  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Um Asyl in der Schweiz gebeten? Gaddafis Sohn Hannibal aus Haft im Libanon entlassen

dpa/Helene Laube

11.11.2025 - 06:11

Hannibal al-Gaddafi soll ausgerechnet in Genf um Asyl gebeten haben – dort, wo er vor fünfzehn Jahren zum ersten Mal im Gefängnis landete. (Archivbild)
Hannibal al-Gaddafi soll ausgerechnet in Genf um Asyl gebeten haben – dort, wo er vor fünfzehn Jahren zum ersten Mal im Gefängnis landete. (Archivbild)
Bild: Keystone/EPA/Sabri Elmhedwi

Der Sohn des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi sass rund zehn Jahre im Libanon in Haft. Nun ist er frei. Doch noch immer sind nicht alle Umstände geklärt.

DPA, dpa/Helene Laube

11.11.2025, 06:11

11.11.2025, 06:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der seit rund zehn Jahren im Libanon inhaftierte Sohn des früheren libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi, Hannibal, ist nach Angaben seines Anwalts freigelassen worden.
  • Nach Angaben der Verteidigung wurde Gaddafi gegen eine Kaution in Höhe von 900'000 US-Dollar entlassen, zudem sei das gegen ihn verhängte Ausreiseverbot aufgehoben worden.
  • Gaddafi war 2015 im Libanon festgenommen worden.
  • Ihm wurde vorgeworfen, Informationen zum Verschwinden des Schiiten-Führers Musa Al-Sadr in Libyen im Jahr 1978 vorzuenthalten.
Mehr anzeigen

Der seit rund zehn Jahren im Libanon inhaftierte Sohn des früheren libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi, Hannibal, ist nach Angaben seines Anwalts freigelassen worden. «Er ist freigekommen», bestätigte Nassib Schedid der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Angaben der Verteidigung wurde Gaddafi gegen eine Kaution in Höhe von 900'000 US-Dollar entlassen, zudem sei das gegen ihn verhängte Ausreiseverbot aufgehoben worden.

Der 1975 geborene Gaddafi war 2015 im Libanon festgenommen worden. Ihm wurde vorgeworfen, Informationen zum Verschwinden des Schiiten-Führers Musa Al-Sadr in Libyen im Jahr 1978 vorzuenthalten. Die schiitische Amal-Miliz im Libanon macht das Gaddafi-Regime für das Verschwinden des aus dem Iran stammenden Geistlichen verantwortlich. Libyen hat stets bestritten, etwas mit seinem Verschwinden zu tun zu haben.

15 Jahre nach diplomatischer Krise. Sohn von Muammar al-Gaddafi will Asyl in der Schweiz

15 Jahre nach diplomatischer KriseSohn von Muammar al-Gaddafi will Asyl in der Schweiz

Gaddafi soll um Asyl in Genf gebeten haben

In der Vergangenheit hatte es widersprüchliche Berichte über das Schicksal des Schiiten-Führers gegeben – einige davon deuteten darauf hin, dass der verstorbene libysche Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi seine Ermordung angeordnet hat. Der Fall belastete wiederholt die Beziehungen zwischen dem Libanon und Libyen und gilt bis heute als eine der umstrittensten Angelegenheiten in der jüngeren libanesischen Geschichte.

Im Juni wurde unter Berufung auf Familienangehörige berichtet, dass Gaddafi in Genf um Asyl gebeten haben soll – dort, wo er vor fünfzehn Jahren zum ersten Mal im Gefängnis landete. Der Vorfall löste eine eine schwere diplomatische Krise zwischen der Schweiz und Libyen aus. 

Israel: Haben Hamas-Kommandeur im Libanon getötet

Israel: Haben Hamas-Kommandeur im Libanon getötet

STORY: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein hochrangiges Mitglied der Hamas im Norden des Libanon getötet. Ein vom Militär am Dienstag veröffentlichtes Video soll den Einsatz zeigen. Dabei sollte Mehran Mustafa Ba'jur getroffen werden, einem Hamas-Kommandeur im Libanon. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war nicht möglich. Nach Berichten libanesischer Medien wurde ein Fahrzeug in der Nähe der Stadt Tripoli getroffen. Dabei sollen mindestens drei Personen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden sein. Von der Hamas gab es zunächst keine Stellungnahme. Im Gazastreifen wurden am Montagabend fünf israelische Soldaten getötet und 14 verletzt. Nach Angaben des Militärs explodierte ein Sprengsatz, als die Soldaten eine Strasse überquerten.

09.07.2025

Meistgelesen

Betrunkener versenkt sein Auto im Schnee – Hilfe der Kollegen macht die Sache nicht besser
Kaum gewählt, bittet Sozialist Mamdani schon um Geld
Kiews Flugabwehr zunehmend überfordert +++ Moskau blockiert SIM-Karten nach Einreise
Nächstes Jahr wird das Autofahren noch teurer
18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrtschiff – FBI ermittelt

Mehr zum Thema

Nach rund drei Wochen. Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kann das Gefängnis wieder verlassen

Nach rund drei WochenFrankreichs Ex-Präsident Sarkozy kann das Gefängnis wieder verlassen

Fall Göldi und Hamdani. Als Muammar al-Gaddafi zwei unschuldige Schweizer büssen liess

Fall Göldi und HamdaniAls Muammar al-Gaddafi zwei unschuldige Schweizer büssen liess

Leben in der Hölle. Gaddafis fiese Rache – aus dem Tagebuch einer Schweizer Geisel

Leben in der HölleGaddafis fiese Rache – aus dem Tagebuch einer Schweizer Geisel