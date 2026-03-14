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Schwerer Unfall in der Südsteiermark Fürst Albert von Thurn und Taxis stürzt bei Rallye 50 Meter in die Tiefe

Petar Marjanović

14.3.2026

Fürst Albert von Thurn und Taxis ist am Freitag verunfallt.
Fürst Albert von Thurn und Taxis ist am Freitag verunfallt.
KEYSTONE

Schock bei der Rebenland-Rallye: Fürst Albert von Thurn und Taxis stürzt mit voller Wucht einen Abhang hinab. Der Adelige überlebt schwer verletzt – seine Mutter gibt leichte Entwarnung.

Redaktion blue News

14.03.2026, 08:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fürst Albert von Thurn und Taxis (42) ist bei der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark schwer verunfallt, sein Wagen stürzte rund 50 Meter einen Abhang hinab.
  • Er wurde mit Verletzungen an der Lendenwirbelsäule in die Klinik nach Graz geflogen, seine Co-Pilotin Jara Hain kam mit Rückenverletzungen nach Wagna.
  • Laut seiner Mutter Gloria von Thurn und Taxis muss der Fürst nicht operiert werden.
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Bei der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark ist Fürst Albert von Thurn und Taxis (42) am Freitag schwer verunfallt. Sein Škoda Fabia RS Rally2 stürzte laut Rennleitung rund 50 Meter einen Abhang hinab.

Der Adelige musste aus dem Fahrzeugwrack geborgen und mit dem Helikopter in die Klinik nach Graz geflogen werden. Seine Beifahrerin Jara Hain erlitt Rückenverletzungen und kam ins Spital nach Wagna.

Wie die «Bild» berichtet, passierte der Unfall bei der vierten Wertungsprüfung auf der Panoramastrasse in Pößnitz. Nach Angaben der Organisatoren verloren der Fahrer und seine Beifahrerin die Kontrolle über den Rallye-Boliden. Die Rennleitung liess einen Kran anfordern, um das Auto und die Insassen zu bergen. 

Von Thurn und Taxis, der 2010 die ADAC-GT-Masters-Meisterschaft gewann, lag bis zum Unfall mit seiner Beifahrerin auf dem dritten Rang der Gesamtwertung. Seine Mutter, Gloria von Thurn und Taxis (66), sagte gegenüber der Mediengruppe Bayern, ihr Sohn müsse «Gott sei Dank nicht operiert werden».

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