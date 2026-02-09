  1. Privatkunden
Angebliche Verschwörung Hongkonger Medienunternehmer Lai zu 20 Jahren Haft verurteilt

dpa

9.2.2026 - 05:32

Es ist ein international viel beachteter Prozess, den Kritiker als politisch motiviert einstufen. Ein Gericht in Hongkong verhängt gegen den 78-jährigen Medienmogul Jimmy Lai eine lange Haftstrafe.

DPA

09.02.2026, 05:32

09.02.2026, 05:42

Ein Gericht in Hongkong hat den Medienmogul und Demokratieaktivisten Jimmy Lai zu einer langen Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Der 78-Jährige war im Dezember wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und der Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen schuldig gesprochen worden. 

Schlimmstenfalls drohte ihm eine lebenslange Haftstrafe. Kritiker betrachteten den Prozess als politisch motiviert und als weiteres Zeichen für den Abbau von Pressefreiheit und politischen Freiheitsrechten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong.

Zur Verkündung des Strafmasses kamen neben Lais Ehefrau, Teresa Lai, auch dessen Unterstützer wie der katholische Kardinal Joseph Zen. Der Prozess hatte seit dem Beginn im Dezember 2023 auch international grosse Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Lai hat die Vorwürfe gegen ihn stets bestritten. Er sitzt seit 2021 im Gefängnis, nachdem ihn die Justiz zuvor bereits in anderen Verfahren zu zwei Haftstrafen verurteilt hatte.

Der Medienmogul Jimmy Lai wird nach einer Urteilsverkündung im Februar 2021 abgeführt.
Der Medienmogul Jimmy Lai wird nach einer Urteilsverkündung im Februar 2021 abgeführt.
Bild: Keystone/AP Photo/Kin Cheung

Hartes Durchgreifen nach Sicherheitsgesetz

Der Verleger besitzt auch einen britischen Pass und ist Gründer der prodemokratischen Hongkonger Zeitung «Apple Daily». Das Blatt wurde 2021 zwangsweise eingestellt, nachdem die Behörden der früheren britischen Kronkolonie wegen mutmasslicher Verstösse gegen das nationale Sicherheitsgesetz ermittelt hatten. 

Das Sicherheitsgesetz in Hongkong richtet sich gegen die prodemokratische Opposition sowie gegen Aktivitäten, die Pekings autoritäre Führung als umstürzlerisch, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch einstuft. Es trat 2020 als Reaktion auf grosse Demonstrationen für mehr Demokratie in Kraft. International ist das Gesetz, das Freiheitsrechte in der chinesischen Sonderverwaltungsregion einschränkt, sehr umstritten.

Human Rights Watch: Lange Haft «praktisch ein Todesurteil»

Lais Verteidigung hatte sich zuletzt um eine Strafmilderung bemüht. Medienberichten zufolge ging es dabei vor allem um den Gesundheitszustand des Angeklagten. Lais Verteidiger Robert Pang argumentierte mit gesundheitlichen Problemen seines Mandanten wie Bluthochdruck und Diabetes. Die Anklage hingegen wies Bedenken über eine Verschlechterung von Lais Zustand im Gefängnis zurück und sprach von einer «stabilen» Verfassung.

Menschenrechtsorganisationen kritisierten die Haftstrafe scharf. «Die harte 20-jährige Haftstrafe gegen den 78-jährigen Jimmy Lai ist praktisch ein Todesurteil», erklärte die Asien-Leiterin der Organisation Human Rights Watch, Elaine Pearson. Die Strafe sei grausam und völlig ungerecht. Reporter ohne Grenzen (RSF) teilte mit, die Gerichtsentscheidung unterstreiche den «vollständigen Zusammenbruch der Pressefreiheit in Hongkong». 

Demokratien wie Grossbritannien und die USA müssten Druck auf Peking und die Behörden in Hongkong ausüben, um sicherzustellen, dass Lai und alle anderen Journalisten aus dem Gefängnis entlassen würden, forderte die Organisation weiter. US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf etwa gesagt, er wolle Lai aus dem Gefängnis holen. Auch Grossbritannien kritisierte das Verfahren gegen den gläubigen Katholiken. 

Behörden weisen Vorwürfe zurück

Die Hongkonger Regierung weist den Vorwurf eines politisch motivierten Verfahrens zurück und betont, das Verfahren habe nichts mit der Pressefreiheit zu tun, sondern diene der Durchsetzung geltenden Rechts.

Gericht in Hongkong spricht Demokratie-Aktivisten Jimmy Lai schuldig

Gericht in Hongkong spricht Demokratie-Aktivisten Jimmy Lai schuldig

STORY: Ein Gericht in Hongkong hat den Demokratie-Aktivisten und Unternehmer Jimmy Lai am Montag wegen geheimer Absprachen mit ausländischen Kräften für schuldig befunden. Dem 78-jährigen Gründer der inzwischen geschlossenen Zeitung «Apple Daily» droht eine lebenslange Haftstrafe. Die Justiz hatte Lai Verstösse gegen das umstrittene «Sicherheitsgesetz» vorgeworfen, weswegen auch schon andere pro-demokratische Aktivisten verurteilt worden waren. Die Entscheidung der Richter kam daher wenig überraschend. Lai hatte auf nicht schuldig plädiert. Er wurde bereits in mehreren Verfahren verurteilt und ist seit 2020 inhaftiert. Wie das Gericht mitteilte, soll die Anhörung über das Strafmass am 12. Januar beginnen. Der Prozess galt als wegweisend und ist das bisher prominenteste Verfahren nach dem nationalen Sicherheitsgesetz, das China infolge der Massenproteste von 2019 erlassen hatte. Die USA und andere westliche Staaten kritisieren den Prozess als politisch motiviert und fordern die Freilassung Lais.

15.12.2025

