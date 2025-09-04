Gestohlenes Nazi-Gemälde verschwunden – Tochter von NS-Offizier unter Hausarrest

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

In Immobilienanzeige gesichtet Gestohlenes Nazi-Gemälde verschwunden – Tochter von NS-Offizier unter Hausarrest

Lea Oetiker

4.9.2025

Beim Gemälde handelt es sich um das «Porträt einer Dame».
Beim Gemälde handelt es sich um das «Porträt einer Dame».
Screenshot X

In Argentinien steht die Tochter eines ehemaligen Nazi-Offiziers unter Hausarrest. Grund ist ein während des Zweiten Weltkriegs geraubtes Gemälde, das in ihrem Haus entdeckt worden sein soll – inzwischen aber verschwunden ist.

Lea Oetiker

04.09.2025, 20:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Tochter eines ehemaligen Nazi-Offiziers in Argentinien steht wegen eines geraubten Gemäldes unter Hausarrest.
  • Das «Porträt einer Dame» tauchte in ihrem Haus auf, ist nun aber verschwunden.
  • Die Justiz wirft ihr Behinderung der Ermittlungen vor.
Mehr anzeigen

Die argentinische Justiz hat die Tochter eines ehemaligen Nazi-Offiziers unter Hausarrest gestellt. Hintergrund ist die Suche nach einem während des Zweiten Weltkriegs geraubten Gemälde, das zuletzt im Haus der heute in Buenos Aires lebenden Frau gesichtet wurde.

Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, durchsuchte die Polizei sowohl das Haus von Patricia Kadgien und ihrem Ehemann als auch weitere Immobilien des Paares. Hinweise auf den Verbleib des gesuchten Kunstwerks hätten sich dabei allerdings nicht ergeben.

Kadgien ist die Tochter von Friedrich Kadgien, einem engen Finanzberater von NS-Reichsmarschall Hermann Göring. Dieser zwang während der NS-Zeit in ganz Europa jüdische Kunstbesitzer zum Verkauf ihrer Werke und liess zahlreiche Sammlungen plündern. Nach Kriegsende floh er nach Argentinien, wo er 1978 in Buenos Aires starb.

Bei dem verschollenen Werk handelt es sich um das «Porträt einer Dame» des italienischen Malers Giuseppe Ghislandi (1655–1743). Das Gemälde galt über 80 Jahre lang als verschwunden, tauchte jedoch im August überraschend auf, als es auf einem Foto in einer Immobilienanzeige zu sehen war – über einem grünen Sofa im Wohnzimmer von Patricia Kadgien.

An der Stelle des Porträts hing ein Wandteppich

Das Bild ist in internationalen Datenbanken als von den Nazis geraubt verzeichnet und gehörte einst zum Besitz des niederländisch-jüdischen Kunsthändlers Jacques Goudstikker, dessen umfangreiche Sammlung von Göring beschlagnahmt wurde.

Als die Ermittler vergangene Woche das Haus betraten, hing an der Stelle des Porträts jedoch ein Wandteppich. Zwar wurden Drucke, Stiche und zwei Gemälde aus dem Haus von Kadgiens Schwester beschlagnahmt, das gesuchte Werk selbst blieb jedoch verschwunden.

Staatsanwalt Carlos Martínez erklärte, die Anwälte der Familie hätten angeboten, das Gemälde herauszugeben. «Das sei aber bisher nicht geschehen», sagte Martínez. Er wirft Kadgien und ihrem Ehemann nun Behinderung der Ermittlungen vor und ordnete Hausarrest an.

Meistgelesen

6 Punkte im Fall Epstein zeigen: Der Fisch stinkt vom Kopf her
Sturm deckt ESAF-Tribüne ab +++ Blitz setzt Wohnhaus in Luzern in Brand +++ Golfballgrosse Hagelkörner im Appenzeller Land
Dänische Minenräumer bei russischem Angriff getötet +++ 26 Länder wollen Truppen Richtung Ukraine entsenden
Stucki: «Der VAR ist ein Emotionskiller – im Schwingen wäre das fatal»
Gestohlenes Nazi-Gemälde verschwunden – Tochter von NS-Offizier unter Hausarrest