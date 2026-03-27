  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ehemalige First Lady Jill Bidens Secret-Service-Beamter schiesst sich ins Bein

AFP

27.3.2026

Ein Secret-Service-Beamter von Jill Biden, Ex-First First Lady der USA, hat sich ins Bein geschossen. (Archivbild)
Ein Secret-Service-Beamter von Jill Biden, Ex-First First Lady der USA, hat sich ins Bein geschossen. (Archivbild)
Andrew Harnik/AP/dpa

Ein für den Schutz von Jill Biden zuständiger Secret-Service-Mitarbeiter hat sich versehentlich selbst ins Bein geschossen und verletzt. Der Vorfall geschah, als er die ehemalige First Lady durch einen Flughafen begleitete.

AFP

27.03.2026, 22:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Beamter des Secret Service, der für den Schutz von Ex-First-Lady Jill Biden zuständig ist, hat sich selbst ins Bein geschossen.
  • Der Schuss löste sich versehentlich, als der Beamte die Frau von Joe Biden durch den Flughafen von Philadelphia leitete.
  • Der Zustand des Verletzten sei stabil, er werde behandelt.
Mehr anzeigen

Ein für den Schutz der ehemaligen US-First Lady Jill Biden zuständiger Mitarbeiter des Secret Service hat sich bei einem Einsatz versehentlich selbst ins Bein geschossen. Das Unglück ereignete sich, als der Secret-Service-Beamter die Frau von Ex-Präsident Joe Biden durch den Internationalen Flughafen von Philadelphia eskortierte, wie ein mit dem Vorfall vertrauter Beamter der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mitteilte.

Ein Sprecher des Secret Service bestätigte AFP auf Nachfrage, ein Beamter der Behörde habe eine «nicht lebensbedrohliche Verletzung infolge eines unbeabsichtigten Schussabgangs im Umgang mit einer Dienstwaffe am Philadelphia International Airport» erlitten. Demnach ereignete sich der Vorfall am Freitagmorgen.

Der Sprecher bestätigte allerdings weder, an welchem Körperteil sich der Mitarbeiter verletzte, noch gab er an, wer bei dem Einsatz beschützt wurde. Er erklärte lediglich: «Die Bewegungsfreiheit der geschützten Personen wurde dadurch nicht beeinträchtigt, und sie waren zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht anwesend». Es seien keine weiteren Menschen verletzt worden. Der Beamte werde in einem örtlichen Krankenhaus untersucht, sein Zustand sei stabil.

Meistgelesen

Die Nati verliert verrückte Partie gegen Deutschland
25-jährige Spanierin stirbt durch Sterbehilfe – gegen den Willen ihres Vaters
US-Aussenminister Rubio bezichtigt Selenskyj im Donbass-Streit der Lüge +++ Ukraine trifft Putins Eisbrecher in der Ostsee
Dieser Trump-Versprecher sorgt sogar bei Hegseth für Stirnrunzeln
Dunkelheit bricht herein – jetzt ist der Wal auf sich alleine gestellt