Frau sucht leiblichen Vater – und findet ihn an ungeahntem Ort

Tamuna Museridze, die Hunderte von Familien wiedervereint hat, die durch einen Babyhandelsskandal getrennt wurden, hat nun ihre eigenen leiblichen Eltern gefunden. Mehr durch Zufall, wie sie jetzt erzählt.

Tamuna Museridze hatte immer den Verdacht, dass sie adoptiert wurde. Nach dem Tod ihrer Adoptivmutter fand sie ein Geburtszertifikat mit ihrem Namen, aber einem falschen Geburtsdatum. Dies führte sie auf die Suche nach ihren leiblichen Eltern.

Ihre Recherchen brachten einen Babyhandelsskandal in Georgien ans Licht, bei dem Eltern fälschlicherweise mitgeteilt wurde, dass ihre Neugeborenen gestorben seien, während diese tatsächlich verkauft wurden.

Im Sommer erhielt Museridze einen entscheidenden Hinweis über ihre Facebook-Gruppe. Eine Nachricht von jemandem aus dem ländlichen Georgien deutete darauf hin, dass eine Frau im September 1984 heimlich in Tiflis ein Kind zur Welt gebracht hatte. Museridze, die in dieser Zeit geboren wurde, erhielt schliesslich den Namen ihrer leiblichen Mutter. Ein DNA-Test bestätigte die Verwandtschaft, und Museridze konnte ihre Mutter überzeugen, den Namen ihres Vaters preiszugeben: Gurgen Khorava.

«Wusste sofort, dass ich seine Tochter war»

Die Überraschung war gross, als Museridze herausfand, dass Khorava bereits seit drei Jahren in ihrer Facebook-Freundesliste war. Er hatte ihre Arbeit verfolgt, ohne zu wissen, dass er Teil ihrer Geschichte war. «Er wusste nicht einmal, dass meine leibliche Mutter schwanger gewesen war», sagt Museridze gegenüber der BBC. «Es war eine grosse Überraschung für ihn.»

Die beiden trafen sich in Zugdidi, und Khorava erkannte sofort, dass Museridze seine Tochter war. «Es war seltsam, in dem Moment, in dem er mich ansah, wusste er, dass ich seine Tochter war», erinnert sie sich. «Ich hatte so viele gemischte Gefühle», erzählt sie. Sie entdeckten gemeinsame Interessen, insbesondere die Leidenschaft für das Tanzen, die auch Museridzes Töchter teilen.

Trotz der Wiedervereinigung mit ihrem Vater blieb die Frage, ob Museridze wie viele andere Georgier als Baby gestohlen wurde. Ein Treffen mit ihrer leiblichen Mutter, das von einem polnischen TV-Team organisiert wurde, brachte Klarheit: Museridze war nicht gestohlen worden, sondern ihre Mutter hatte sie aus Scham zur Adoption freigegeben.

Museridze lehnte es ab, die Lüge zu unterstützen, dass sie gestohlen worden sei, um die Glaubwürdigkeit der betroffenen Eltern zu schützen. «Wenn jemals auffliegen würde, dass ich gelogen hätte, würde den anderen Müttern niemand mehr glauben», sagt sie als Begründung.

Museridze hat durch ihre Suche nicht nur ihre leiblichen Eltern gefunden, sondern auch eine neue Familie kennengelernt. «Würde ich es wieder tun?», fragt sie sich. «Ja, ich würde es definitiv wieder machen. Ich habe so viel über mich gelernt.»

