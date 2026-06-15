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Laut deutschem Generalbundesanwalt Hamas plante konkret Anschlag in Europa

SDA

16.6.2026 - 00:33

«Bei einem der Beschuldigten wurde ein vorgefertigtes Bekennervideo sichergestellt», sagte Generalbundesanwalt Jens Rommel beim Jahrespressegespräch seiner Behörde in Karlsruhe. (Archivbild)
«Bei einem der Beschuldigten wurde ein vorgefertigtes Bekennervideo sichergestellt», sagte Generalbundesanwalt Jens Rommel beim Jahrespressegespräch seiner Behörde in Karlsruhe. (Archivbild)
Keystone

Die Hamas hat offenbar Anschläge in Europa geplant. Das sagt der deutsche Generalbundesanwalt. 

Keystone-SDA

16.06.2026, 00:33

16.06.2026, 07:32

Neun mutmassliche Anhänger der Hamas liess die deutsche Bundesanwaltschaft in den vergangenen Monaten festnehmen. Jetzt gibt der Behörden-Chef bekannt: Die Anschlagspläne waren konkreter als bisher bekannt.

«Bei einem der Beschuldigten wurde ein vorgefertigtes Bekennervideo sichergestellt», sagte Generalbundesanwalt Jens Rommel beim Jahrespressegespräch seiner Behörde in Karlsruhe.

Seit Herbst letzten Jahres hatte die deutsche Bundesanwaltschaft insgesamt neun mutmassliche Anhänger der Hamas festnehmen lassen. Die Behörde wirft ihnen vor, spätestens seit Sommer 2025 in den Transport und die Lagerung von Waffen und Munition für die Vereinigung involviert gewesen zu sein.

Anschlag im Oktober 2025 geplant?

In dem Bekennervideo sei ein Anschlag um den zweiten Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel angekündigt worden – also um den 7. Oktober 2025 herum, sagte Rommel am Montagabend weiter. Die ersten drei Verdächtigen in dem Komplex hatte seine Behörde am 1. Oktober 2025 – also wenige Tage vor dem Jahrestag – festnehmen lassen.

Die Bundesanwaltschaft ist als oberste deutsche Strafverfolgungsbehörde vor allem für die Bereiche Terrorismus, Spionage und Völkerstrafrecht zuständig. Generalbundesanwalt Rommel steht seit März 2024 an der Spitze der Karlsruher Behörde.

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