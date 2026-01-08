  1. Privatkunden
Im Süden Deutschlands Wohnhaus explodiert und stürzt ein – Familie stirbt

Sven Ziegler

8.1.2026

 Feuerwehrleute arbeiten am Ort der Explosion. 
 Feuerwehrleute arbeiten am Ort der Explosion. 
KEYSTONE

Bei einer schweren Gasexplosion in Albstadt in Baden-Württemberg ist eine Familie ums Leben gekommen. Das Wohnhaus stürzte in den frühen Morgenstunden vollständig ein.

Redaktion blue News

08.01.2026, 13:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Albstadt ist ein Wohnhaus nach einer Gasexplosion eingestürzt.
  • Eine Familie, die sich im Gebäude befand, kam dabei ums Leben.
  • Die Ursache der Explosion ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.
Mehr anzeigen

In Albstadt im Süden Deutschlands ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einer schweren Gasexplosion gekommen. In der Folge stürzte ein Wohngebäude im Ortsteil Tailfingen vollständig ein. Wie Polizei und Stadtbehörden mitteilen, kam eine Familie, die sich zum Zeitpunkt der Explosion im Haus befand, ums Leben.

Die Explosion hatte Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Trümmerteile wurden weit umhergeschleudert, mehrere umliegende Häuser beschädigt. Rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei standen im Einsatz. Auch Suchhunde wurden eingesetzt.

Mehrere Häuser evakuiert

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Die Trümmer mussten Schicht für Schicht von Hand abgetragen werden. Erst im Verlauf des Einsatzes bestätigten die Behörden, dass die vermissten Familienmitglieder nur noch tot geborgen werden konnten.

Warum es zu der Explosion kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Nach Angaben der Stadt wurde die Gaszufuhr in der betroffenen Strasse vorsorglich unterbrochen. Eine Gefahr für weitere Gebäude bestehe nicht.

Mehrere Nachbarhäuser wurden evakuiert. Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner sowie Angehörige der Opfer werden psychologisch betreut.

