Geiselnahme in Bank – Polizei geht von mehreren Tätern aus – Gallery Die Polizei muss abwarten, wie sich die Lage «in den nächsten Minuten, Stunden» entwickelt. Bild: dpa Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Bild: dpa Die Polizei verfolgt eine bestimmte Taktik. Bild: dpa Geiselnahme in Bank – Polizei geht von mehreren Tätern aus – Gallery Die Polizei muss abwarten, wie sich die Lage «in den nächsten Minuten, Stunden» entwickelt. Bild: dpa Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Bild: dpa Die Polizei verfolgt eine bestimmte Taktik. Bild: dpa

In einer Volksbankfiliale in Sinzig läuft ein Grosseinsatz: Mehrere Täter sollen Geiseln in ihrer Gewalt haben. Die Polizei spricht von einer statischen Lage.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einer Volksbankfiliale in Sinzig (D) läuft eine Geiselnahme mit mehreren Tätern und Geiseln, darunter ein Geldtransporter-Fahrer.

Ein Grossaufgebot ist im Einsatz, die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt. Anwohner innerhalb der Absperrung sollen ihre Häuser nicht verlassen.

Die Polizei hält sich aus taktischen Gründen mit Details zurück und beobachtet die Entwicklung. Mehr anzeigen

In einer Volksbankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig gibt es eine Geiselnahme. Die Polizei hält die Lage derzeit für statisch. Bei der laufenden Geiselnahme in einer Volksbankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig geht die Polizei von mehreren Tätern und Geiseln aus. Bei einer Geisel handele es sich um den Fahrer eines Geldtransporters, teilte die Polizei mit. «Die Lage ist derzeit statisch.»

Die Einsatzkräfte seien mit einem Grossaufgebot im Kreis Ahrweiler vor Ort, hiess es von der Polizei. Demnach laufen umfangreiche Massnahmen, in Sinzig gibt es grössere Absperrmassnahmen.

Personen, die in der Absperrung wohnten, sollten die Häuser nicht verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien nicht so viele, es handele sich dabei um eine «belebte Strasse».

Was die Polizei noch mitgeteilt hat

Angaben über die Zahl der Menschen in der Bank wollte der Sprecher nicht machen. Und auch nicht über das weitere Vorgehen der Polizei. Das habe taktische Gründe. Man sei sehr zurückhaltend mit Informationen, auch deswegen, «weil es ja möglicherweise auch jemand mithört». Man bitte da um Verständnis.

«Wir müssen abwarten, wie sich die Lage in den nächsten Minuten, Stunden entwickelt», sagte er. Danach werde die Polizei ausführlich berichten.

Für Bürgerinnen und Bürger, die sich ausserhalb der Absperrung befinden, bestehe zum derzeitigen Stand keine Gefahr, hiess es. Die Polizei wurde um 9.00 Uhr über den Vorfall informiert.