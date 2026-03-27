Ein Secret-Service-Beamter von Jill Biden, Ex-First First Lady der USA, hat sich ins Bein geschossen. (Archivbild) Andrew Harnik/AP/dpa

Ein für den Schutz von Jill Biden zuständiger Secret-Service-Mitarbeiter hat sich versehentlich selbst ins Bein geschossen und verletzt. Der Vorfall geschah, als er die ehemalige First Lady durch einen Flughafen begleitete.

AFP Maximilian Haase

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Beamter des Secret Service, der für den Schutz von Ex-First-Lady Jill Biden zuständig ist, hat sich selbst ins Bein geschossen.

Der Schuss löste sich versehentlich, als der Beamte die Frau von Joe Biden durch den Flughafen von Philadelphia leitete.

Der Zustand des Verletzten sei stabil, er werde behandelt. Mehr anzeigen

Ein für den Schutz der ehemaligen US-First Lady Jill Biden zuständiger Mitarbeiter des Secret Service hat sich bei einem Einsatz versehentlich selbst ins Bein geschossen. Das Unglück ereignete sich, als der Secret-Service-Beamter die Frau von Ex-Präsident Joe Biden durch den Internationalen Flughafen von Philadelphia eskortierte, wie ein mit dem Vorfall vertrauter Beamter der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mitteilte.

Ein Sprecher des Secret Service bestätigte AFP auf Nachfrage, ein Beamter der Behörde habe eine «nicht lebensbedrohliche Verletzung infolge eines unbeabsichtigten Schussabgangs im Umgang mit einer Dienstwaffe am Philadelphia International Airport» erlitten. Demnach ereignete sich der Vorfall am Freitagmorgen.

A US Secret Service special agent on former first lady Jill Biden's security detail accidentally shot their own leg at the Philadelphia International Airport, an agency official said. https://t.co/qs4df5TA47 pic.twitter.com/2oIhHTddoT — CNN (@CNN) March 27, 2026

Der Sprecher bestätigte allerdings weder, an welchem Körperteil sich der Mitarbeiter verletzte, noch gab er an, wer bei dem Einsatz beschützt wurde. Er erklärte lediglich: «Die Bewegungsfreiheit der geschützten Personen wurde dadurch nicht beeinträchtigt, und sie waren zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht anwesend». Es seien keine weiteren Menschen verletzt worden. Der Beamte werde in einem örtlichen Krankenhaus untersucht, sein Zustand sei stabil.