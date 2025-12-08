  1. Privatkunden
Politische Vereinnahmung von Kulturszene Trump inszeniert bei Gala im Kennedy Center vor allem sich selbst

dpa/Helene Laube

8.12.2025 - 06:26

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne - Gallery
Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne - Gallery. Trump hat in diesem Jahr einen Auftritt im Kennedy Center, der für einen US-Präsidenten ungewöhnlich ist.

Trump hat in diesem Jahr einen Auftritt im Kennedy Center, der für einen US-Präsidenten ungewöhnlich ist.

Bild: Keystone

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne - Gallery. Bei den diesjährigen Auszeichnungen im Kennedy Center sind US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump dabei – anders als früher.

Bei den diesjährigen Auszeichnungen im Kennedy Center sind US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump dabei – anders als früher.

Bild: Keystone

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne - Gallery. US-Präsident Donald Trump nimmt an einer Gala im Kennedy Center teil.

US-Präsident Donald Trump nimmt an einer Gala im Kennedy Center teil.

Bild: Keystone

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne - Gallery. Der Schauspieler Sylvester Stallone wurde bei der Gala ausgezeichnet.

Der Schauspieler Sylvester Stallone wurde bei der Gala ausgezeichnet.

Bild: Keystone

Für gewöhnlich verfolgen US-Präsidenten die Auszeichnung für Künstler im Kennedy Center als Zuschauer. Nicht so Donald Trump. Er hat in dem Kulturzentrum viel verändert – und tritt lieber selbst auf.

DPA, dpa/Helene Laube

08.12.2025, 06:26

08.12.2025, 06:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Donald Trump hat in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt gehabt: Anstatt als Zuschauer in der Loge war er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen.
  • Das Zentrum, das der Republikaner unter seine Kontrolle gebracht hat, zeichnete am Sonntagabend (Ortszeit) Leute wie Hollywoodstar Sylvester Stallone und die Rockband Kiss für ihre künstlerischen Lebenswerke aus.
  • Dass US-Präsidenten an der Gala im Kennedy Center teilnehmen ist üblich – für gewöhnlich sitzen sie dabei aber lediglich als Zuschauer in der Loge und stehen nicht als Gastgeber auf der Bühne.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt gehabt: Anstatt als Zuschauer in der Loge war er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen. Das Zentrum, das der Republikaner unter seine Kontrolle gebracht hat, zeichnete am Sonntagabend (Ortszeit) Hollywoodstar Sylvester Stallone, die Rockband Kiss, die Sängerin Gloria Gaynor, den Country-Musiker George Strait und den unter anderem für sein Schauspiel bekannten Briten Michael Crawford für ihre künstlerischen Lebenswerke aus. 

Bereits am Vortag hatte Trump ihnen im Weissen Haus Medaillen verliehen. Er sagte, dass er als erster Präsident überhaupt bei der Verleihungsgala im Kennedy Center Gastgeber sein werde. 

Trump betrat dort laut US-Medien zunächst die Bühne, um die Show mit seiner Moderation zu eröffnen. Im Anschluss daran nahm er der «New York Times» zufolge zunächst in einer Loge für den Präsidenten Platz, kam aber später wieder zum Moderieren auf die Bühne. 

Dass US-Präsidenten an der Gala im Kennedy Center teilnehmen ist üblich – für gewöhnlich sitzen sie dabei aber lediglich als Zuschauer in der Loge und stehen nicht als Gastgeber auf der Bühne. In der Vergangenheit nahmen diese Rolle etwa Rapperin Queen Latifah oder Late-Night-Moderator Stephen Colbert ein. 

«Obwohl ich recht habe – mit allem». Bezahlbarkeit wird zu Trumps grosser Schwäche – und zur Gefahr für die Republikaner

«Obwohl ich recht habe – mit allem»Bezahlbarkeit wird zu Trumps grosser Schwäche – und zur Gefahr für die Republikaner

Trump über seinen Auftritt: «Ich möchte einfach ich selbst sein»

Trump sagte am Tag vor der Show, er moderiere auf Wunsch eines bestimmten Fernsehsenders. Die Verleihungsgala wurde nicht live übertragen, sondern wird laut übereinstimmenden US-Medienberichten am 23. Dezember vom US-Sender CBS ausgestrahlt. 

Vor der Gala sagte er auf dem roten Teppich, er habe sich nicht grossartig auf den Auftritt vorbereitet. «Ich habe ein gutes Gedächtnis, sodass ich mir Dinge gut merken kann, was ein grosses Glück ist», betonte er. «Ich möchte einfach ich selbst sein». Der US-Präsident spielte auch auf seine Erfahrung als Reality-TV-Star («The Apprentice») an. Die Show verschaffte Trump damals landesweite Aufmerksamkeit und trug zu seinem Image als erfolgreicher Geschäftsmann bei.

«Fremdschäm-Karneval». Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse

«Fremdschäm-Karneval»Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse

Wie Trump das Kulturzentrum umgekrempelte

Beim renommierten Kennedy Center, das nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy benannt ist, hat Trump grosse Veränderungen veranlasst: Er entliess mehrere Mitglieder des Kuratoriums, übernahm selbst den Vorsitz und machte den früheren US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, zum Präsidenten der Institution. Zur Begründung hiess es von ihm unter anderem, die Institution sei zu «woke» gewesen.

Trumps Übernahme der auch mit staatlichen Geldern geförderten Einrichtung wird von Kritikern als Teil eines Kulturkampfes gesehen, bei dem Konservative versuchen, das abzuschaffen, was sie als zu liberale Ideologie betrachten.

US-Medien zufolge wurden die Geehrten bei den Kennedy-Center-Auszeichnungen früher in einem überparteilichen Prozess ausgewählt – nun betonte Trump, er sei massgeblich am Auswahlverfahren beteiligt gewesen. 

Grosse Mehrheit ist dagegen. Schweizer wollen nichts von Zoll-Deal mit Trump wissen

Grosse Mehrheit ist dagegenSchweizer wollen nichts von Zoll-Deal mit Trump wissen

Nach politischer Vereinnahmung in der Krise

Das nationale Kulturinstitut für die darstellenden Künste steckt seit Trumps Übernahme in einer tiefen Krise. Die «Washington Post» enthüllte im November, dass die Ticketverkäufe dramatisch eingebrochen sind. Etwa 43 Prozent der Sitzplätze in den drei grössten Sälen blieben in dieser Herbstsaison unverkauft. Im Vorjahr waren es nur 7 Prozent.

In seiner ersten Amtszeit nahm Trump US-Medien zufolge nicht an Feiern rund um die Kennedy-Center-Auszeichnungen teil. 2017 hatte er seine Teilnahme nach Boykottankündigungen mehrerer Preisträger abgesagt.

Trump tauscht Architekten für Ballsaal-Projekt aus

Trump tauscht Architekten für Ballsaal-Projekt aus

STORY: 300 Millionen Dollar soll der neue Ballsaal von Donald Trump am Weissen Haus kosten. Es ist das grösste Bauvorhaben am Regierungssitz der US-Präsidenten seit Jahrzehnten. Nun hat Trump den Architekten seines Projektes ausgetauscht. Die Leitung übernehme nun Shalom Baranes, teilte ein Sprecher des Weissen Hauses am Donnerstag mit. Der bisherige Architekt, James McCrery, bleibe als Berater tätig. Die Zeitung «Washington Post» hatte berichtet, McCrery habe zur Zurückhaltung geraten, um zu verhindern, dass der neue Ballsaal den bestehenden Bau des Weissen Hauses in den Schatten stellt. Im Oktober hatte Trump für sein Projekt den Ostflügel des Weissen Hauses abreissen lassen. Dies löste Proteste von Kritikern und Denkmalschützern aus. Trump wies die Kritik zurück und erklärte, das Weisse Haus benötige einen Ballsaal für Staatsbankette und andere Grossveranstaltungen. Der Ballsaal ist eine von mehreren baulichen Veränderungen, die Trump seit seinem Amtsantritt vorgenommen hat. So liess er den Rasen des Rosengartens pflastern und im Oval Office goldene Verzierungen anbringen. Ein Mitspracherecht bei der endgültigen Grösse des Projekts könnte die Nationale Hauptstadt-Planungskommission (NCPC) haben. Das Weisse Haus hat seinen Vorschlag für den Ballsaal jedoch noch nicht zur Genehmigung vorgelegt. Ein hochrangiger Trump-Mitarbeiter leitet die Kommission.

05.12.2025

