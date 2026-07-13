Lange galt Japan als Paradies für Spione, insbesondere solche des Kremls. Das könnte nun vorbei sein: Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg soll ein zentraler Geheimdienst der Bedrohung aus Russland und China etwas entgegensetzen.

Darum geht’s Japan hatte jahrelang aufgrund seiner Gesetze den Ruf als «Spion-Paradies», den vor allem Russland im Ukraine-Krieg auszunutzen wusste.

Als Reaktion auf die Bedrohung durch Moskau und Peking baut Japan nun erstmals seit 1945 mit einem Millionenbudget einen zentralisierten Geheimdienst auf.

Dabei wird Japan durch Beratungen westlicher Geheimdienste aus den USA, Deutschland und Australien unterstützt. Zusammenfassung erstellt mit

Ausländische Spione, die unter Tarnidentitäten politische und historische Prozesse beeinflussen: Was nach dem Ende des Kalten Kriegs vor allem einschlägigen Agentenfilmen vorbehalten war, scheint in Zeiten von Kriegen und Krisen auch in der Realität wieder hochaktuell. Eine wichtige Rolle spielte dabei lange Zeit Japan, das in Geheimdienstkreisen als «Spion-Paradies» galt, in dem vor allem russische Agenten weitgehend ungestört operieren konnten.

Dies soll nun ein Ende haben: Die wachsende Bedrohung durch Russland und China zwingt die Regierung in Tokio zu einem historischen Schritt. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg baut das ostasiatische Land einen zentralisierten Geheimdienst auf, wie unter anderem die «New York Times» berichtet.

Getarnt als Aeroflot-Mitarbeiter

Wie weit die Aktivitäten ausländischer Dienste in Japan bislang reichten, zeigte zuletzt eine investigative Recherche der «New York Times» vom Juli 2026. Demnach seien dutzende russische Agenten, die nach Putins Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 aus westlichen Staaten ausgewiesen worden waren, laut westlichen Geheimdienstberichten kurz darauf in Japan wieder aufgetaucht.

Im Mittelpunkt der russischen Aktivitäten steht nach «NYT»-Angaben eine Einheit des militärischen Geheimdienstes GRU, bekannt als «20. Direktorat». Getarnt als Diplomaten oder Geschäftsleute, beschaffen deren Agenten sensible Daten und High-Tech für den russischen Krieg in der Ukraine.

Wie die Investigativjournalisten unter Berufung auf vier westliche Geheimdienste herausfanden, gilt das Büro der staatlichen russischen Fluggesellschaft Aeroflot in Tokio als Basis der Operationen. Gelegen im zentralen Toranomon Kotohira Tower, zieht laut Recherchen hier der GRU-Veteran Maksim Vladimirovich Filchenkov die Fäden, der offiziell als Aeroflot-Mitarbeiter registriert sei.

Japans High-Tech in russischen Raketen

Die Folgen dieser Spionagetätigkeiten zeigen sich in den zerstörten Städten der Ukraine. Laut Schätzungen der ukrainischen Regierung sollen 90 Prozent der russischen Raketen und Drohnen japanische High-Tech-Komponenten enthalten.

Konkrete Beispiele liefert die «NYT» in ihren Recherchen auch: Nachdem im Mai 2026 eine russische Kh-101-Marschflugrakete ein Wohnhaus in Kiew zerstörte und mindestens 24 Menschen tötete, sollen Ermittler in den Trümmern ein japanisches Computermodul gefunden haben, das die Rakete steuerte.

Allein im April 2025 habe die Ukraine mindestens acht diplomatische Briefe an das japanische Aussenministerium gesendet, in denen die Beweise für den Einsatz von Bauteilen grosser Konzerne wie Panasonic, Toshiba oder NEC in russischen Waffen dokumentiert sind. Die betroffenen Firmen betonten laut NYT, dass es sich um ältere Bauteile handle und man die Sanktionen strikt einhalte. Meist gelange die entsprechende Ware über Drittstaaten wie Vietnam nach Russland.

Historische Last und schwache Gesetze

Dass Putin in Japan ein geheimes Netzwerk installieren und als Logistikdrehscheibe für seinen Krieg erfolgreich nutzen konnte, liegt an der historischen Last der Japaner. Nachdem die US-Besatzer nach dem Zweiten Weltkrieg Japans Sicherheitsapparat völlig demontiert hatten, verzichtete das Land aus Sorge vor einer Rückkehr des autoritären Vorkriegs-Geheimpolizeisystems (der berüchtigten «Tokko») über 80 Jahre lang auf einen eigenständigen Auslandsgeheimdienst.

Zudem sind die japanischen Sicherheitsbehörden traditionell extrem fragmentiert: Polizei, Diplomaten und das Verteidigungsministerium sammeln Daten isoliert. Zudem ist Japans Gesetz zum Geheimschutz schwach; es stellt es zwar den Verrat geheim deklarierter Regierungsdokumente unter Strafe, «kriminalisiert jedoch nicht die verdeckte Agententätigkeit für eine fremde Macht oder die Annahme von Geldzahlungen durch einen ausländischen Geheimdienst», so ein Experte gegenüber dem britischen Thinktank RUSI.

Weil sich die Lage in den letzten Jahren aber mit Blick auf Russland, China und Nordkorea geopolitisch zuspitzte, zieht die rechtskonservative Premierministerin Sanae Takaichi nun die Reissleine und treibt das grösste Sicherheitsreformprogramm der japanischen Nachkriegszeit voran.

Neuer zentralisierter Geheimdienst

Im Mittelpunkt steht besagter Aufbau eines neuen, zentralisierten Geheimdienstes: dem Nationalen Geheimdienstbüro (National Intelligence Bureau, NIB), das nach Informationen von RUSI von einem Nationalen Geheimdienstrat (National Intelligence Council, NIC) unter dem direkten Vorsitz der Premierministerin gelenkt werden soll. Ein entsprechendes Gesetz zur Reform passierte Ende Mai 2026 das japanische Oberhaus.

Nach Informationen des Thinktanks soll die neue Behörde im Dezember 2026 mit einem Budget von rund 407 Millionen Dollar und hunderten Cyberspezialisten und Analysten an den Start gehen. Sie wird die Arbeit von rund 33'000 im Sicherheitsbereich tätigen Regierungsangestellten koordinieren. In einem weiteren Schritt seifür 2027 die Gründung eines echten Auslandsgeheimdienstes nach dem Vorbild der CIA geplant.

Unterstützung durch den Westen

Für die neue geheimdienstliche Infrastruktur greift Japan auf das Know-how westlicher Partner zurück. Laut «New York Times» beraten US-Geheimdienste Japan intensiv bei Cyberabwehrsystemen und der Bekämpfung von Wirtschaftsspionage. Unterstützung gibt es demnach auch aus Deutschland und Australien.

Weil die Reform eine grundlegende Zäsur der japanischen Nachkriegsordnung darstellt, regt sich auch Widerstand im Land: Oppositionspolitikerin Mizuho Fukushima warnte im Parlament, die Pläne verletzten das Recht auf Privatsphäre und ebneten den Weg in einen «Überwachungsstaat», wie die «NYT» zitiert. Eine Resolution soll daher die politische Neutralität des künftigen Geheimdienstes garantieren.

Laut Einschätzungen von Fachleuten dürften die Zeiten, in denen Japan als Paradies für Spione fungierte, jedenfalls vorbei sein.