Trump inszeniert bei Gala im Kennedy Center vor allem sich selbst

Für gewöhnlich verfolgen US-Präsidenten die Auszeichnung für Künstler im Kennedy Center als Zuschauer. Nicht so Donald Trump. Er hat in dem Kulturzentrum viel verändert – und tritt lieber selbst auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump hat in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt gehabt: Anstatt als Zuschauer in der Loge war er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen.

Das Zentrum, das der Republikaner unter seine Kontrolle gebracht hat, zeichnete am Sonntagabend (Ortszeit) Leute wie Hollywoodstar Sylvester Stallone und die Rockband Kiss für ihre künstlerischen Lebenswerke aus.

Dass US-Präsidenten an der Gala im Kennedy Center teilnehmen ist üblich – für gewöhnlich sitzen sie dabei aber lediglich als Zuschauer in der Loge und stehen nicht als Gastgeber auf der Bühne. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt gehabt: Anstatt als Zuschauer in der Loge war er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen. Das Zentrum, das der Republikaner unter seine Kontrolle gebracht hat, zeichnete am Sonntagabend (Ortszeit) Hollywoodstar Sylvester Stallone, die Rockband Kiss, die Sängerin Gloria Gaynor, den Country-Musiker George Strait und den unter anderem für sein Schauspiel bekannten Briten Michael Crawford für ihre künstlerischen Lebenswerke aus.

Bereits am Vortag hatte Trump ihnen im Weissen Haus Medaillen verliehen. Er sagte, dass er als erster Präsident überhaupt bei der Verleihungsgala im Kennedy Center Gastgeber sein werde.

Trump betrat dort laut US-Medien zunächst die Bühne, um die Show mit seiner Moderation zu eröffnen. Im Anschluss daran nahm er der «New York Times» zufolge zunächst in einer Loge für den Präsidenten Platz, kam aber später wieder zum Moderieren auf die Bühne.

Dass US-Präsidenten an der Gala im Kennedy Center teilnehmen ist üblich – für gewöhnlich sitzen sie dabei aber lediglich als Zuschauer in der Loge und stehen nicht als Gastgeber auf der Bühne. In der Vergangenheit nahmen diese Rolle etwa Rapperin Queen Latifah oder Late-Night-Moderator Stephen Colbert ein.

Trump über seinen Auftritt: «Ich möchte einfach ich selbst sein»

Trump sagte am Tag vor der Show, er moderiere auf Wunsch eines bestimmten Fernsehsenders. Die Verleihungsgala wurde nicht live übertragen, sondern wird laut übereinstimmenden US-Medienberichten am 23. Dezember vom US-Sender CBS ausgestrahlt.

Vor der Gala sagte er auf dem roten Teppich, er habe sich nicht grossartig auf den Auftritt vorbereitet. «Ich habe ein gutes Gedächtnis, sodass ich mir Dinge gut merken kann, was ein grosses Glück ist», betonte er. «Ich möchte einfach ich selbst sein». Der US-Präsident spielte auch auf seine Erfahrung als Reality-TV-Star («The Apprentice») an. Die Show verschaffte Trump damals landesweite Aufmerksamkeit und trug zu seinem Image als erfolgreicher Geschäftsmann bei.

Wie Trump das Kulturzentrum umgekrempelte

Beim renommierten Kennedy Center, das nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy benannt ist, hat Trump grosse Veränderungen veranlasst: Er entliess mehrere Mitglieder des Kuratoriums, übernahm selbst den Vorsitz und machte den früheren US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, zum Präsidenten der Institution. Zur Begründung hiess es von ihm unter anderem, die Institution sei zu «woke» gewesen.

Trumps Übernahme der auch mit staatlichen Geldern geförderten Einrichtung wird von Kritikern als Teil eines Kulturkampfes gesehen, bei dem Konservative versuchen, das abzuschaffen, was sie als zu liberale Ideologie betrachten.

US-Medien zufolge wurden die Geehrten bei den Kennedy-Center-Auszeichnungen früher in einem überparteilichen Prozess ausgewählt – nun betonte Trump, er sei massgeblich am Auswahlverfahren beteiligt gewesen.

Nach politischer Vereinnahmung in der Krise

Das nationale Kulturinstitut für die darstellenden Künste steckt seit Trumps Übernahme in einer tiefen Krise. Die «Washington Post» enthüllte im November, dass die Ticketverkäufe dramatisch eingebrochen sind. Etwa 43 Prozent der Sitzplätze in den drei grössten Sälen blieben in dieser Herbstsaison unverkauft. Im Vorjahr waren es nur 7 Prozent.

In seiner ersten Amtszeit nahm Trump US-Medien zufolge nicht an Feiern rund um die Kennedy-Center-Auszeichnungen teil. 2017 hatte er seine Teilnahme nach Boykottankündigungen mehrerer Preisträger abgesagt.