Epstein Files Gerichtsakten erwähnen mehrfach «Witness from Switzerland»

Oliver Kohlmaier

20.12.2025

Geschwärztes Foto einer Frau, die auf Jeffrey Epsteins Schoss sitzt. Das gerahmte Bild wurde bei einer Hausdurchsuchung auf Little St. James Island beschlagnahmt.
Geschwärztes Foto einer Frau, die auf Jeffrey Epsteins Schoss sitzt. Das gerahmte Bild wurde bei einer Hausdurchsuchung auf Little St. James Island beschlagnahmt.
U.S. Department of Justice/AP/Keystone

In mehreren Gerichtsdokumenten der nun veröffentlichten Epstein-Akten wird eine Zeugin oder ein Zeuge aus der Schweiz erwähnt. Die Person könnte auch zu Vergewaltigungen aussagen.

Redaktion blue News

20.12.2025, 20:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gerichtsdokumente aus den nun veröffentlichten Epstein-Akten erwähnen einem Medienbericht zufolge mehrfach ein «Witness from Switzerland», also eine Zeugin oder einen Zeugen aus der Schweiz.
  • Die Person könnte einem Dokument zufolge Auskunft geben über die «Ausbildung kleiner Mädchen zu Sexfallen».
  • Auch unter dem Beweisthema «Epsteins Vergewaltigungen» wird die Person genannt.
Mehr anzeigen

Es ist ein riesiger Datensatz, den das US-Justizministerium am Freitag veröffentlichte. Unter den Epstein-Akten befinden sich auch unzählige Gerichtsdokumente. Darin wird mehrfach ein «Witness from Switzerland» (Zeugin oder Zeuge aus der Schweiz) erwähnt, ohne weiter auf die Identität einzugehen.

Den Dokumenten zufolge könne die Person Auskunft geben über die «Ausbildung kleiner Mädchen zu Sexfallen», berichtet der «Tages-Anzeiger». In einem anderen Dokument wird die Person demnach auch unter dem Punkt «Epsteins Vergewaltigungen» erwähnt. Auch die Beschreibung von Epsteins Geschlechtsteilen spiele dabei offenbar eine Rolle.

Tausende Dokumente veröffentlicht. Das musst du über die Epstein-Akten wissen

Tausende Dokumente veröffentlichtDas musst du über die Epstein-Akten wissen

Epstein hatte Kontakte in die Schweiz

Die Person aus der Schweiz werde dem Bericht zufolge in einer langen Liste aus dem Jahr 2009 mehrfach erwähnt. Die Liste enthalte alle Vertreter*innen von Opfern in einem Verfahren gegen Epstein. Es ist unklar, ob die Person in dem Fall befragt wurde.

Dass das Netzwerk des Jeffrey Epstein bis in die Schweiz reichte, war bereits bekannt. So finanzierte der Sexualstraftäter Leben und Ausbildung einer Balletttänzerin aus Genf, die ihn mehrfach in den USA besuchte. Zudem könnte Epstein einen oder mehrere Kontakte in der Schweiz gehabt haben, welche ihm junge Frauen zuführten. Zudem hatte Epstein Konten in der Schweiz.

Schweizerin packt aus. «Zuerst der sexuelle Übergriff durch Trump, und dann liess Epstein nicht von mir ab»

Schweizerin packt aus«Zuerst der sexuelle Übergriff durch Trump, und dann liess Epstein nicht von mir ab»

Erst kürzlich berichtete die ehemalige Miss-Schweiz-Finalistin Beatrice Keul, von Jeffrey Epstein sexuell bedrängt worden zu sein. «Epstein war auf der Jagd, und ich sollte seine Beute sein», sagt Beatrice Keul.

Mehr zum Thema

Was macht Bill Clinton da?. Neue Bilder aus Epstein-Akten veröffentlicht

Was macht Bill Clinton da?Neue Bilder aus Epstein-Akten veröffentlicht

Aufgetauchte E-Mails zeigen. Jeffrey Epstein liess sich junge Frau aus der Schweiz einfliegen

Aufgetauchte E-Mails zeigenJeffrey Epstein liess sich junge Frau aus der Schweiz einfliegen

Schweizer Banken und «Swiss Guys». Jeffrey Epstein hatte Verbindungen nach Zürich, Genf und Zug

Schweizer Banken und «Swiss Guys»Jeffrey Epstein hatte Verbindungen nach Zürich, Genf und Zug

