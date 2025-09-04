  1. Privatkunden
Probleme bei der Wartung? «Fuhr nur noch mit Angst» – Anwohner warnten schon länger vor Standseilbahn

Sven Ziegler

4.9.2025

Bilder zeigen chaotische Szenen nach Standseilbahn-Unglück

Bilder zeigen chaotische Szenen nach Standseilbahn-Unglück

In Lissabon ist die traditionsreiche Standseilbahn «Elevador da Glória» entgleist. Portugals Präsident sprach von mehreren Toten, rund 20 Menschen wurden verletzt.

03.09.2025

Beim Unfall der Standseilbahn «Elevador da Glória» in Lissabon sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Erste Hinweise deuten auf einen Seilriss hin, nun rücken Wartung und Betreiber in den Fokus.

Sven Ziegler

04.09.2025, 04:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mindestens 15 Menschen sterben beim Unfall der Standseilbahn «Elevador da Glória».
  • Carris betont, alle Wartungsprotokolle seien umgesetzt worden, letzte Reparatur fand 2024 statt
  • Gewerkschaften kritisieren die Auslagerung der Instandhaltung an private Firmen und warnen seit Jahren vor Mängeln. 
Mehr anzeigen

Die Standseilbahn «Elevador da Glória» ist am Mittwochabend im Zentrum von Lissabon entgleist und umgestürzt. Nach Angaben der Behörden starben mindestens 15 Menschen, 18 weitere wurden verletzt, einige davon schwer.

Wie die Zeitung «Público» berichtet, löste ein gerissenes Sicherheitskabel den Unfall aus. Der Wagen konnte dadurch nicht mehr gestoppt werden und entgleiste mit hoher Geschwindigkeit.

Das Betreiberunternehmen Carris erklärte, man habe «alle Wartungsprotokolle umgesetzt und eingehalten». Die letzte Generalinspektion fand 2022 statt, eine zweijährliche Reparatur 2024. Zusätzlich seien wöchentliche und tägliche Kontrollen erfolgt. Man habe gemeinsam mit den Behörden eine Untersuchung eingeleitet.

Arbeiter meldeten offenbar Probleme

Von Gewerkschaftsseite gibt es jedoch Kritik. Manuel Leal von Fectrans/STRUP sagte am Dienstagabend vor den Medien, Beschäftigte hätten seit Jahren auf Probleme hingewiesen, unter anderem auf die Spannung der Tragseile. Er forderte, die Wartung wieder an Carris selbst zu übertragen: «Die Arbeiter haben wiederholt berichtet, dass es Unterschiede zwischen der früheren und der heutigen Wartung gibt.»

Tragödie in Lissabon. Videos zeigen chaotische Szenen nach Standseilbahn-Unglück

Tragödie in LissabonVideos zeigen chaotische Szenen nach Standseilbahn-Unglück

So hätten Beschäftigte «wiederholt Beschwerden über die Spannung der Tragseile» gemeldet, sagte Leal weiter. Die Entgleisung habe «leider die Sorgen der Arbeiter bestätigt.»

Bahn ist ein Wahrzeichen Lissabons

Auch Fahrgäste hatten Bedenken. Der 68-jährige Jorge Dionísio berichtete der Zeitung «Expresso», er habe die Bahn seit Jahrzehnten benutzt, zuletzt jedoch mit Sorge: «Die letzten Male, als ich mit dem Aufzug fuhr, war ich voller Angst. Ich hatte das Gefühl, die Schienen seien sehr abgenutzt, besonders in den Kurven.»

Nicht zum ersten Mal kam es zu einem Vorfall: Bereits im Mai 2018 war die Standseilbahn entgleist. Damals überschlug sich der Wagen jedoch nicht, und niemand wurde verletzt.

Präsident Marcelo Rebelo de Sousa sprach den Angehörigen sein Beileid aus, Premierminister António Costa versprach jede mögliche Hilfe für die Opfer. Die zuständige Behörde GPIAAF untersucht den Vorfall, kämpft jedoch mit Personalmangel – seit Sommer 2023 gibt es dort nur noch einen Ermittler für den Eisenbahnsektor.

Der «Elevador da Glória» wurde 1885 eröffnet und ist ein Wahrzeichen Lissabons

Mehr internationale News

USA unter Donald Trump. Medien: Republikaner stimmen für neuen Ausschuss zum Sturm auf Kapitol +++ Trump-Regierung hebt Schutzstatus von Venezolanern auf

USA unter Donald TrumpMedien: Republikaner stimmen für neuen Ausschuss zum Sturm auf Kapitol +++ Trump-Regierung hebt Schutzstatus von Venezolanern auf

Ukraine-Ticker. Selenskyj: Putin wird territoriale Zugeständnisse für weitere Eroberungen nutzen +++ Putin droht Kiew mit Fortsetzung des Kriegs

Ukraine-TickerSelenskyj: Putin wird territoriale Zugeständnisse für weitere Eroberungen nutzen +++ Putin droht Kiew mit Fortsetzung des Kriegs

Nahost-Ticker. Hamas zeigt sich zu Abkommen bereit – Israel: «Leere Worte» +++ Israel: Haben Bodenoperation in Gaza begonnen

Nahost-TickerHamas zeigt sich zu Abkommen bereit – Israel: «Leere Worte» +++ Israel: Haben Bodenoperation in Gaza begonnen

