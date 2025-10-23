George Santos wurde von Trump begnadigt – nun will er seine Kinder nach ihm benennen

George Santos hätte eigentlich etwas mehr als sieben Monate in Haft sein müssen. KEYSTONE

Nach knapp drei Monaten Haft ist George Santos wieder frei: Präsident Donald Trump hat den verurteilten Ex-Abgeordneten begnadigt. Nun spricht Santos über seine Zeit im Gefängnis – und seine Pläne für die Zukunft.

Der frühere republikanische Politiker George Santos ist nach knapp drei Monaten Haft wieder auf freiem Fuss. Eigentlich hätte der 37-Jährige 87 Monate in Haft verbringen müssen, doch Ende letzte Woche hat ihn US-Präsident Donald Trump begnadigt.

Trump hatte zuvor in seinem Onlinedienst Truth Social erklärt: «George Santos war so etwas wie ein ‹Schurke›, aber es gibt viele Schurken in unserem Land, die nicht gezwungen sind, sieben Jahre im Gefängnis zu verbringen.»

Santos habe lange Zeit in Einzelhaft verbracht und sei «allem Anschein nach furchtbar misshandelt» worden. Er habe «eine Strafmilderung unterzeichnet, mit der George Santos sofort aus dem Gefängnis entlassen wird». Am Ende fügte Trump an: «Viel Glück, George – ein grossartiges Leben wünsche ich dir!»

Yesterday, I was given something I never thought I’d have again: a true second chance at life. A chance to grow, to change, and to walk a better path.



First and foremost, I want to thank our Lord and Savior, Jesus Christ, for never abandoning me. I’m far from perfect. I’ve made… — George Santos (@MrSantosNY) October 18, 2025

Santos wurde im April dieses Jahres wegen Betrugs, Identitätsdiebstahls und falscher Angaben über seine Finanzen verurteilt. Er bekannte sich schuldig.

Der 37-Jährige fälschte unter anderem einen grossen Teil des Lebenslaufes, mit dem er sich den Wählern 2022 präsentierte. Im Laufe der öffentlichen Aufregung um seine Person kamen immer mehr Lügen und absonderliche Episoden ans Licht.

Wegen der Lügen und bizarren Auftritte flog Santos Anfang Dezember 2023 aus dem US-Repräsentantenhaus, wo er rund ein Jahr lang als Abgeordneter eines New Yorker Bezirks im Kongress gesessen und sich als Anhänger von Donald Trump präsentiert hatte.

Endlich wieder Botox-Behandlungen

Kaum aus dem Gefängnis hat Santos bereits mit mehreren Medien über seine Zeit in Haft gesprochen. Dem «New York Magazine» sagte er, dass er, etwa einen Monat nach seiner Verurteilung, in Schutzhaft genommen wurde.

Er durfte nur alle 30 Tage 15 Minuten telefonieren und keine E-Mails mehr senden. Er sagte, er habe Selbstmordgedanken gehabt, und ihm seien Medikamente gegen ADHS verweigert worden: Stattdessen habe man ihm Antidepressiva verschrieben.

George Santos als er im April 2025 zur Urteilsverkündigung vor dem Bundesgericht erschien. sda

Mit der früheren Haftentlassung sind nicht alle einverstanden. In einem Interview mit CNN-Moderatorin Dana Bash zeigte sich Santos unbeeindruckt von seinen Kritiker*innen.

«Verzeihen Sie, wenn ich der Empörung meiner Kritiker keine allzu grosse Aufmerksamkeit schenke», sagte er. Gegenüber Rachel Campos-Duffy in der Sendung «Fox & Friends Weekend» sprach er zudem über die Vorteile seines neuen Lebens in Freiheit – etwa, dass er sich nun wieder Botox-Behandlungen gönnen könne.

In der CNN-Sendung kritisierte er zudem stark die Gefängnisleiterin, die er «Warden Kelly» nennt. Er warf ihr vor, «eine rachsüchtige Leiterin» zu sein, die ihn «nach 41 Tagen ohne triftigen Grund in Einzelhaft gesteckt» habe. Im Interview mit Fox News legte er nach: «Sie ist ein schrecklicher Mensch, der eine schreckliche Einrichtung leitet.»

Hilfe von Marjorie Taylor Greene

Eine entscheidende Rolle bei seiner Freilassung habe Marjorie Taylor Greene, die Kongressabgeordnete aus Georgia und enge Verbündete von Trump, wie Santos dem «New York Magazine» schilderte. Ihr Büro sei demnach in engem Kontakt mit seinem Ehemann Matt Gerard und seinem Anwalt gestanden, um sich für seine Entlassung starkzumachen.

Matt Gerard erzählte: «Sie schrieb mir ständig: ‹Hör zu, Matt, ich tue alles, was ich kann. Ich werde nicht müde, für George zu kämpfen›». Auch ihr Stabchef habe den Austausch mit seinem Anwalt aufrechterhalten.

Als Santos schliesslich das Gefängnis verlassen durfte, habe Gerard zu ihm gesagt: «Ruf jetzt Marjorie an.» Der zweite Anruf sei dann vom Präsidenten selbst gekommen. «Ich bin der Erste in meiner Familie, der jemals einen Anruf vom Präsidenten der Vereinigten Staaten erhalten hat», sagte Santos.

Marjorie Taylor Greene, die Kongressabgeordnete aus Georgia und enge Verbündete von Trump. KEYSTONE

Wie er dem Magazin weiter erzählte, sollen seine künftigen Kinder nach jenen benannt werden, die ihm aus dem Gefängnis geholfen haben. «Also werde ich es wahrscheinlich wie Neil Tim oder so machen müssen und die Namen verdoppeln, weil ich nicht 12 oder 15 Kinder haben möchte», scherzte Santos.

Geplant sind Namen wie Donald – nach dem Präsidenten –, Marjorie (Taylor Greene), Lauren (Boebert) und Tim (Burchett), inspiriert von den republikanischen Politikerinnen und Politikern, die sich besonders für seine Freilassung eingesetzt haben.

Santos will nun bei «Dancing with the Stars» mitmachen

In den drei Monaten im Gefängnis hat Santos über 13 Kilogramm abgenommen. Durch die Arbeit in der Gefängnisküche verlor er seinen Appetit.

«Ich kam mir vor wie in einem mexikanischen Gefängnis, denn es gab nur Rindfleisch-Tacos, Rindfleisch-Taco-Salat, Hühnchen-Tacos, Hühnchen-Taco-Salat, Hühnchen-Fajitas, Rindfleisch-Fajitas», sagt er dem Magazin weiter.

Das Zubereiten riesiger Mahlzeiten mit minderwertigen Zutaten – Dosentomaten galten als Salsa – machte die Situation nicht besser. Die Milchkartons hätten nach Zwiebeln gerochen, und schliesslich habe er ganz auf das Frühstück verzichtet.

Our lord and savior Jesus Christ answers all of our prayers. Yes, I’m a sinner and have walked astray in the past, I have seen the consequences of living without God in my life. I can assure you God answers all of his children’s prayers and is merciful. I caution you study… https://t.co/bFMSVnvutx — George Santos (@MrSantosNY) October 22, 2025

Als Nächstes will Santos nun versuchen, seine Memoiren zu verkaufen. Sie beruhen auf Hunderten von Seiten an Notizen, die er während seiner Haft gemacht hat. Er will ein Buch über seine Erfahrungen schreiben.

Derzeit verdient Santos sein Geld mit kurzen Videobotschaften auf der Plattform Cameo, um seine Anwaltskosten zu begleichen. Auf Cameo verkauft er personalisierte Clips für rund 300 Dollar pro Stück. Die Videos dienen als Grussbotschaften, die Fans von prominenten Persönlichkeiten kaufen und beispielsweise verschenken können.

Zudem will er bei «Dancing with the Stars» mitmachen. «Sean Spicer hatte seinen Spass, und Anna Delvey hat es mit einer Fussfessel geschafft», sagt er. «Warum kann ich das nicht auch?»

Während er auf seine Einladung wartet, hat er vor, New York zu verlassen und eine gemeinnützige Organisation zu gründen, die Jugendlichen hilft, nicht ins Gefängnis zu kommen.