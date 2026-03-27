Ehemalige First LadyJill Bidens Secret-Service-Beamter schiesst sich ins Bein
AFP
27.3.2026
Ein für den Schutz von Jill Biden zuständiger Secret-Service-Mitarbeiter hat sich versehentlich selbst ins Bein geschossen und verletzt. Der Vorfall geschah, als er die ehemalige First Lady durch einen Flughafen begleitete.
AFP
27.03.2026, 22:50
Maximilian Haase
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Ein Beamter des Secret Service, der für den Schutz von Ex-First-Lady Jill Biden zuständig ist, hat sich selbst ins Bein geschossen.
Der Schuss löste sich versehentlich, als der Beamte die Frau von Joe Biden durch den Flughafen von Philadelphia leitete.
Der Zustand des Verletzten sei stabil, er werde behandelt.
Ein für den Schutz der ehemaligen US-First Lady Jill Biden zuständiger Mitarbeiter des Secret Service hat sich bei einem Einsatz versehentlich selbst ins Bein geschossen. Das Unglück ereignete sich, als der Secret-Service-Beamter die Frau von Ex-Präsident Joe Biden durch den Internationalen Flughafen von Philadelphia eskortierte, wie ein mit dem Vorfall vertrauter Beamter der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mitteilte.
Ein Sprecher des Secret Service bestätigte AFP auf Nachfrage, ein Beamter der Behörde habe eine «nicht lebensbedrohliche Verletzung infolge eines unbeabsichtigten Schussabgangs im Umgang mit einer Dienstwaffe am Philadelphia International Airport» erlitten. Demnach ereignete sich der Vorfall am Freitagmorgen.
Der Sprecher bestätigte allerdings weder, an welchem Körperteil sich der Mitarbeiter verletzte, noch gab er an, wer bei dem Einsatz beschützt wurde. Er erklärte lediglich: «Die Bewegungsfreiheit der geschützten Personen wurde dadurch nicht beeinträchtigt, und sie waren zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht anwesend». Es seien keine weiteren Menschen verletzt worden. Der Beamte werde in einem örtlichen Krankenhaus untersucht, sein Zustand sei stabil.