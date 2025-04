Gefängnis statt Strand für zwei Teenager-Touristinnen auf Hawaii

Zwei deutsche Touristinnen durften trotz genügend Geld, gültiger Papiere und keinerlei Vorstrafen nicht auf Hawaii einreisen. Sie wurden in eine Zelle gesperrt und abgeschoben. Screenshot aus Online-Artikel Ostsee-Zeitung

Die verschärften Einreisekontrollen unter der Trump-Regierung haben zwei deutsche Teenager-Touristinnen auf Hawaii in den Knast gebracht statt an den Strand. Die Reisewarnungen für die USA wurden angepasst.

Die beiden 18- und 19-jährigen Teenager werden bei ihrer Ankunft am Flughafen Honolulu verhört, in Handschellen abgeführt, im Gefängnis festgesetzt und nach 24 Stunden abgeschoben.

Die Begründung der Behörden: Die geplante Aufenthaltsdauer von drei Wochen sei verdächtig lang gewesen. Die Unterstellung: Die beiden jungen Frauen hätten auf Hawaii illegal arbeiten wollen. Mehr anzeigen

Stundenlange Verhöre, Leibesvisitation und Handschellen – diese nicht besonders gastfreundliche Behandlung erfuhren zwei deutsche Globetrotterinnen bei ihrer Ankunft am Flughafen Honolulu auf Hawaii. Statt den Abschluss ihrer Weltreise am Strand zu feiern, fanden sie sich in einer Gefängniszelle wieder – und wurden alsbald abgeschoben.

Dabei hatten die beiden Freundinnen alle Unterlagen für eine Einreise in die USA: eine gültige ESTA-Einreisegenehmigung, genug Geld und ein Rückflugticket. Man habe sie wie Kriminelle behandelt, erzählt eine der beiden jungen Frauen der «Ostsee-Zeitung».

Ein Schicksal, das derzeit viele Reisende fürchten. Im März 2025 sanken die internationalen Ankünfte in den USA um 11,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders betroffen sind europäische Länder wie Deutschland, das einen Rückgang von 29 Prozent verzeichnete.

Verdächtig spontaner Reisestil

Die beiden deutschen Touristinnen hatten sich offenbar verdächtig gemacht, weil sie spontan reisten und vorab kein Hotel gebucht hatten. So steht auf dem Reisenews-Portal «Beat of Hawaii» zu lesen: «In vielen Fällen kann Reisenden ohne klare Unterkunftspläne, eine genau definierte Reiseroute oder dem Nachweis ausreichender Geldmittel die Einreise verweigert werden.»

Die US-Einwanderungsbehörde nahm zudem offenbar an der geplanten dreiwöchigen Aufenthaltsdauer Anstoss: schliesslich bleiben amerikanische Touristen im Schnitt nur zwei bis fünf Tage auf Hawaii, Europäer zwei Wochen. Bei einem Aufenthalt von drei Wochen vermutete man daher, die beiden jungen Frauen hätten wohl illegal arbeiten wollen.

Da bereits zahlreiche weitere Fälle dokumentiert sind, in denen Touristen in den USA grundlos verhaftet und abgeschoben wurden, hat Deutschland mittlerweile US-Reisewarnungen unter anderem wegen unberechenbarer Einreisekontrollen herausgegeben.

Auch die Schweiz hat ihre USA-Reisehinweise angepasst: Bei einem Verstoss gegen die Einreisevorschriften droht eine Rückweisung, Festnahme oder Inhaftierung, heisst es auf der entsprechenden Webseite des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA).