Panne bei Drohnen-Pyroshow Funken stürzen ins Publikum und lösen Panik aus

Nicole Agostini

6.10.2025

Panne bei Drohnen-Pyroshow: Funken stürzen ins Publikum und lösen Panik aus

Panne bei Drohnen-Pyroshow: Funken stürzen ins Publikum und lösen Panik aus

In der chinesischen Stadt Liuyang sollte eine Drohnenshow mit Pyrotechnik für Staunen sorgen – doch Funkenregen vom Himmel verwandelte das Spektakel in pures Chaos.

06.10.2025

In der chinesischen Stadt Liuyang sollte eine Drohnenshow mit Pyrotechnik die Zuschauenden ins Staunen versetzten – doch ein Funkenregen vom Himmel verwandelte das Spektakel in pures Chaos.

Nicole Agostini

06.10.2025, 22:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Liuyang fand am 4. Oktober 2025 erstmals eine Drohnenshow mit pyrotechnischen Elementen statt.
  • Während der «Heavenly Show» gerieten Funken ausser Kontrolle und fielen wie Feuerregen auf das Publikum.
  • Die Zuschauer*innen gerieten in Panik und ein Brand entstand. Der konnte rasch gelöscht werden, verletzte Personen gab es keine.
Mehr anzeigen

Die chinesische Stadt Liuyang ist bekannt für ihre Drohnenshows. Und am 4. Oktober 2025 fand wieder eine statt. Dieses Mal gab es bei der «Heavenly Show» zum allerersten Mal eine Vorführung mit Drohnen und pyrotechnischen Elementen.

Leider geriet die Pyrotechnik ausser Kontrolle, und plötzlich flogen Funken vom Himmel auf die Menschenmenge – wie ein Feuerregen. Das löste bei den Zuschauenden Panik aus. Die Leute schrien und flohen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Die Funken lösten auch einen Brand aus, der von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Personen wurden dabei keine verletzt.

Das Video zeigt den Vorfall in China. 

