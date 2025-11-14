  1. Privatkunden
DE

Mindestens zwei Personen verletzt Gebäudeteil stürzt unkontrolliert ein – Video zeigt Schockmoment

Nicole Agostini

14.11.2025

Mindestens zwei Personen verletzt: Gebäudeteil stürzt unkontrolliert ein – Video zeigt Schockmoment

Mindestens zwei Personen verletzt: Gebäudeteil stürzt unkontrolliert ein – Video zeigt Schockmoment

Ein geplanter Abriss entwickelt sich zum Schockmoment: In Russland kracht ein Gebäudeteil unkontrolliert in die Tiefe – mit dramatischen Folgen.

14.11.2025

Ein geplanter Abriss entwickelt sich zum Schockmoment: In Russland kracht ein Gebäudeteil unkontrolliert in die Tiefe – mit dramatischen Folgen.

Nicole Agostini

14.11.2025, 16:53

14.11.2025, 16:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim missglückten Abriss eines Skikomplexes in Krasnogorsk bei Moskau stürzte ein Gebäudeteil unkontrolliert ein.
  • Trümmer trafen mehrere Autos und beschädigten umliegende Gebäude. Zwei Personen wurden verletzt.
  • Der Vorfall sorgt für Kritik an der Sicherheit russischer Baustellen.
Mehr anzeigen

Ein Abriss, der völlig ausser Kontrolle geriet. Als in der russischen Stadt Krasnogorsk das «Snejkom»-Skikomplexes abgerissen werden sollte, stürzte nur ein Teil der alten Struktur ein.

Das Fragment zerstörte Autos und beschädigte angrenzende Gebäude, wie du oben im Video sehen kannst. Augenzeugen berichten sogar, dass das Geräusch einer lauten Explosion ähnelte. Mindestens zwei Menschen wurden dabei verletzt. Eine Person wurde von den Trümmern begraben und eine weitere Passantin von den Scherben eines Autos verletzt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Laser liefert endlich Beweise – Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Laser liefert endlich Beweise – Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Der britische Archäologe Percy Fawcett brach 1925 zur Suche nach der sagenhaften «City of Z» auf – und kehrte nie zurück. Heute zeigt moderne Laser-Technologie: Im Dschungel gab es einst tatsächlich Städte.

24.10.2025

