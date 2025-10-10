  1. Privatkunden
Gaza-Deal gebilligt So sieht der Fahrplan in Nahost jetzt aus

dpa

10.10.2025 - 08:59

Im weitgehend zerstörten Gazastreifen beginnt die erste Phase der Beeindigung des Kriegs. 
Im weitgehend zerstörten Gazastreifen beginnt die erste Phase der Beeindigung des Kriegs. 
KEYSTONE

Auch die Regierung Israels hat dem Gaza-Abkommen zugestimmt. Erster Schritt ist die Einstellung der Kampfhandlungen. Die weiteren Punkte des Plans in der Übersicht.

DPA

10.10.2025, 08:59

Nach der Zustimmung der israelischen Regierung zu dem mühsam errungenen Abkommen mit der islamistischen Hamas ist der Weg für ein Ende der Kämpfe sowie eine zügige Rückkehr der Geiseln und eine Freilassung palästinensischer Häftlinge frei. So sieht der Fahrplan Nahost jetzt aus.

Einstellung der Kampfhandlungen

Laut dem vom Fernsehsender Kan veröffentlichten Vertragstext sollen die Militäreinsätze nach dem Kabinettsbeschluss aus der Nacht unverzüglich eingestellt werden.

Teil-Rückzug der israelischen Armee

Stunden nach dem Beschluss sollen sich die israelischen Streitkräfte gemäss Abmachung auf eine vereinbarte Linie zurückziehen.

Wiederaufnahme der Hilfslieferungen

Hilfslieferungen in den Gazastreifen sollten laut Kan umgehend ermöglicht werden. Wann die ersten Hilfstransporte ankommen könnten, blieb zunächst unklar.

Nahost-Ticker. Israels Regierung stimmt Trumps Gaza-Deal mit Hamas zu +++ Bericht: Abkommen sieht sofortiges Kampfende vor

Nahost-Ticker. Israels Regierung stimmt Trumps Gaza-Deal mit Hamas zu +++ Bericht: Abkommen sieht sofortiges Kampfende vor

Freilassung aller Geiseln

Binnen 72 Stunden sollen alle Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer Terroristen freigelassen und die Leichen toter Geiseln übergeben werden. Die US-Regierung hatte betont, dass die Geiselfreilassung absolute Priorität habe. Die Rückkehr soll vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ohne öffentliche Zeremonie und ohne anwesende Medienvertreter organisiert werden.

Informationen über verschollene tote Geiseln

Gemäss Abmachung soll die Hamas zudem Informationen über die sterblichen Überreste toter Geiseln teilen, deren Verbleib unklar ist. Eine internationale Taskforce aus Experten aus Israel, den USA, Ägypten, Katar, der Türkei und vom Roten Kreuz solle nach den Leichen suchen, berichtete der Fernsehsender i24.

Freilassung palästinensischer Häftlinge

Israel soll im Gegenzug rund 250 wegen schwerer Straftaten zu lebenslanger Haft verurteilte palästinensische Häftlinge und etwa 1.700 weitere Palästinenser freilassen, die nach dem 7. Oktober 2023 inhaftiert wurden.

Alle sind zurück. Schweizer Gaza-Aktivisten bekommen Rechnung vom Bund

Alle sind zurück. Schweizer Gaza-Aktivisten bekommen Rechnung vom Bund

Verhandlungen über Rückzug Israels und Entwaffnung der Hamas

In einer zweiten Verhandlungsphase sollen dann Bedingungen geschaffen werden, die einen Frieden langfristig sichern. So ist ein vollständiger Rückzug der israelischen Soldaten aus Gaza, den die Hamas fordert, laut Trumps Plan erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen, wenn eine internationale Stabilisierungstruppe für Sicherheit vor Ort sorgt. Auch um eine Entwaffnung der Hamas wird es erst später gehen.

Gaza-Kontrollzentrum

Unklar war zunächst auch, wann das von den USA angestrebte gemeinsame Kontrollzentrum mit anderen Staaten errichtet werden soll. In der Nacht hatte das Weisse Haus mitgeteilt, dafür selbst Soldaten entsenden zu wollen. Die für die Region zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Centcom) wird laut hochrangigen Regierungsbeamten 200 Soldaten bereitstellen, die allerdings nicht im Gazastreifen eingesetzt würden. Es gehe darum, ein gemeinsames Kontrollzentrum zu errichten, an dem auch Streitkräfte aus Ägypten, Katar, der Türkei und wahrscheinlich auch der Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt sein sollen, hiess es weiter.

Kriegsende und Geiselfreilassung. Israel und Hamas stimmen erster Phase von Trumps Friedensplan zu – das ist bekannt

Kriegsende und Geiselfreilassung. Israel und Hamas stimmen erster Phase von Trumps Friedensplan zu – das ist bekannt

Wann kommt Trump?

Präsident Trump plant nach eigenen Angaben, am Sonntag in Richtung Nahost aufzubrechen. Er ist eingeladen worden, vor dem israelischen Parlament eine Rede zu halten. Trump könnte dann auch bei der Freilassung der Geiseln vor Ort sein.

