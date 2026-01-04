Trump droht nach Treffen mit Netanjahu Iran und Hamas STORY: US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einem weiteren Militärschlag gedroht, sollte das Land sein Raketen- oder Atomwaffenprogramm wieder aufnehmen. Während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida, sagte Trump, der Iran arbeite nach dem massiven US-Angriff im Juni möglicherweise an der Wiederherstellung seiner Waffenprogramme. "Apropos Iran: Ich hoffe, dass sie nicht versuchen, sich wieder aufzurüsten, denn wenn sie das tun, haben wir keine andere Wahl, als diese Aufrüstung sehr schnell zu unterbinden. Ich hoffe also, dass der Iran nicht versucht, sich aufzurüsten, wie ich gelesen habe, dass sie Waffen und andere Dinge aufrüsten. Und wenn sie das tun, dann nutzen sie nicht die Standorte, die wir zerstört haben, sondern möglicherweise andere Standorte. Wir wissen genau, wohin sie gehen und was sie tun.» Mit Blick auf den Gazastreifen sagte Trump, er wolle zur zweiten Phase des im Oktober zwischen Israel und der Hamas geschlossenen Abkommens übergehen. Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig schwere Verstösse gegen die Vereinbarung vor. Die Hamas weigert sich zudem, sich zu entwaffnen und hat ihre Kontrolle wieder gefestigt, während israelische Truppen in etwa der Hälfte des Gebiets verschanzt bleiben. Trump machte die Hamas für die Verzögerung verantwortlich und bekräftigte, es werde «die Hölle los sein», wenn die Gruppe ihre Waffen nicht niederlege. 30.12.2025

Eine neue Welle von Protesten erfasst seit einer Woche den Iran: Es sind die grössten Demonstrationen seit 2022, die bereits sieben Tote gefordert haben. Nun drohen die USA Teheran mit Konsequenzen, falls das Regime weiter Gewalt anwendet. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

US-Präsident Donald Trump hat den Teilnehmern der Proteste gegen die autoritäre Staatsführung im Iran seine Unterstützung zugesagt. Wenn der Iran friedliche Demonstranten töte, «werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihnen zu Hilfe kommen», schrieb der Republikaner auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Was er konkret vorhat, liess der US-Präsident offen. Nur so viel: «Geladen und entsichert – wir sind bereit.» Eine Reaktion aus dem Iran folgte prompt. «Trump sollte wissen, dass eine Intervention durch die USA bei dem inländischen Problem Chaos in der gesamten Region und der Zerstörung der US-Interessen gleichkommt», schrieb Ali Laridschani.

BREAKING: Trump post about Iran protests pic.twitter.com/evNRP5UlOH — The Spectator Index (@spectatorindex) January 2, 2026

Der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats führte auf X aus: «Die Menschen der USA sollten wissen, dass Trump mit dem Abenteuertum angefangen hat. Sie sollten auf ihre eigenen Soldaten aufpassen.» Beweise für seine Vorwürfe, wonach die USA und Israel für die Demonstrationen verantwortlich seien, legte Laridschani nicht vor.

Was ist eigentlich los im Iran?

Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise zieht es bereits fünf Tage in Folge Menschenmassen auf die Strassen im Iran. Die Proteste erinnern an den Beginn der landesweiten Aufstände von 2019 und 2022 – doch vieles ist noch unklar.

In Metropolen wird laut Augenzeugen ein Grossaufgebot an Sicherheitskräften zusammengezogen, aus ländlichen Regionen gibt es Berichte über ein hartes Vorgehen gegen die Proteste.

Übersicht: Hier gibt es am 31. Dezember Proteste im Iran. Institute for the Study of War

Hier die wichtigsten 5 Fragen und Antworten zu den aktuellen Entwicklungen:

Warum gibt es jetzt neue Proteste?

Ausgelöst wurden die aktuellen Proteste durch einen plötzlichen Einbruch der Devisenkurse am 28. Dezember. Spontan gingen vor allem Händler von Elektronikgeschäften in der Hauptstadt Teheran auf die Strasse. Angesichts der heftigen Kursschwankungen konnten sie keine verlässlichen Preise für ihre Importware mehr nennen und wussten nicht, welche Verluste ihnen aus bereits verkauften Produkten drohen.

A protester sits down on the street in front of police and security forces and refuses to move; filmed outside Charsou shopping centre on Jomhouri Street, Tehran, on 29 December. Location: maps.app.goo.gl/ZhzP6G3M6HQE...



[image or embed] — Shayan Sardarizadeh (@shayan86.bsky.social) 31. Dezember 2025 um 22:55

Inzwischen erfassen die Proteste auch andere Landesteile und Bevölkerungsschichten. Studierendenverbände, die bereits frühere Protestwellen mitgetragen hatten, riefen erneut zu Demonstrationen auf. Die Unzufriedenheit im Land wächst seit Jahren, befeuert durch fehlende Perspektiven, wirtschaftliche Not, Klimakrise, politische Repression und internationale Isolation.

Wie steht es um die wirtschaftliche Lage?

Die wirtschaftliche Lage im Iran bleibt prekär. Trotz umfangreicher Ölreserven steckt das Land mit seinen knapp 90 Millionen Einwohnern in einer schweren Krise – ohne erkennbare Perspektive auf Besserung. Scharfe internationale Sanktionen haben Teheran zunehmend in die Arme Russlands und Chinas getrieben. Rund 90 Prozent der Ölexporte fliessen über Umwege in die Volksrepublik.

Allein im vergangenen Monat verlor die Landeswährung Rial fast 20 Prozent an Wert. Die Inflation liegt laut offiziellen Angaben zwischen 30 und 40 Prozent. Besonders die junge Generation fürchtet den sozialen Abstieg. Zugleich wächst die Kritik an der aussenpolitischen Linie der Führung: Im Konflikt mit Israel fliesst ein erheblicher Teil des Haushalts in militärische Ausgaben.

Was fordern die Demonstranten?

Die Demonstrierenden fordern neben einer Verbesserung ihrer Lebenslage einen tiefgreifenden politischen Wandel hin zu einem säkularen System und das Ende der islamischen Herrschaft. Ihr Ziel: ein moderner Iran – frei von religiösen Vorschriften und staatlicher Repression, in Frieden mit der Welt, einschliesslich des langjährigen Erzfeindes Israel.

Die Frauenproteste im Herbst 2022 wurden gewaltsam niedergeschlagen. Doch seither widersetzen sich viele Frauen in den Grossstädten demonstrativ den staatlichen Kleidungsvorschriften – ein sichtbares Zeichen kulturellen und gesellschaftlichen Wandels. Knapp fünf Jahrzehnte nach der Islamischen Revolution von 1979 haben sich zahlreiche Iranerinnen und Iraner vom religiösen Dogma abgewandt.

Wie könnte es jetzt weitergehen?

Ob sich die aktuellen Proteste erneut zu einem landesweiten Aufstand wie im Herbst 2022 ausweiten, bleibt ungewiss. In den vergangenen Jahrzehnten wurde der Iran immer wieder von massiven Protestwellen erschüttert – die Führung reagierte jedes Mal mit Repressionen.

Nach den Demonstrationen unter dem Slogan «Frau, Leben, Freiheit» liess die Justiz mehrere Männer hinrichten und Tausende Menschen festnehmen. Bei den jüngsten Protesten eröffneten Sicherheitskräfte in den Provinzen das Feuer auf Demonstranten, wie Menschenrechtsaktivisten berichteten.

Seeing a lot of protest videos like this one from the University of Tehran... A free Iran hurts Putin and could really change global dynamics...



[image or embed] — Mikel 🇺🇦 (@mikelking.com) 30. Dezember 2025 um 18:59 youtu yo youtu yo

Mehrere Menschen kamen bereits bei Konfrontationen zwischen Protestteilnehmern und der Polizei oder den Sicherheitskräften ums Leben. Tote gab es unter anderem in den Provinzen Lorestan, Isfahan sowie in Tschahar Mahal und Bachtiari. Die Informationen liessen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Die Proteste der Vergangenheit waren stets ein Belastungstest für das autoritäre System, das seit Jahren um seinen Machterhalt ringt. Nach dem zwölftägigen Krieg im Juni und dem anhaltenden Konflikt mit Israel steht die Führung erneut unter Druck.

Die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht und wirtschaftlicher Machtfaktor mit Beteiligungen an Hotels, Fluggesellschaften und Rüstungsfirmen, haben dabei ein doppeltes Interesse am Status quo: politisch und ökonomisch.

Vor diesem Hintergrund überraschte die Regierung mit versöhnlichen Signalen. Präsident Massud Peseschkian räumte Fehler seiner Regierung ein. Mit ungewöhnlicher Offenheit erklärte er, Staat und Banken trügen die Schuld an der hohen Inflation.

Sie hätten die «Taschen der benachteiligten Menschen» geleert und deren Kaufkraft geschwächt. Der Präsident kündigte Reformen an und setzte den umstrittenen Zentralbankchef ab. An seine Stelle rückte ein Vertrauter Peseschkians, Abdolnasser Hemmati, der bereits früher das Amt innehatte. Ob er mit seinen Massnahmen Gehör findet, ist unklar.

Welche Rolle spielt die Opposition?

Im Iran gibt es seit Jahren keine politische Kraft mehr, die von den Demonstranten als glaubwürdige Opposition anerkannt wird.

Auch die sogenannten Reformer, zu denen Präsident Peseschkian zählt, gelten unter Protestteilnehmern als Teil des islamischen Herrschaftssystems, die keine grundlegenden politischen Änderungen bewirken können.

Viele setzen daher ihre Hoffnungen auf Unterstützung aus dem Ausland. Bei den aktuellen Protesten ertönte auch der Slogan «Lang lebe der König» – ein Verweis auf Reza Pahlavi, den Sohn des 1979 gestürzten Schahs. Doch auch die Exilopposition bleibt zersplittert und zerstritten.