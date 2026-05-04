Hat Donald Trump eine neue Eskalation ausgelöst?

«Jede Störung des Vorhabens wird leider mit Gewalt beantwortet werden müssen»: US-Präsident Donald Trump will Schiffen in der Strasse von Hormus Geleitschutz geben. EPA/Samuel Corum / POOL/KEYSTONE

Trump will den Verkehr durch die Strasse von Hormus wieder ermöglichen und Schiffen Geleitschutz geben. Teheran reagiert scharf. Es kommt zu Gefechten in der Meerenge, auch die Emirate werden wieder beschossen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Iran-Konflikt ist es am Montag zu einer neuen Eskalation gekommen.

In der Strasse von Hormus haben US-Helikopter iranische Schnellboote versenkt, nachdem diese zuvor einen Frachter attackiert hatten.

Der Iran griff zudem erstmals seit Beginn der Waffenruhe Anfang April zudem wieder die Vereinigten Arabischen Emirate an.

Der Iran reagiert damit womöglich auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, in der Strasse von Hormus festsitzende Schiffe durch die Meerenge zu leiten. Mehr anzeigen

In der Strasse von Hormus ist es zu Gefechten zwischen den USA und dem Iran gekommen. US-Helikopter hätten sechs iranische Boote versenkt, nachdem diese in der Meerenge zivile Schiffe angegriffen hätten, teilte Brad Cooper, Kommandeur des für den Nahen Osten zuständigen Regionalkommandos des US-Militärs (Centcom), am Montag mit.

Der Iran griff ausserdem zum ersten Mal seit Beginn der Waffenruhe Anfang April zudem wieder die Vereinigten Arabischen Emirate an. Vier Marschflugkörper seien auf die Emirate abgefeuert worden, wovon drei abgefangen worden seien und einer ins Meer gestürzt sei, teilte das Verteidigungsministerium der Emirate am Montag mit. Ein mutmasslich iranischer Drohnenangriff löste zudem ein Feuer in einer Ölanlage in Fudschaira im Osten der Emirate aus, wie die örtliche Regierung erklärte.

Centcom: Alle iranischen Angriffe abgewehrt

Beobachter gingen davon aus, dass die iranischen Angriffe eine Reaktion auf den Plan von US-Präsident Donald Trump waren, in der Strasse von Hormus festsitzende Schiffe durch die Meerenge zu leiten. Im Zuge dieser Initiative namens «Project Freedom» («Projekt Freiheit») hätten am Montag zwei unter US-Flagge fahrende Handelsschiffe sowie Kriegsschiffe die Strasse von Hormus passiert, teilte Centcom mit.

Cooper sagte, die US-Streitkräfte hätten eine Passage durch die Meerenge geschaffen. Der Iran habe Schiffe unter US-Schutz mit Raketen, Drohnen und von kleinen Schnellbooten aus angegriffen. Jede einzelne dieser Attacken sei aber abgewehrt worden.

Der Iran stufte «Projekt Freiheit» als Bruch der Waffenruhe ein und beschoss am Montag nach eigenen Angaben ein Kriegsschiff der US-Marine. Berichte, wonach ein US-Schiff von zwei Raketen getroffen worden sei, seien aber falsch, hiess es von Centcom.

Brand auf Frachtschiff

Vor der Küste der Emirate geriet zudem ein Frachtschiff in Brand. Das Feuer sei im Maschinenraum ausgebrochen, teilte die Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt des britischen Militärs (UKMTO) mit, ohne Angaben zur Ursache des Brandes zu machen. Die Besatzung sei wohlauf.

Auch die südkoreanische Regierung meldete eine Explosion und ein Feuer auf einem Schiff eines südkoreanischen Betreibers, das in der Strasse von Hormus vor Anker lag. Ob es sich um das gleiche Schiff handelte wie in der Mitteilung der UKMTO war unklar.

Trump hatte am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social mitgeteilt, dass die USA die Schiffe «neutraler und unschuldiger Länder», die der Iran mit seiner Blockade der Strasse von Hormus in Mitleidenschaft gezogen habe, sicher aus den eingeschränkten Wasserwegen geleiten würden. Jede Störung dieses Vorhabens werde «leider mit Gewalt beantwortet werden müssen».

Das Gemeinsame Maritime Informationszentrum (JMIC) erklärte, die USA hätten dafür südlich der üblichen Schifffahrtsrouten ein «erweitertes Sicherheitsgebiet» eingerichtet.

Drohungen aus dem Iran

Das iranische Militärkommando teilte dem staatlichen Rundfunksender IRIB hingegen mit, dass durchfahrende Schiffe sich mit ihnen abstimmen müssten. «Wir warnen davor, dass jede ausländische Militärmacht – insbesondere das aggressive US-Militär –, die beabsichtigt, sich der Strasse von Hormus zu nähern oder in sie einzudringen, ins Visier genommen wird», erklärte Generalmajor Ali Abdollahi.

Trumps Initiative sei eine «Wahnvorstellung», hiess es in einem Bericht der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna. Jede amerikanische Einmischung in der Strasse von Hormus werde als Verstoss gegen die Waffenruhe gewertet, erklärte der Leiter der Sicherheitskommission im Parlament, Ebrahim Azizi, auf der Plattform X.