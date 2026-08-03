Ein Streit um einen Gartenzaun und eine nur 15 Zentimeter breite Grundstücksgrenze hat zwei Ehepaare in England während 14 Jahren beschäftigt. Am Ende wird der Konflikt für eine Seite rund 150'000 Pfund teuer.

Darum geht’s Ein Streit um eine 15 Zentimeter breite Grundstücksgrenze endete für ein Ehepaar aus Essex nach 14 Jahren mit einer Niederlage vor Gericht.

Neben der Grundstücksgrenze spielten auch eine entfernte Eichhörnchen-Figur und veröffentlichte Spottlieder über die Nachbarn eine Rolle.

Insgesamt muss das Ehepaar rund 150'000 Pfund für Schadenersatz sowie Gerichts- und Anwaltskosten bezahlen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Nachbarschaftsstreit um gerade einmal 15 Zentimeter Land hat ein englisches Ehepaar aus Essex teuer zu stehen bekommen. Nach einem 14 Jahre langen Rechtsstreit ist auch ihre letzte Berufung gescheitert. Damit steigen die Gerichtskosten auf insgesamt rund 150'000 Pfund (umgerechnet rund 163'000 Franken), berichtet die «Daily Mail».

Der Streit begann laut Medienberichten 2012, nachdem Philip und Denise New einen Zaun zwischen ihrem Grundstück und dem ihrer Nachbarn Steve und Karen Gibson ersetzt hatten. Die Gibsons waren überzeugt, dass der Zaun nicht auf der richtigen Grundstücksgrenze stand. Obwohl sich beide Seiten 2015 auf einen unabhängigen Vermesser geeinigt hatten, akzeptierten die News dessen Feststellungen rund um den Grenzverlauf nicht. Der Konflikt landete schliesslich vor Gericht.

Eichhörnchen aus den 80ern

Im Verfahren ging es nicht nur um die Grundstücksgrenze. Die Gibsons warfen ihren Nachbarn auch vor, eine Eichhörnchen-Figur entfernt zu haben, die laut Steve Gibson einen hohen persönlichen Wert hatte. «Ich hatte das Eichhörnchen in den 1980er-Jahren als Geschenk für Frau Gibson und ihre Eltern gekauft», zitierte der Richter die Aussage vor Gericht. Zudem habe der Pfosten auch eine praktische Funktion für das Gartentor gehabt, heisst es bei «Daily Mail».

Für zusätzlichen Streit sorgten zwei Lieder, die Philip New auf YouTube und Facebook veröffentlichte. Der Richter kam zum Schluss, dass sich die Songs «Neighbours» und «Magic Garden» direkt auf die Gibsons bezogen. Laut Medienberichten hielt er fest, New habe zwar satirische Texte schreiben wollen, hätte aber damit rechnen müssen, dass die Nachbarn die Lieder sehen und sich dadurch «Spott, Demütigung und Peinlichkeit» ausgesetzt fühlen würden.

«Arrogant, beleidigend und unterdrückend»

Das Gericht sprach den Gibsons deshalb Schadenersatz zu. Nicht wegen der kleinen Landfläche allein, sondern auch wegen der emotionalen Belastung durch den jahrelangen Streit, der Entfernung der Eichhörnchen-Figur und der veröffentlichten Lieder. Der Richter erklärte zudem, das Verhalten des Ehepaars New sei «arrogant, beleidigend oder unterdrückend» gewesen.

Die News legten gegen die Höhe des Schadenersatzes Berufung ein. Ihr Anwalt argumentierte, die Summe sei zu hoch und habe zu unverhältnismässig hohen Prozesskosten geführt. Der High Court reduzierte den Schadenersatz zwar um 700 Pfund, liess das Urteil aber im Wesentlichen bestehen.

12'600 Pfund Schadenersatz

Der Richter erklärte, die Gibsons hätten «inhaltlich und faktisch gewonnen». Die kleine Kürzung des Schadenersatzes ändere nichts daran, dass die News auch die Anwaltskosten der Gegenseite tragen müssten. Deshalb kommen zu den bisherigen Kosten nochmals rund 19'000 Pfund für das Berufungsverfahren hinzu.

Damit muss das Ehepaar seinen Nachbarn rund 12'600 Pfund Schadenersatz bezahlen. Hinzu kommen die Anwaltskosten aus dem ursprünglichen Verfahren von schätzungsweise 120'000 Pfund sowie fast 19'000 Pfund für die Berufung. Insgesamt beläuft sich die Rechnung damit auf rund 150'000 Pfund.

Auch in der Schweiz wird gestritten

Auch in der Schweiz eskalieren Nachbarschaftsstreitigkeiten immer wieder. Erst im März musste sich eine 77-jährige Frau aus Pfäffikon SZ vor der Justiz verantworten. Laut Strafbefehl beschimpfte sie ihre Nachbarn über Monate mit handgeschriebenen Zetteln und E-Mails und warf wiederholt Abfall in deren Garten. Wegen mehrfacher Beschimpfung und Littering erhielt sie eine bedingte Geldstrafe sowie eine Busse.

Weitere Fälle zeigen, wie schnell Konflikte vor Gericht landen. Im Februar sprach das Bezirksgericht Dielsdorf einen Mann frei, der beschuldigt worden war, eine übel riechende Flüssigkeit auf die Balkonmöbel seiner Nachbarin geschüttet zu haben. Die Beweise reichten für eine Verurteilung nicht aus.

Bereits Ende 2025 beschäftigte zudem ein Streit um eine Stahlwand im Aargau die Gerichte: Nach über zehn Jahren Rechtsstreit ordnete das Obergericht den Rückbau des Sichtschutzes an, weil dieser die Aussicht der Nachbarn zu stark beeinträchtigte.