Gefährlicher Mafia-Boss in Mauerversteck gefasst

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Seit Jahren auf der Flucht Gefährlicher Mafia-Boss in Mauerversteck gefasst

dpa

24.12.2025 - 18:12

Gesuchter Mafia-Boss in Mauerversteck in Neapel gefasst - Gallery
Gesuchter Mafia-Boss in Mauerversteck in Neapel gefasst - Gallery. Hinter diesem Loch in der Mauer hatte der gesuchte Boss eines Camorra-Clans sein Versteck. (Handout)

Hinter diesem Loch in der Mauer hatte der gesuchte Boss eines Camorra-Clans sein Versteck. (Handout)

Bild: dpa

Gesuchter Mafia-Boss in Mauerversteck in Neapel gefasst - Gallery. Carabinieri nehmen in Neapel einen gesuchten Boss eines Camorra-Clans fest. (Symbolbild)

Carabinieri nehmen in Neapel einen gesuchten Boss eines Camorra-Clans fest. (Symbolbild)

Bild: dpa

Gesuchter Mafia-Boss in Mauerversteck in Neapel gefasst - Gallery
Gesuchter Mafia-Boss in Mauerversteck in Neapel gefasst - Gallery. Hinter diesem Loch in der Mauer hatte der gesuchte Boss eines Camorra-Clans sein Versteck. (Handout)

Hinter diesem Loch in der Mauer hatte der gesuchte Boss eines Camorra-Clans sein Versteck. (Handout)

Bild: dpa

Gesuchter Mafia-Boss in Mauerversteck in Neapel gefasst - Gallery. Carabinieri nehmen in Neapel einen gesuchten Boss eines Camorra-Clans fest. (Symbolbild)

Carabinieri nehmen in Neapel einen gesuchten Boss eines Camorra-Clans fest. (Symbolbild)

Bild: dpa

Mitten in Neapel fassen Ermittler Ciro Andolfi. Der seit gut drei Jahren gesuchte gefährliche Camorra-Boss lebte in einem raffinierten Versteck hinter einem Heizkörper.

DPA

24.12.2025, 18:12

24.12.2025, 18:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der gefährliche Mafia-Boss Ciro Andolfi ist in Neapel festgenommen worden.
  • Die Polizei entdeckte ihn in einem raffinierten Versteck hinter einem Heizkörper.
  • Andolfi hat noch eine Gefängnisstrafe von acht Jahren und gut drei Monaten abzusitzen.
Mehr anzeigen

Ein seit Jahren gesuchter Boss der Mafia Camorra ist in Neapel in einem gemauerten Versteck festgenommen worden. Ciro Andolfi, der auf der Liste der 100 gefährlichsten Straftäter des italienischen Innenministeriums steht, war den Beamten zufolge mit Haftbefehl gesucht worden. Die Beamten fassten ihn in einer Wohnung im Stadtteil Barra von Neapel.

Der 49-Jährige war demnach seit 2022 auf der Flucht. Er hat den Ermittlern zufolge noch eine Gefängnisstrafe von acht Jahren und gut drei Monaten abzusitzen, unter anderem wegen seiner Zugehörigkeit zu einer Mafiaorganisation, Erpressung mit mafiösen Methoden und Korruption.

Mit Madonna und Vogelkäfig

Ein Video, das die Carabinieri veröffentlichten, zeigt, wie die Beamten bei Dunkelheit das Gebäude mit der Wohnung des Gesuchten betreten. Dann ist ein Loch in der Mauer eines Zimmers zu sehen. Das Versteck war geschickt in die Wand eingebaut: Der Zugang war durch einen Heizkörper verdeckt, den die Beamten abnahmen. 

Dahinter – so zeigt das Video – ging es einen Gang entlang. Der Camorra-Boss hatte in seinem Versteck den Bildern zufolge auch einen kleinen Vogelkäfig und eine Madonnen-Figur.

Banden der Camorra operieren vor allem in Neapel und in Kampanien. Die Camorra besteht aus autonomen Clans – anders als die von oben geführte Cosa Nostra.

Meistgelesen

Wie sage ich meinem Kind, dass Jesus sieben Jahre vor Christus geboren wurde?
Ski-Wunder (16) aus Neapel: «Mich haben die Ergebnisse nicht sehr überrascht»
Mindestens 2000 Menschen liegen mit Grippe im Bett
Gefährlicher Mafia-Boss in Mauerversteck gefasst
71-jährige Frau in Buchs ZH getötet