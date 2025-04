Mehrere Menschen seien in umliegenden Häusern eingeschlossen. KEYSTONE

Am Morgen gibt es nahe der malaysischen Hauptstadt eine riesige Explosion. Mehrere Menschen sind in ihren Häusern eingeschlossen.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Gaspipeline ist nahe der Hauptstadt Kuala Lumpur in Malaysia explodiert und hat ein gewaltiges Feuer verursacht.

Mehrere Menschen seien in umliegenden Häusern eingeschlossen.

Retter seien im Einsatz, um sie zu befreien. Mehr anzeigen

Die Explosion einer Gaspipeline hat nahe der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur ein gewaltiges Feuer ausgelöst. Das Unglück ereignete sich am Morgen (Ortszeit) in der Gemeinde Putra Heights an einer Pipeline des staatlichen Konzerns Petronas, wie die zuständige Einsatzstelle Smart Selangor Operation Centre (SSOC) mitteilte. Mehrere Menschen seien in umliegenden Häusern eingeschlossen. Retter seien im Einsatz, um sie zu befreien.

#BREAKING 🇲🇾: Massive firefighting effort underway following gas pipeline explosion in the Puchong suburb south of Kuala Lumpur, Malaysia



(Also reported as Putra Heights) pic.twitter.com/1bxsJLUSLB — Hexdline (@HexdlineNews) April 1, 2025

Die Zeitung «The Star» sprach von einem «riesigen Inferno». Mehrere Menschen in dem Unglücksgebiet hätten Verbrennungen erlitten. Sie seien zur Erstversorgung in eine nahe gelegene Moschee gebracht worden. Die geschätzte Zahl der abgebrannten Häuser stehe derweil noch nicht fest, hiess es. Was die Explosion auslöste, war zunächst unklar.