  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Grosseinsatz in Sinzig (D) Geiselnahme in Bank – Polizei geht von mehreren Tätern aus

dpa

8.5.2026 - 12:13

Geiselnahme in Bank – Polizei geht von mehreren Tätern aus – Gallery
Geiselnahme in Bank – Polizei geht von mehreren Tätern aus – Gallery. Die Polizei muss abwarten, wie sich die Lage «in den nächsten Minuten, Stunden» entwickelt.

Die Polizei muss abwarten, wie sich die Lage «in den nächsten Minuten, Stunden» entwickelt.

Bild: dpa

Geiselnahme in Bank – Polizei geht von mehreren Tätern aus – Gallery. Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Bild: dpa

Geiselnahme in Bank – Polizei geht von mehreren Tätern aus – Gallery. Die Polizei verfolgt eine bestimmte Taktik.

Die Polizei verfolgt eine bestimmte Taktik.

Bild: dpa

Geiselnahme in Bank – Polizei geht von mehreren Tätern aus – Gallery
Geiselnahme in Bank – Polizei geht von mehreren Tätern aus – Gallery. Die Polizei muss abwarten, wie sich die Lage «in den nächsten Minuten, Stunden» entwickelt.

Die Polizei muss abwarten, wie sich die Lage «in den nächsten Minuten, Stunden» entwickelt.

Bild: dpa

Geiselnahme in Bank – Polizei geht von mehreren Tätern aus – Gallery. Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Bild: dpa

Geiselnahme in Bank – Polizei geht von mehreren Tätern aus – Gallery. Die Polizei verfolgt eine bestimmte Taktik.

Die Polizei verfolgt eine bestimmte Taktik.

Bild: dpa

In einer Volksbankfiliale in Sinzig läuft ein Grosseinsatz: Mehrere Täter sollen Geiseln in ihrer Gewalt haben. Die Polizei spricht von einer statischen Lage.

,

DPA, Samuel Walder

08.05.2026, 12:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einer Volksbankfiliale in Sinzig (D) läuft eine Geiselnahme mit mehreren Tätern und Geiseln, darunter ein Geldtransporter-Fahrer.
  • Ein Grossaufgebot ist im Einsatz, die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt. Anwohner innerhalb der Absperrung sollen ihre Häuser nicht verlassen.
  • Die Polizei hält sich aus taktischen Gründen mit Details zurück und beobachtet die Entwicklung. 
Mehr anzeigen

In einer Volksbankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig gibt es eine Geiselnahme. Die Polizei hält die Lage derzeit für statisch. Bei der laufenden Geiselnahme in einer Volksbankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig geht die Polizei von mehreren Tätern und Geiseln aus. Bei einer Geisel handele es sich um den Fahrer eines Geldtransporters, teilte die Polizei mit. «Die Lage ist derzeit statisch.»

Die Einsatzkräfte seien mit einem Grossaufgebot im Kreis Ahrweiler vor Ort, hiess es von der Polizei. Demnach laufen umfangreiche Massnahmen, in Sinzig gibt es grössere Absperrmassnahmen. 

Personen, die in der Absperrung wohnten, sollten die Häuser nicht verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien nicht so viele, es handele sich dabei um eine «belebte Strasse». 

Was die Polizei noch mitgeteilt hat

Angaben über die Zahl der Menschen in der Bank wollte der Sprecher nicht machen. Und auch nicht über das weitere Vorgehen der Polizei. Das habe taktische Gründe. Man sei sehr zurückhaltend mit Informationen, auch deswegen, «weil es ja möglicherweise auch jemand mithört». Man bitte da um Verständnis. 

«Wir müssen abwarten, wie sich die Lage in den nächsten Minuten, Stunden entwickelt», sagte er. Danach werde die Polizei ausführlich berichten.

Für Bürgerinnen und Bürger, die sich ausserhalb der Absperrung befinden, bestehe zum derzeitigen Stand keine Gefahr, hiess es. Die Polizei wurde um 9.00 Uhr über den Vorfall informiert.

Meistgelesen

Nach Mega-Streit vergibt Zoo Zürich Millionen-Auftrag ins Ausland
Der härteste Rivale von Odermatt und Von Allmen macht weiter
«Putin muss uns nicht überfallen, um uns zu unterwerfen»
Extremer Hagel und Tornados erschüttern italienische Ferien-Region
Unter der Oberfläche des Immo-Marktes braut sich etwas zusammen

Videos aus dem Ressort

Mega-Tsunami in Alaska – Neue Simulation zeigt Horror-Welle – warum auch die Schweiz gefährdet ist

Mega-Tsunami in Alaska – Neue Simulation zeigt Horror-Welle – warum auch die Schweiz gefährdet ist

481 Meter hoch, ganze Berghänge kahlgerissen – neue Animationen zeigen die Gewalt des Mega-Tsunamis, der 2025 Alaska erschütterte. Was viele nicht wissen: Auch in der Schweiz gab es bereits tödliche Flutwellen.

08.05.2026

Vom Krieg gebeuteltes Sudan: Der letzte Tempelwächter bangt um seine Pyramiden

Vom Krieg gebeuteltes Sudan: Der letzte Tempelwächter bangt um seine Pyramiden

Der 65-jährige Mostafa stammt aus einer Familie, die die Pyramiden im Sudan seit Generationen bewacht. Die Anlagen wurden vor rund 2400 im Königreich Kusch errichtet. Heute sind sie jedoch in einem schlechten Zustand.

06.05.2026

Mit nackter Haut und lauter Musik: Femen und Pussy Riot protestieren vor russischem Pavillion in Venedig

Mit nackter Haut und lauter Musik: Femen und Pussy Riot protestieren vor russischem Pavillion in Venedig

Die Teilnahme Russlands an der Biennale in Venedig sorgt für rote Köpfe. Die italienische Regierung und die EU sind dagegen. Die Jury trat zurück. Jetzt protestieren zwei bekannte Frauengruppen mit provokativen Mitteln.

07.05.2026

Mega-Tsunami in Alaska – Neue Simulation zeigt Horror-Welle – warum auch die Schweiz gefährdet ist

Mega-Tsunami in Alaska – Neue Simulation zeigt Horror-Welle – warum auch die Schweiz gefährdet ist

Vom Krieg gebeuteltes Sudan: Der letzte Tempelwächter bangt um seine Pyramiden

Vom Krieg gebeuteltes Sudan: Der letzte Tempelwächter bangt um seine Pyramiden

Mit nackter Haut und lauter Musik: Femen und Pussy Riot protestieren vor russischem Pavillion in Venedig

Mit nackter Haut und lauter Musik: Femen und Pussy Riot protestieren vor russischem Pavillion in Venedig

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Diplomatie. Italiens Botschafter reagiert auf Kritik von Cassis

DiplomatieItaliens Botschafter reagiert auf Kritik von Cassis

Regierung. Parmelin bei Papst Leo XIV. vor der Vereidigung der Schweizergarde

RegierungParmelin bei Papst Leo XIV. vor der Vereidigung der Schweizergarde

Regierung. Kontrollen an der Grenze zu Frankreich wegen G7-Gipfel

RegierungKontrollen an der Grenze zu Frankreich wegen G7-Gipfel