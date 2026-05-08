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Nach mehreren Stunden Geiselnahme in Bank in Deutschland beendet

SDA

8.5.2026 - 14:24

Polizisten stehen an einem Einsatzort. In einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig ist es nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu einer Geiselnahme gekommen. Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot im Kreis Ahrweiler vor Ort. Foto: Thomas Frey/dpa
Polizisten stehen an einem Einsatzort. In einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig ist es nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu einer Geiselnahme gekommen. Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot im Kreis Ahrweiler vor Ort. Foto: Thomas Frey/dpa
Keystone

Die Geiselnahme in einer Bankfiliale im Westen Deutschlands ist laut Polizei beendet. Zwei Personen, bei denen es sich wohl um Opfer handele, seien unverletzt angetroffen worden, sagte ein Polizeisprecher. Tatverdächtige seien nicht gefunden worden. Die Fahndung nach ihnen laufe.

Keystone-SDA

08.05.2026, 14:24

08.05.2026, 15:42

Der Zugriff erfolgte durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Die zwei Personen, auf die sie stiessen, seien in einem Raum eingeschlossen gewesen. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass die beiden Personen im Tresorraum eingeschlossen wurden. Der oder die Täter hätten laut dieser Annahme auf noch unbekanntem Weg den Tatort verlassen.

Die Polizei war nach den ersten Erkenntnissen davon ausgegangen, dass es am Morgen zu einer Geiselnahme gekommen war. Demnach sollten in der Gemeinde Sinzig (Rheinland-Pfalz) mehrere Täter in einer Bankfiliale Geiseln in ihrer Gewalt haben. Bei einem der Opfer sollte es sich um den Fahrer eines Geldtransporters handeln. Es waren mehrere Hundert Einsatzkräfte vor Ort, die Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt.

Sinzig liegt etwa 35 Autokilometer nordwestlich von Koblenz und rund 25 Kilometer südlich von Bonn.

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