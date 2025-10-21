Geheime Regierungs-Truppe treibt Trumps Rachefeldzug voran

US-Präsident Donald Trump mobilisiert offenbar immer mehr Ressourcen, um gegen seine vermeintlichen Gegner vorzugehen. Archivbild: Lukas Coch/AAP/dpa

Trump betreibt in seiner zweiten Amtszeit einen beispiellosen Rachefeldzug gegen seine vermeintlichen Feinde. Eine grosse, behördenübergreifende Gruppe von Beamten hilft ihm offenbar dabei.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die behördenübergreifende Gruppe «Interagency Weaponization Working Group» soll laut einem Medienbericht Trumps Rachefeldzug gegen vermeintliche Feinde vorantreiben.

Die Arbeitsgruppe soll sich seit mindestens Mai getroffen haben und umfasst unter anderem Beamte aus dem Weissen Haus, dem Justizministerium und auch Geheimdienstmitarbeiter.

Die Gruppe soll ein Dekret umsetzen, das Trump bereits am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit erlassen hat. Mehr anzeigen

Eine Gruppe dutzender Beamter aus der gesamten US-Regierung, darunter auch Geheimdienstmitarbeiter, treiben Trumps Rachefeldzug gegen seine vermeintlichen Feinde voran. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Regierungsunterlagen sowie einer informierten Person.

Demnach tritt die «Interagency Weaponization Working Group» mindestens seit Mai zusammen und umfasst Beamte aus dem Weissen Haus, dem Büro des Direktors der nationalen Nachrichtendienste, der CIA, dem Justiz- und Verteidigungsministerium und des FBI.

Hinzu kommen Mitarbeiter aus dem Innenministerium, der Steuerbehörde, der Federal Communications Commission sowie weitere Behörden, wie aus den Dokumenten hervorgeht.

Trump und seine Verbündeten verwenden den Begriff «Weaponization» (dt. Bewaffung), um ihre unbewiesenen Behauptungen zu beschreiben, Beamte früherer Regierungen hätten ihre Bundesbefugnisse missbraucht, um ihn während seiner beiden Amtsenthebungsverfahren, seiner Strafverfolgungen und der Ermittlungen zur Einmischung Russlands in die Wahlen 2016 ins Visier zu nehmen.

Mindestens 39 Beamte beteiligt

Bereits am Tag seiner Amtseinführung im Januar erliess Trump ein Dekret, in dem er das Justizministerium anwies, mit anderen Bundesbehörden zusammenzuarbeiten, «um vergangenes Fehlverhalten der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Instrumentalisierung der Strafverfolgung und der Geheimdienste zu identifizieren und geeignete Massnahmen zu dessen Korrektur zu ergreifen».

Justizministerin Pam Bondi und die Direktorin des nationalen Nachrichtendienstes, Tulsi Gabbard, kündigten Anfang dieses Jahres an, dass Gruppen innerhalb ihrer Behörden diejenigen «ausmerzen» würden, die ihrer Meinung nach Regierungsmacht gegen Trump missbraucht hätten.

«Deep State» im Visier

Die untersuchten Dokumente weisen auf die Beteiligung von mindestens 39 aktuellen und ehemaligen Beamten aus verschiedenen Bereichen der Regierung hin. Mehrere US-Beamte bestätigten zudem die Existenz der Arbeitsgruppe und sagten, der Zweck der Gruppe sei die Umsetzung von Trumps Durchführungsverordnung.

Kurz nachdem «Reuters» die Behörden am gestrigen Montag um eine Stellungnahme gebeten hatte, berichtete der TV-Sender Fox News über die Existenz der Gruppe und zitierte Gabbard mit den Worten, sie habe «diese Arbeitsgruppe ins Leben gerufen». Über wichtige Details sei hingegen nicht berichtet worden.

Die Existenz dieser Muli-Behörden-Truppe zeigt, dass die Bemühungen, staatliche Macht gegen Trumps vermeintliche Feinde einzusetzen, umfassender und systematischer sind als bisher bekannt.

Die Aufgabe der behördenübergreifenden Gruppe besteht laut der Quelle «im Wesentlichen darin, gegen den ‹Deep State› vorzugehen». Der Begriff wurde von Trump und seinen Anhängern bereits während der ersten Amtszeit für die vermeintlichen Feinde des Präsidenten verwendet, und zwar sowohl aus den Regierungen Obama und Biden sowie aus der ersten Trump-Regierung.

Auch Anthony Fauci auf der Liste

Zu den von der Gruppe diskutierten Personen gehörten laut der Quelle der ehemalige FBI-Direktor James Comey, Anthony Fauci, Trumps medizinischer Chefberater in der COVID-19-Pandemie, sowie ehemalige hochrangige US-Militärkommandeure, die die Anordnung zur Einführung einer COVID-19-Impfpflicht für Soldaten umgesetzt hatten.

Die Diskussionen über potenzielle Ziele gingen über aktuelle und ehemalige Regierungsmitarbeiter hinaus und umfassten laut der Quelle auch Hunter Biden, den Sohn des ehemaligen Präsidenten Joe Biden.

Eine «grosse Säule, die sie vorangetrieben haben», so die Quelle weiter, war die Entlassung von Beamten, die an der Untersuchung der russischen Einmischung in die Wahlen 2016 beteiligt waren. Sie hätten an der Erstellung einer 2017 von mehreren US-Geheimdiensten erstellten Bewertung mitgewirkt, in der festgestellt wurde, dass Moskau versucht hatte, den Wahlkampf zugunsten von Trump zu beeinflussen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Gruppe war die Bestrafung für die Verfolgung von Randalierern beim Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021.