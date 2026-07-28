Sie nennen sich «Cockroaches» – Kakerlaken. Millionen junge Inder*innen mobilisieren online und auf den Strassen. Mit Erfolg. Der Rücktritt des Bildungsministers gilt als grösster politischer Rückschlag für Narendra Modis Regierung seit ihrem Amtsantritt und könnte den Beginn einer neuen Protestkultur in Indien markieren.

Darum geht’s Nach wochenlangen Protesten tritt Indiens Bildungsminister Dharmendra Pradhan wegen des Skandals um geleakte Prüfungsfragen zurück.

Die von der Generation Z geprägte «Cockroach Janta Party» mobilisierte Millionen Menschen online und Zehntausende auf den Strassen.

Der Rücktritt gilt als grösste politische Niederlage für Premierminister Narendra Modi seit seinem Amtsantritt und könnte den Widerstand in Indien nachhaltig stärken. Zusammenfassung erstellt mit

Die Protestierenden der «Cockroach Janta Party» (CJP) in Indien haben ihr Ziel erreicht: Bildungsminister Dharmendra Pradhan ist zurückgetreten. Dafür haben die Mitglieder der «Kakerlaken-Volkspartei», wie die CJP übersetzt heisst, rund zwei Monate demonstriert.

Sie machten den Bildungsminister für einen Skandal um durchgesickerte Fragen zur Aufnahmeprüfung fürs Medizinstudium verantwortlich, der laut Medienberichten zu über einem Dutzend Suiziden bei Studierenden geführt hatte.

Lange hatte die Regierung um Langzeit-Premierminister Narendra Modi versucht, die Proteste zu ignorieren. Doch online haben sich inzwischen fast 27 Millionen zusammengefunden, und auch zu den Protesten in Delhi und anderen Städten waren jeweils Zehntausende Menschen erschienen. Es waren die bisher grössten Proteste in Modis zwölf Jahre dauernder Amtszeit.

Am Samstag knickte die Regierung schliesslich ein. Bildungsminister Pradhan reichte seinen Rücktritt ein, Modi akzeptierte. Analyst*innen sehen darin die bemerkenswerteste Demütigung einer Regierung, die seit 2014 mit einer fast unangreifbaren Straflosigkeit regiert hat.

Protestierende und Regierung diskutieren über Prüfungsreform

Als der Rücktritt verkündet wurde, fielen sich die Demonstrierenden, die sich auf dem Platz bei der Sternwarte Jantar Mantar in Delhi versammelt hatten, jubelnd in die Arme.

Der Protest sei ab sofort beendet, schrieb die CJP auf ihrem offiziellen Instagram-Account. All ihre Forderungen seien von der Regierung akzeptiert worden. Unter anderem werden die Familien derjenigen Studierenden entschädigt, die aufgrund der Prüfungen Suizid begangen haben. Ausserdem werden Vertreter*innen der CJP mit der Regierung zusammensitzen und über Prüfungsreformen diskutieren.

Und das, nachdem die Regierung erst vieles dafür gab, die Demonstrierenden zu diskreditieren. So schreibt die britische Zeitung «The Guardian», dass die von der Regierung kontrollierten Fernsehsender erst versucht hätten, die Proteste zu ignorieren. Wenn sie doch darüber berichteten, dann nur, um zu suggerieren, die Demonstrant*innen würden von zwielichtigen ausländischen Mächten und pakistanischen Terrorgruppen finanziert.

Die Demonstrierenden, überwiegend junge Menschen der Generation Z, reagierten darauf, indem sie die Unwahrheiten auf Social Media widerlegten.

Umfassender Zorn

Erst als Modis Regierung erkannte, dass ihr keine andere Wahl blieb, habe der Bildungsminister seinen Rücktritt bekanntgegeben. «Der Online-Raum wurde von den Demonstrierenden vollständig erobert, und die regimetreuen Medien wurden massiv delegitimiert», sagte Ashutosh Varshney, Professor für internationale Studien an der Brown University in Rhode Island zum «Guardian». «Der Zorn war so umfassend, dass Pradhan keine andere Wahl blieb, als zu gehen.»

Der Rücktritt des Ministers stehe für etwas Grösseres, sagt der Experte. «Dies ist eine repressive Regierung. Sie verlangt Gehorsam, sie will keine kritische Diskussion, und sie schürt Angst. Doch nun ist das Klima der Angst zusammengebrochen.»

Analysten zufolge hat sich der in den vergangenen zwölf Jahren systematisch unterdrückte Widerstand nun wieder als wirksames Instrument formiert, um die Regierung – und insbesondere den Premierminister – zur Rechenschaft zu ziehen.

«Das Regime ist verwundbar»

«Sie liessen die Regierung und Premierminister Narendra Modi – berauscht von Fantasien absoluter Macht – weltfremd, klein und lächerlich erscheinen», schreibt der Politikwissenschaftler Pratap Bhanu Mehta in einem Kommentar in der Zeitung «The Indian Times». «Der Rücktritt von Dharmendra Pradhan allein wird keinen Wandel herbeiführen. Doch Indiens Jugend hat gezeigt, dass das Regime verwundbar ist. Wir können noch vom Abgrund zurücktreten.»

Am Ende der Demonstrationen verkündeten einige Sprecher*innen der CJP der Menge: «Wir sehen uns bald wieder!» In einem Interview mit dem Mediennetzwerk «Al Jazeera» sagt CJP-Mitglied Sudhir Sangwan: «Wir ruhen uns aus und beraten uns über unsere nächsten Schritte. Für die Zukunft ist geplant, unser ganzes Gewicht jeweils hinter ein einzelnes Anliegen zu legen.»

Ein anderes Mitglied erklärte, die Gruppe werde ihren Schwerpunkt über den Bildungsbereich hinaus erweitern. «Wir werden unsere Agenda breiter aufstellen.»

Auf Social Media zeigt sich: Viele sehen im Rücktritt des Bildungsministers erst den Anfang. Sie stellen neue Forderungen. Einige wollen die Polizisten zur Rechenschaft ziehen, die mit Schlagstöcken und Tränengas auf die Protestierenden losgegangen waren. Andere fordern, dass die systematische Ungerechtigkeit im Land oder das Kastensystem angegangen werden. Wie es mit der Kakerlaken-Partei weitergeht, ist bis jetzt noch unklar.