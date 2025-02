«Für Selenskyj gibt es kein Entkommen»

Mit spöttischen Worten: Trump macht Ukraine für Andauern des Kriegs verantwortlich Palm Beach, 19.02.2025: Donald Trump: «Ich denke ich habe die Macht, den Krieg zu beenden.» Donald Trump will den Ukraine-Krieg so schnell wie möglich beenden. Ein erstes Treffen ohne Vertreter Kiews soll einen Grundstein dafür gelegt haben. Die Gespräche mit Russlands Unterhändlern seien «sehr gut» verlaufen, sagt der US-Präsident bei einer Pressekonferenz im US-Bundesstaat Florida. Donald Trump: «Russland will etwas tun.» Zugleich gibt Trump dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj praktisch die Schuld dafür, dass der Krieg weiterhin andauert. Donald Trump: «Ich habe heute gehört: Oh, wir waren nicht eingeladen. Nun, ihr seid seit drei Jahren dabei. Der Krieg hätte längst enden sollen. Ihr hättet es nie anfangen sollen. Ihr hättet einen Deal machen können.» Die Ukraine verteidigt sich seit Februar 2022 gegen einen von Russland begonnen Angriffskrieg. 19.02.2025

Wladimir Solowjow kann sein Glück kaum fassen: Donald Trumps jüngste Aussagen liegen ganz auf einer Linie mit der Rhetorik von Wladimir Putin, freut sich der TV-Propagandist. Wolodymyr Selenskyjs Tage seien gezählt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Russlands bekannter TV-Propagandist Wladimir Solowjew bejubelt Donald Trumps jüngste Aussagen zur Ukraine.

Nach den jüngsten Gesprächen mit Wladimir Putin verstehe der US-Präsident nun Russlands Position und übernehme die Rhetorik des Kremls, sagt Solowjew.

Trumps Forderung nach ukrainischen Wahlen, die Voraussetzung dafür seien, dass Kiew mit an den Verhandlungstisch darf, seien eine «schallende Ohrfeige» für Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Faktencheck: falsche Zahlen und eine unrealistische Forderung. Mehr anzeigen

Wladimir Solowjow ist mit sich und der Welt zufrieden. «Nicht zufällig» habe Elon Musk die russische Delegation als «ernstzunehmende Verhandlungspartner» gelobt, sagt er im russischen TV. «Wir betreiben eine klassische russisch-sowjetische Diplomatie, der viele unterstellt haben, sie sei zu langsam und zu plump.»

Kiew agiere auf internationalem Parkett dagegen «hysterisch» und «übermässig theatralisch»: Mit «endlosen Anschuldigungen» betreibe Wolodymyr Selenskyj eine «totale PR». Ihm fehlten «Bedeutung» und «Substanz», ärgert sich der Namensgeber von «Abend mit Wladimir Solowjow» auf «Rossija 1».

Doch nun hat sich das Blatt im Polit-Poker um die Ukraine offenbar gewendet. Den Auftakt bildete der Besuch des US-Diplomaten Steve Witkoff, der bei seiner jüngsten Russland-Visite dreieinhalb Stunden mit Wladimir Putin geredet hat, erklärt Solowjow. Das habe das eineinhalbstündige Telefonat vorbereitet, das der russische Präsident anschliessend mit Trump geführt hat.

Solowjew: Trump versteht Russland jetzt

Das Ganze habe sich für den Kreml ausgezahlt, ist sich der 61-Jährige sicher: «Jetzt sehen wir, dass sich viele der Narrativen von Trump grösstenteils nach ihren Gesprächen ergeben haben: das Verständnis für unsere Position, die Kenntnis der Historie unserer Beziehungen während dieser drei Jahre [des Krieges] inklusive des diplomatischen Kurses und der Möglichkeit, zu einer Vereinbarung zu kommen.»

Wladimir Solowjow gilt als führender Vertreter der russischen Staatspropaganda. Er wird von der EU und Kanada sanktioniert. (Archivbild) Bild: IMAGO/Russian Look

«Ihr hättet sehr viel weniger territoriale Verluste haben können», habe der US-Präsident Selenkyj gesagt. Aber auch: «Ihr hättet sie nicht gänzlich vermeiden können. Darum geht es nicht.» Und Kiew? «Die Ukraine schreit: ‹Ihr könnt das nicht ohne uns machen.› Trump sagt ruhig: ‹Ihr hattet alle Zeit der Welt.›»

Solowjew spielt nun einen Clip von Trumps Pressekonferenz ein, der bemerkenswert sei: «Er erklärt alles so stark. Bitte hören sie sorgfältig zu.» Was den Moderator und Millionär so erregt: Trump beschreibt «eine Situation, in der wir in der Ukraine keine Wahlen hatten, in der das Kriegsrecht gilt, in der der Anführer der Ukraine – ich meine, ich sage das nicht gerne – bei nur noch 4 Prozent Zustimmung liegt».

Trump stimmt «total mit unserer Sicht überein»

Das Land liege in Trümmern, sagt der New Yorker weiter. «[Die Russen] haben das mit Kiew noch nicht gemacht – ich denke, sie wollen nicht zu viele Raketen abschiessen. Sie haben es zu 20 Prozent gemacht, aber sie haben es nicht zu 100 Prozent gemacht. Wenn sie es hundertprozentig machen wollten, würde es wahrscheinlich sehr schnell passieren.»

Um bei den Friedensverhandlungen mit am Tisch zu sitzen, müsste das Volk auf Neuwahlen drängen. Das ist kein russisches Ding. Das kommt von mir. Und auch von vielen anderen Ländern», so Trump. Solowjew atmet tief durch. «Das ist ein schrecklicher Schlag. Selenskyj dachte, er hätte einen guten Draht zu Trump. Und plötzlich bekommt er eine schallende Ohrfeige.»

Auch Trumps Aussage, Selenskyj habe gesagt, er wisse nicht, wo die Hälfte der US-Gelder geblieben sei, erfüllt den Russen mit Genugtuung: «Ich glaube, wir haben ihnen 350 Milliarden Dollar gegeben», sagt Trump. Solowjews Reaktion: «Wow!» Trump bezeichnet Selenskyj als «inkompetent». «Die Ausdrücke, die er benutzt, sind so tief und so richtig», schwärmt der Moderator. «Sie stimmen total mit unserer Sicht überein.»

«Für Selenskyj gibt es kein Entkommen»

Dass Kiew nur an Verhandlungen beteiligt werden soll, wenn es Wahlen gibt, sei das «absolute Sahnehäubchen», freut sich der Freund von Wladimir Putin. «Das ist es! Für Selenskyj gibt es kein Entkommen.»

Der ukrainische Präsident sei nicht nur «überholt und unpopulär», wie Trump es gesagt habe, sondern auch «sehr, sehr schwach»: «Er ist wertlos», sagt Solowjew. Und er wisse, dass Selenskyj morgens seine Sendung schaue. «Viel Spass», wünscht er ihm.

Der wird das Ganze schon deshalb wenig amüsant finden, weil von Dingen gesprochen wird, auf die er keinen Einfluss hat. Die Verfassung sieht in Kriegszeiten schlicht keine Wahlen vor. Und wie soll ein Urnengang in einem aktiven Kriegsgebiet organisiert werden, aus dem viele Menschen vertrieben worden sind?

Trump schummelt bei den Zahlen

Es ist weiter erstaunlich, dass Trump sich um die Demokratie in der Ukraine sorgt, aber an Putins Regentschaft seit dem Jahr 2000 keinen Anstoss nimmt. Der 78-Jährige hantiert zudem mit falschen Zahlen: Selenskyjs Zustimmungswert liegt nicht bei 4 Prozent, sondern bei 57 Prozent. Der Ukrainer schneidet also besser ab als sein amerikanischer Amtskollege.

Auch der Betrag, den Trump bei den Ukraine-Hilfen taxiert, steigt von Rede zu Rede. Zuletzt waren es «mehr als 300 Milliarden», nun sollen es 350 Milliarden sein. Laut «Telegraph» sind aber nur 175 Milliarden Dollar bewilligt worden, von denen bisher nur 70 Milliarden ausgegeben worden seien.

Ukraine-Hilfen der USA (rot) und von Europa (blau): Auffällig sind die blockierten US-Zahlungen um den Jahreswechsel 2023/2024 und die grosse Summe, die Joe Biden vor seinem Abgang aus dem Weissen Haus bewilligt hat. IFW Kiel/Ukraine Support Tracker

Das Kiel Institut für Weltwirtschaft hat ausgerechnet, dass die USA seit Kriegsbeginn 114,2 Milliarden Euro aufgewendet haben, während Europa auf 132,3 Milliarden Euro kommt. Hinzu kommt, dass das Gros der US-Hilfen – nämlich 64,3 Milliarden Euro – aus militärischer Unterstützung besteht: Das Pentagon gibt älteres Material aus Lagerbeständen ab und füllt das Arsenal dann mit modernerem Gerät von US-Herstellern auf.

Steve Witkoff – der neue Keith Kellogg

Wie viel auch immer Washington gegeben hat: Dass Gelder verloren gegangen seien, hat Wolodymyr Selenskyj nie gesagt. Trump übernimmt davon ungerührt die Rhetorik des Kreml – und bereitet Propagandist Solowjew damit grosse Freude.

Und wer ist Steve Witkoff, der den neuen Kuschelkurs mit Putin eingeläutet hat? Der 67-Jährige ist wie Trump ein New Yorker Immobilienmogul und ein Freund des Präsidenten. Politisch ist er erst 2020 erstmalig in Erscheinung getreten. Im November wurde er zum Sondergesandten für den Nahen Osten benannt.

Milliardäre in Machtpositionen: Donald Trump und Steve Witkoff am 7. Januar in Trumps Luxusclub Mar-a-Lago, in Palm Beach, Florida. Bild: Keystone

Dass ausgerechnet Witkoff der erste hochrangige US-Offizielle ist, der seit 2022 nach Russland reist, erstaunt auch deshalb, weil ja eigentlich der Ex-General Keith Kellogg Trumps Mann für die Ukraine ist. Der spielt bei den Verhandlungen mit Moskau aber keine Rolle – und auch in Saudi-Arabien war Wiktoff zugegen, während Kellog nach Kiew geschickt worden ist.