich in den Armen mächtiger Gegenspieler: China jedenfalls hätte kein Problem damit, eine Anti-Amerika-Allianz aufzubauen.

Trump setzt das Recht des Stärkeren rücksichtslos ein und vergrault damit seine Verbündeten. Die Erpressung Brasiliens, um den Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro nach dessen Putschversuch freizupressen, ist nur die Spitze des Eisbergs.

Ob ihn diese Bully-Taktik noch für den Friedensnobelpreis qualifiziert? Aber der hat ohnehin «keinen Sinn, wenn Präsident Trump – dem ultimativen Friedenspräsidenten – die ihm zustehende Anerkennung für die Schaffung von Harmonie in der Welt verweigert wird», baut Steven Cheung, Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses, schon mal vor.