Gardasee leidet unter Touristenmangel

Der Gardasee in Italien ist ein beliebter Urlaubsort. Cindy Riechau/dpa/Symbolbild

Am Gardasee bleiben in diesem Sommer viele Hotelzimmer ungebucht, und auch die Händler spüren einen Umsatzrückgang. Besonders die Campinggäste aus dem Norden stehen in der Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Gardasee sind die Besucherzahlen in diesem Sommer deutlich zurückgegangen.

Besonders die Hotellerie leidet unter leeren Zimmern und sinkenden Einnahmen.

Vor allem deutsche und italienische Gäste bleiben aus. Mehr anzeigen

In diesem Sommer verzeichnet der Gardasee einen spürbaren Einbruch bei den Besucherzahlen. Die Urlaubsregion, die gewöhnlich zahlreiche Gäste aus Deutschland und Italien anzieht, kämpft derzeit mit unausgelasteten Hotels und rückläufigen Einnahmen.

Besonders betroffen ist die Hotellerie. Laut Virginia Torre, Präsidentin der Hoteliers in Lazise, bleiben etwa 20 Prozent der Zimmer ungebucht. «Es fehlen die Last-Minute-Buchungen und die Reservierungen, die normalerweise eine Woche im Voraus für die kommenden zwei Wochen getätigt werden», erklärt Torre dem «Corriere del Veneto». Die italienische Zeitung spricht von einem «bitteren Sommer».

Auch die Verkäufer in der Ferienregion verzeichnen weniger Umsatz. Fabio Pasqualini, ein Tourismus-Unternehmer, berichtet von einem Umsatzrückgang von 10 bis 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Rückgang der Besucherzahlen in ganz Italien spürbar

Besonders die Abwesenheit deutscher und italienischer Touristen macht sich bemerkbar. Zwar kommen Skandinavier, doch diese bevorzugen Campingplätze und tragen weniger zum Umsatz bei. «Sie gehen nicht in Bars oder zum Einkaufen», beklagt sich Pasqualini.

Ein Grund für das Fernbleiben der deutschen Gäste sind Bauarbeiten auf der Brennerautobahn, die die Anreise erschweren. «Die Fahrt aus Bayern dauert jetzt sieben statt fünf Stunden», so Pasqualini. Zudem schrecken steigende Preise viele potenzielle Besucher ab.

Der Rückgang der Besucherzahlen ist nicht auf den Gardasee beschränkt. In ganz Italien achten Touristen stärker auf ihr Budget, was zu einem Rückgang der Besucherzahlen an den Privatstränden um 15 bis 25 Prozent führt.

Auch auf Mallorca klagen Gewerbetreibende über weniger ausgabefreudige Gäste, die als «Dieseltouristen» bezeichnet werden, da sie viel herumlaufen, aber wenig konsumieren.