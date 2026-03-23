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Tragödie in Deutschland Fussball-Tor stürzt auf Bub (7) und tötet ihn

dpa

23.3.2026 - 09:02

Gutachter soll tödlichen Unfall mit Fussballtor aufklären - Gallery
Gutachter soll tödlichen Unfall mit Fussballtor aufklären - Gallery. In Erlangen ist ein Fußballtor auf einen Jungen gestürzt.

In Erlangen ist ein Fußballtor auf einen Jungen gestürzt.

Bild: dpa

Gutachter soll tödlichen Unfall mit Fussballtor aufklären - Gallery. Die Unfallursache ist noch unklar.

Die Unfallursache ist noch unklar.

Bild: dpa

Gutachter soll tödlichen Unfall mit Fussballtor aufklären - Gallery
Gutachter soll tödlichen Unfall mit Fussballtor aufklären - Gallery. In Erlangen ist ein Fußballtor auf einen Jungen gestürzt.

In Erlangen ist ein Fußballtor auf einen Jungen gestürzt.

Bild: dpa

Gutachter soll tödlichen Unfall mit Fussballtor aufklären - Gallery. Die Unfallursache ist noch unklar.

Die Unfallursache ist noch unklar.

Bild: dpa

Tragischer Unfall vor einem Fussballspiel in Deutschland: Ein mobiles Tor stürzt auf einen siebenjährigen Jungen. Das Kind wird lebensgefährlich verletzt und stirbt später im Spital. Die genauen Umstände sind noch unklar.

DPA

23.03.2026, 09:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein siebenjähriger Junge wird in Erlangen von einem umstürzenden Fussballtor lebensgefährlich verletzt und stirbt später im Spital.
  • Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.
  • Aus Respekt vor dem Unglück werden sämtliche Juniorenspiele in der Region abgesagt.
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Ein tragischer Unfall erschüttert den Fussball in Deutschland: In Erlangen ist ein siebenjähriger Junge gestorben, nachdem ein mobiles Fussballtor auf ihn gestürzt war. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Samstagnachmittag noch vor dem geplanten Spiel auf einem Sportplatz im Stadtteil Bruck.

Das Kind wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo es kurze Zeit später verstarb. Die genauen Umstände des Unglücks sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, ein Gutachter wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft beigezogen.

«Es gibt verschiedene Varianten, die wir versuchen, auseinanderzudröseln», erklärte ein Polizeisprecher laut der Nachrichtenagentur dpa. Unklar sei unter anderem, wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Unfalls am Tor befanden und was genau davor passiert war.

Parallel dazu läuft ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren. Ob eine konkrete Person für den Tod des Kindes verantwortlich gemacht werden kann, ist derzeit offen. Erste Ergebnisse erwarten die Behörden im Verlauf der Woche.

Beim Verein sitzt der Schock tief

Das Unglück hat auch unmittelbare Auswirkungen auf den regionalen Fussballbetrieb. Wie der Bayerische Fussball-Verband in einem Schreiben festhält, wurden alle Juniorenspiele im Fussballkreis Erlangen/Pegnitzgrund am Sonntag abgesagt. «Wir sind alle tief erschüttert und fassungslos. Uns fehlen die Worte», heisst es darin. Der Verband kündigte an, den Fussball vorerst ruhen zu lassen.

Auch beim Verein des Jungen, dem FSV Erlangen-Bruck, sitzt der Schock tief. In einem Statement auf Instagram schreibt der Klub: «Der ganze Verein befindet sich in tiefer Trauer und unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Ruhe in Frieden.» Am Sonntag versammelten sich zahlreiche Menschen auf dem Vereinsgelände, legten Blumen nieder und gedachten des Kindes.

Ob der Junge als Spieler oder Zuschauer auf dem Platz war, ist nach Angaben des Verbands bislang nicht geklärt. Sicher ist hingegen: Solche Unfälle sind selten, kommen aber immer wieder vor. Bereits in der Vergangenheit gab es in Deutschland mehrere Fälle, bei denen Kinder durch umstürzende Tore ums Leben kamen.

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