Gestohlenes Nazi-Gemälde verschwunden – Tochter von NS-Offizier unter Hausarrest

Beim Gemälde handelt es sich um das «Porträt einer Dame». Screenshot X

In Argentinien steht die Tochter eines ehemaligen Nazi-Offiziers unter Hausarrest. Grund ist ein während des Zweiten Weltkriegs geraubtes Gemälde, das in ihrem Haus entdeckt worden sein soll – inzwischen aber verschwunden ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Tochter eines ehemaligen Nazi-Offiziers in Argentinien steht wegen eines geraubten Gemäldes unter Hausarrest.

Das «Porträt einer Dame» tauchte in ihrem Haus auf, ist nun aber verschwunden.

Die Justiz wirft ihr Behinderung der Ermittlungen vor. Mehr anzeigen

Die argentinische Justiz hat die Tochter eines ehemaligen Nazi-Offiziers unter Hausarrest gestellt. Hintergrund ist die Suche nach einem während des Zweiten Weltkriegs geraubten Gemälde, das zuletzt im Haus der heute in Buenos Aires lebenden Frau gesichtet wurde.

Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, durchsuchte die Polizei sowohl das Haus von Patricia Kadgien und ihrem Ehemann als auch weitere Immobilien des Paares. Hinweise auf den Verbleib des gesuchten Kunstwerks hätten sich dabei allerdings nicht ergeben.

Kadgien ist die Tochter von Friedrich Kadgien, einem engen Finanzberater von NS-Reichsmarschall Hermann Göring. Dieser zwang während der NS-Zeit in ganz Europa jüdische Kunstbesitzer zum Verkauf ihrer Werke und liess zahlreiche Sammlungen plündern. Nach Kriegsende floh er nach Argentinien, wo er 1978 in Buenos Aires starb.

Bei dem verschollenen Werk handelt es sich um das «Porträt einer Dame» des italienischen Malers Giuseppe Ghislandi (1655–1743). Das Gemälde galt über 80 Jahre lang als verschwunden, tauchte jedoch im August überraschend auf, als es auf einem Foto in einer Immobilienanzeige zu sehen war – über einem grünen Sofa im Wohnzimmer von Patricia Kadgien.

An der Stelle des Porträts hing ein Wandteppich

Das Bild ist in internationalen Datenbanken als von den Nazis geraubt verzeichnet und gehörte einst zum Besitz des niederländisch-jüdischen Kunsthändlers Jacques Goudstikker, dessen umfangreiche Sammlung von Göring beschlagnahmt wurde.

Als die Ermittler vergangene Woche das Haus betraten, hing an der Stelle des Porträts jedoch ein Wandteppich. Zwar wurden Drucke, Stiche und zwei Gemälde aus dem Haus von Kadgiens Schwester beschlagnahmt, das gesuchte Werk selbst blieb jedoch verschwunden.

Staatsanwalt Carlos Martínez erklärte, die Anwälte der Familie hätten angeboten, das Gemälde herauszugeben. «Das sei aber bisher nicht geschehen», sagte Martínez. Er wirft Kadgien und ihrem Ehemann nun Behinderung der Ermittlungen vor und ordnete Hausarrest an.